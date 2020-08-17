Новый Fairy Активная пена, покоривший Европу, теперь можно купить и в России

Сверхсильная концентрированная формула, необычная текстура в виде пенки и новая упаковка с удобным дозатором и приятным дизайном, которая отлично впишется в интерьер, – любимое средство теперь в формате стильного аксессуара для вашей кухни.

Созданный в Нидерландах, Fairy Активная пена уже покорил Европу своим инновационным составом и технологичной упаковкой, благодаря которым мытье занимает считанные минуты, позволяя посвящать свое время тому, что действительно важно. Всего пара движений с Fairy Активная пена – и грязная посуда будет выглядеть как новая.

Все потому, что новая формула действует моментально: активная пена притягивает жир и другие загрязнения, как магнит. ПАВы внутри молекул-растворителей удерживают жир, который легко смывается с посуды водой. Новый Fairy c легкой консистенцией, напоминающей по фактуре пенку для умывания, предлагает альтернативный подход к уходу за посудой, экономя ваши силы и время. Достаточно повернуть дозатор, нажать его над губкой и можно мыть посуду.

Вместо геля, который нужно вспенивать, – воздушная пенка с более мощной формулой.

Вместо обычной бутылки с крышкой – стильная баночка с горизонтальным дозатором.

Небольшой объем – всего 350 мл, – которого хватает действительно надолго.

Fairy Активная пена пригодится и тем, у кого есть посудомоечная машина, ведь некоторые вещи иногда приходится мыть отдельно. Fairy Активная пена отлично работает в команде с капсулами Fairy Platinum Plus с технологией против потускнения, рекомендованными к использованию ведущими производителями посудомоечных машин.

Пользоваться нежной пенкой Fairy не просто удобно, но также эффективно и экономично. Инновационный дозатор позволяет быстро выдавить необходимое количество пенки, поэтому в отличии от других средств Fairy Активная пена будет дольше расходоваться. С новым Fairy Активная пена поддерживать чистоту дома станет еще приятней и проще!

Fairy ответственно относится к составу и технологиям производства своих средств для мытья посуды. Все средства бренда производятся на заводах со статусом "Ноль производственных отходов на полигон", что означает, что все производственные отходы идут на переработку и не подвергаются захоронению. Кроме того, новый Fairy Активная пена отмывает до трех раз больше посуды[1], поэтому, используя Fairy, вы помогаете спасти планету от 750 миллионов пластиковых бутылок ежегодно, при этом способствуя сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу, эквивалентному выхлопам 30 000 грузовиков.

Fairy справляется со сложными загрязнениями при любой температуре и прекрасно удаляет жир даже в холодной воде. Ученые доказали, что, снизив температуру воды с 50 °С до 30 °С, вы потратите до 50% меньше энергии, чтобы сделать посуду чистой. Кроме того, c Fairy вы экономите воду, так как средство не требует замачивания и легко смывается.

Благодаря неизменному качеству и своим уникальным свойствам Fairy по праву завоевал титул "Товар года 2020" в категории "Выбор потребителей". По мнению российских покупателей, Fairy – средство для мытья посуды № 1.