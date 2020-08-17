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Посуда как новая: капсулы для посудомоечной машины Fairy Platinum Plus Все в одном

Посуда как новая: капсулы для посудомоечной машины Fairy Platinum Plus Все в одном

Фото: пресс-служба
Новые капсулы Fairy Platinum Plus с уникальной технологией двойного действия не только удаляют въевшиеся загрязнения, но и помогают справиться с налетом, накопленным за годы использования посуды. Результат? Ваши кастрюли и сковородки выглядят как новые!
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Со временем стекло и нержавеющая сталь мутнеют, а на фарфоре появляются пятна. Причиной тому — жесткая вода и примеси, а также красящее действие продуктов и напитков. Из-за абразивного воздействия, перегрева и резких перепадов температуры на посуде появляются микротрещины, в которых скапливаются частички пищи или накипь. Капсулы Fairy Platinum Plus Все в одном с технологией восстановления блеска не только смывают остатки пригоревшей еды, но и помогают избавиться от копившегося годами старого налета, чтобы ваши кастрюли, сковородки, тарелки, стаканы и столовые приборы выглядели как новые.

Fairy Platinum Plus Все в одном – это уникальное сочетание порошка и жидкого средства для мытья посуды, которое не только справляется с любыми загрязнениями, но и защищает механизмы посудомоечной машины от износа. Капсулы подходят для использования в коротких циклах мойки и оставляют приятный запах в посудомоечной машине.

Порошковая основа капсулы включает эксклюзивную систему энзимов и отбеливателя для дополнительной очистки. Жидкий компонент содержит сверхмощные поверхностно-активные вещества, также используемые в добавке Fairy для очистки машин. Покрытые особой пленкой, такие капсулы растворяются и начинают работать гораздо быстрее, поэтому их можно использовать даже в экспресс-режимах. Расположенные в трех секторах верхней части капсулы активные вещества в жидкой форме растворяются первыми и начинают действовать моментально.

Благодаря особым очищающим агентам и защитным компонентам, энзимам и полимерам, регуляторам pH и активаторам усиленная формула Fairy Platinum Plus Все в одном с технологией восстановления блеска – настолько мощная, что легко справляется с жирными и "радужными" разводами, припекшимися корочками и подгоревшим дном. При этом посуду можно сразу загружать в посудомойку без предварительного замачивания, так как мощная формула легко справится даже с пригоревшими и засохшими загрязнениями, что уменьшает расход воды и электроэнергии.

ü Удаляют тусклый налет

ü Придают сияющую чистоту

ü Растворяются быстрее, чем жесткие таблетки

ü Безопасны для стеклянной посуды и столовых приборов из серебра

ü Помогают заботиться об окружающей среде

Fairy ответственно относится к составу и технологиям производства своих средств для мытья посуды. Все средства бренда производятся на заводах со статусом "Ноль производственных отходов на полигон", что означает, что все производственные отходы идут на переработку и не подвергаются захоронению.

Fairy справляется со сложными загрязнениями при любой температуре и прекрасно удаляет жир даже в холодной воде. Немногие знают, что нагрев воды приводит к перерасходу энергии, что является одним из факторов увеличения "парникового эффекта". Ученые доказали, что, снизив температуру воды с 50 °С до 30 °С, вы потратите до 50% меньше энергии, чтобы сделать посуду чистой. Соответственно, выбрав режим эко или быстрый цикл при запуске посудомойки, вы способствуете сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу. Кроме того, c Fairy вы экономите воду, так как капсулы Platinum Plus обладают эффективной формулой, отмывающей даже самый стойкие загрязнения с первого раза и легко смывающейся водой. Не нужно дополнительно запускать посудомойку или домывать посуду вручную.

Fairy Platinum Plus Все в одном – самые мощные капсулы для мытья посуды от Fairy, рекомендованные ведущими брендами посудомоечных машин, такими как Whirpool, Hotpoint, Indesit, Ariston и Bauknecht.

Устройте своей посуде детокс-очищение с Fairy Platinum Plus Все в одном!

17 августа 2020, 14:29

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