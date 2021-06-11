Концерт “ Золотые хиты рока. Великие британцы” – симфонический оркестр Москвы "Русская филармония"

Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» представляет:

20 июня 19.00

Московский Международный Дом Музыки

(Светлановский зал)

в рамках музыкального фестиваля «БИС!!!»

концерт Золотые хиты рока, часть 2 «Великие британцы»

Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония»

дирижер – Ульф Ваденбрандт

Магнус Баклунд – вокал (Швеция)

Йохан Бодинг – вокал (Швеция)

Симоне Романато – вокал (Италия)

видео: https://youtu.be/Bp9deyQYlls

Новая жизнь вечных хитов в новом проекте Золотые хиты рока, часть 2 «Великие британцы»! Короли британской рок-музыки – Beatles, Элтон Джон, Джо Кокер, Джордж Майкл, Дэвид Боуи, Smokie, Led Zeppelin, Rolling Stones, Nazareth! Благодаря этим музыкантам британский рок превратился в легендарное явление на мировом музыкальном Олимпе! Зрителей ждет невероятный микс взрывной звуковой палитры рок музыкантов с объемным звучанием большого симфонического оркестра!

С 60-х годов Великобритания стала кузницей мировой рок-музыки, рождая новые уникальные рок-команды и солирующих рок-певцов, до сих пор не имеющие равных в мире. Сам факт того, что группа была создана в Туманном Альбионе, уже говорит сам за себя, обеспечивая музыкантам особенную репутацию. Сегодня можно утверждать, что британские певцы самые востребованные в мире. Их знаменитые романтические баллады и рок композиции остаются в плей-листах всех мировых радиостанций, а The Beatles стали национальной гордостью Великобритании, показавшей всему миру, что британский рок является эталонным в музыкальной сфере.

Выступления Магнуса Баклунда, Йохана Бодинга и Симоне Романато проходят всегда с головокружительным успехом по всему миру. У артистов огромная армия поклонников и фанатов на всех континентах, и московскую публику они уже покорили своим темпераментом, страстью и потрясающим вокалом.





Московский международный дом музыки

Адрес: Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8

Подробности: https://orchestra.ru/concert/velikie-britantsi-200621

Билеты: https://orchestra.ru/booking/1944