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WANT HER DRESS: открытие шоурума в Москве

WANT HER DRESS: открытие шоурума в Москве

Звездный комиссионный магазин Want Her Dress 29 августа открывает шоурум на Старой Басманной 18с3 в Москве. В шоуруме будет представлена личная одежда российских звезд и профессионалов из мира моды.
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В магазине можно будет приобрести наряды Юлианны Карауловой, Ляйсан Утяшевой, Павла Воли, Авроры, Екатерины Шемякиной и других знаменитостей. В ассортименте представлены как повседневные базовые вещи, так и уникальные образцы с историей, которые можно было видеть во время знаковых мероприятий мира селебрити и на страницах светской хроники.

Вся одежда в шоуруме прошла самый строгий стильный фильтр, находится в прекрасном состоянии и стоит разумных денег. Все вещи в единственном экземпляре и достойны стать украшением любого гардероба.

Want Her Dress – это ресейл проект нового формата, в котором потенциальный покупатель точно знает, чью одежду приобретает. Такой подход был выбран для популяризации идеи покупки вещей, бывших в употреблении ради сохранения ресурсов планеты.

Примечательно, что часть прибыли магазина направляется в качестве пожертвований в фонды, уменьшающие количество мусора. Это "Раздельный Сбор" и "Второе Дыхание".

Дополнительная информация:

Сайт: wantherdress.ru

Инстаграм: @want_her_dress

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27 августа 2020

WANT HER DRESS: открытие шоурума в Москве

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