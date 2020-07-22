Хабенский проведет экскурсии по Третьяковке

Зрителям будет представлен свежий взгляд на отечественное искусство первой половины XX века из собрания галереи. Девять историй посвящены знаковым художникам того периода: Казимиру Малевичу, Марку Шагалу, Кузьме Петрову-Водкину, Василию Кандинскому, Михаилу Ларионову, Аристарху Лентулову, Владимиру Татлину, Илье Машкову и Александру Родченко.
В основе художественной концепции фильма – увлекательный диалог о русской живописи, обрамленный стилистикой черно-белого кино. Выбранная эстетика связана с колоссальным влиянием на искусство XX века картины К. С. Малевича "Черный супрематический квадрат" — отправной точки повествования. С развитием сюжета происходит переход к цветному кадру, что отсылает к творчеству мастеров авангарда, придающих особое значение работе с цветом.
В компании директора музея и всенародно любимого артиста зрители смогут пройтись по пустынным залам галереи и за час изучить знаменитые полотна: "Купание красного коня" К. С. Водкина, "Венчание" М. З. Шагала, "Москва" А. В. Лентулова, портрет Е. И. Киркальди кисти И. И. Машкова и другие.
"Я счастлива, что темой новой серии проекта "Третьяковка с …" стал русский авангард, который для многих до сих пор остается некоей terrae incognita, – поделилась своими эмоциями генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. – Публике трудно настроиться на правильную волну, воспринимать это искусство не как отражение реальности, а осознавать, что в нем заключен совершенно новый мир, новое мировоззрение – мировоззрение ХХ века. Мне было очень интересно работать с Хабенским. Наш диалог строился как разговор двух людей с разными точками зрения. Константин задавал вопросы, выражал несогласия, а я, наоборот, рассказывала о том, как я и мои коллеги воспринимаем русский авангард, какие глубинные смыслы и концепции стоят за тем, что мы перед собой видим. Я понимала, что должна мобилизовать все свои знания, весь опыт, передать личное восприятие того или иного художника, шедевра. В этом фильме есть интрига, есть напряженность. Я надеюсь, что то, что зрители увидят, приоткроет перед ними мир русского авангарда. Я счастлива оттого, что у меня появилась возможность рассказать о своём восприятии этого искусства, рассказать о нем очень лично и очень страстно огромному количеству зрителей. Большое спасибо нашему давнему партнеру "Сбербанку" за возможность реализации этого проекта, который, на мой взгляд, сегодня даже важнее разговора о классической коллекции Третьяковской галереи".
"После успеха первого проекта, "Третьяковки со Шнуром", перед нашей командой стояла непростая задача – создать новый фильм, не повторяясь и найти новые художественные приемы. Можно читать сколько угодно книг, слушать лекции и смотреть на картины, но безрезультатно. У каждого великого мастера есть своя система знаков, без постижения которых нет понимания искусства. Мы попытались рассказать историю мировых шедевров, это и манифесты 9 великих художников, и тайные смыслы работ гениев, после которых искусство XX века разделилось на "до" и "после". Все это в форме диалога, дискуссии между выдающимся искусствоведом и человеком, который от лица простых зрителей задает важные вопросы для понимания и нахождения новых догадок в восприятии истории искусства. Проект для всех, кто и никогда не сможет по определенным причинам оказаться в стенах Третьяковской галереи, так и для искушенных знатоков, которые смогут и для себя открыть что-то новое", – рассказал генеральный продюсер проекта, глава кинокомпании "Team Films" Теймур Джафаров.