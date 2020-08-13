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Пресс-релизы
KONIK Flashback и Смотри Mail.ru представят лучшие короткометражные фильмы

KONIK Flashback и Смотри Mail.ru представят лучшие короткометражные фильмы

Фото: Пресс-служба
С 19 по 23 августа 2020 года в Москве состоятся показы программы IX Российского фестиваля короткометражных фильмов KONIK при поддержке Правительства Москвы, Департамента культуры города Москвы, Союза кинематографистов Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации.
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На этот раз площадками проведения Фестиваля в Москве станут 4 популярные локации:
– Сад им. Н.Э. Баумана (ул. Старая Басманная, д. 15 – м. Курская)
– ПКиО "Бабушкинский" (Менжинского, д. 6, стр. 3 – м. Бабушкинская)
– ПКиО "Фили" (Большая Филёвская улица, 22с8 – м. Багратионовская)
– Подсолнухи Art&Food (Открытое ш., 9, стр. 14А, Москва – м. Бульвар Рокоссовского)
А также:
– Караоке-клуб ФАСОЛЬ, г. Брянск (ул Ульянова д58А)
– Студия Chepolinko Токио, Япония (Синагава, Минамиои 1-20-17)
– Кинотеатр "Посольство Российской империи" г. Ялта (пгт. Ливадия, Батурина 44/1)
С целью соблюдения безопасности и мер инфекционного контроля зрители к площадкам показов будут допускаться исключительно в масках и перчатках.
Помимо показов на традиционных площадках KONIK Film Festival совместно со Смотри Mail.ru и Кино Mail.ru: в специальной программе KONIK Flashback проведет эксклюзивные онлайн-показы до настоящего момента недоступных для широкой аудитории премьерных фильмов и лучших короткометражных картин предыдущих лет!
Просмотр будет бесплатно доступен по всей России с 19 по 27 августа на сайте smotri.mail.ru и kino.mail.ru/spec/konikfest/
Предварительно ознакомиться с онлайн-программой можно по ссылке.

"В этом году проведение фестиваля онлайн – правильное и даже необходимое решение. Организаторы KONIK не просто предложили смотреть талантливое кино безопасно. Они существенно расширили аудиторию фестиваля, предоставив возможность познакомиться с новыми именами российской режиссерской школы тем, кто раньше не интересовался коротким метром. Новые ленты и фильмы предыдущих сезонов будут доступны как в мобильном приложении сервиса, так и в веб-версии Смотри Mail.ru", – комментирует Егор Ганин, заместитель вице-президента, руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Mail.ru Group.

Короткометражное кино – интеллектуальный продакшн нового поколения – перспективный формат кинематографа, набирающий популярность среди современной аудитории. Оно требует особого мастерства со стороны авторов, задача которых передать зрителям глубокий смысл за считанные минуты.

Миссия фестиваля – привлечь к короткометражному кино нового интеллигентного и креативного зрителя, а также популяризовать это направление среди людей разного возраста, независимо от интересов и взглядов.

22 и 23 августа 2020 12:00 – 18:00 на территории арт-кластера "Красный Октябрь" в клубе "Эллинг" (Берсеневская наб. д. 2, стр. 1) пройдут CinePromo Public Talks, объединенные общей темой "Кино и урбанистика". Среди спикеров – представители российской кино– и медиаиндустрии, архитекторы и PR-специалисты, которые расскажут о формировании имиджа городов и переосмыслении городских пространств, восприятии себя и самооценке в городской среде, отношения в большом городе и на экране.

Online-трансляции будут доступны на странице фестиваля ВКонтакте, а также на Смотри Mail.ru. Все записи сохранятся на smotri.mail.ru.

"KONIK является одним из наших самых любимых российских фестивалей, прививающих тренд на качественный короткий метр. Мы ежегодно принимаем участие в его программах, и для нас это большая часть: отбор всегда максимально строгий и тщательный. Неудивительно, что на показах неизменно большое количество зрителей" – Елена Коржаева, компания по фестивальному продвижению CinePromo.

Фестиваль поддерживают многие профессионалы российского кинематографа. В этом году в составе жюри:
  • Алексей Петрухин – Российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер фильмов Вий, киноальманах Свидетели, Тайна печати дракона.
  • Андрей Смоляков – Лауреат Государственной премии РФ в области театрального искусства, советский российский актёр театра и кино, народный артист РФ.
  • Сергей Февралёв – Художник театра и кино. Член Союза кинематографистов. Национальная премия кинокритики и кинопрессы Белый слон, Национальная кинопремия Золотой орёл, Национальная кинопремия Ника.
  • Максим Трапо – Киноператор. Член правления Гильдии кинооператоров России. Член конфедерации европейских операторов игрового кино (I.M.A.G.O) – R.G.C. Лауреат Конфедерации Европейских Киноакадемий (C. I. C. A. E) на Международном фестивале в г. Локарно.
  • Петр Буслов – российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Премии "Ника" и "Золотой орёл" за лучший игровой фильм "Высоцкий. Спасибо, что живой". Премия "Золотой орёл" за лучший телевизионный сериал "Домашний арест".
Ежегодно отборочный комитет кинофестиваля обрабатывает более 400 заявок от режиссеров со всей России.

"Для нас первоочередным фактором проведения KONIK является качество, – комментирует генеральный продюсер и основатель Фестиваля Андрей Золотуха, – отбор номинантов проходит в несколько этапов, и мы привлекаем самых достойных представителей российской киноиндустрии для принятия окончательного решения. В России сотни сильнейших перспективных авторов – и для нас предельно важно подчеркнуть и выделить их талант".

В этом году участники будут бороться за победу в номинациях: Лучший фильм, Лучшая режиссёрская работа, Лучшая операторская работа, Лучшая работа художника-постановщика, Лучшая работа художника по костюмам, Лучшая мужская роль, Лучшая женская роль, Лучший монтаж, Спецприз от Группы "ГУТА" и фабрики "Красный Октябрь".

Каждый год Фестиваль набирает все больше заявок на участие, количество единомышленников и зрителей. Успех предыдущих лет позволил расширить географию и выйти в этом году в онлайн на новой платформе smotri.mail.ru. С датами, местами проведения и другой информацией можно ознакомиться на официальном сайте – kinofestkonik.com
Официальные партнеры кинофестиваля KONIK: Смотри Mail.ru, Кино Mail.ru, Группа "ГУТА" и арт-кластер "Красный Октябрь".

13 августа 2020, 11:40

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