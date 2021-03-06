Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Лукашенко и Путин Новости сериалов Гороскоп

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Linkin Park в исполнении симфонического оркестра RockestraLive памяти Честера Беннингтона

Linkin Park в исполнении симфонического оркестра RockestraLive памяти Честера Беннингтона

Честер Беннингтон. Фото: Mairo Cinquetti/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com/
Большой концерт симфонического оркестра, посвященный рок-музыканту, вокалисту группы Linkin Park Честеру Беннингтону, которому в этот день исполнилось бы 45 лет.
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Уже известный многим фанатам Linkin Park оркестр RockestraLive впервые с 2018 года выступит с хитами группы на сцене клуба Arbat Hall. Более двух часов бессмертных шедевров, которые определили целую эпоху. Событие не обойдется без топовых произведений среди которых Numb, One Step Closer, In the End, Faint, Crawling, What I've Done и многих других, а в финале вечера традиционное хоровое исполнение One More Light всем залом. RockestraLive обещают порадовать и новыми аранжировками песен, которые ранее не исполнялись.

RockestraLive — музыкальный коллектив из Москвы, исполняющий инструментальные каверы хитов современных рок-групп в составе симфонического оркестра. Основан в 2015 году. За время существования дал почти сотню концертов по всей стране. Регулярно выступает на сцене Государственного Кремлевского Дворца. Они в разное время получали положительные отзывы и персональные одобрения от групп и лейблов, среди них Muse, Thirty Seconds to Mars, Placebo, Coldplay, Three Days Grace и конечно же Linkin Park (через Warner Music).

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6 марта 2021, 10:41
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Более двух часов бессмертных шедевров

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