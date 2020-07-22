Хабенский проведет экскурсии по Третьяковке

24 июля на мультимедийном сервисе Okko выходит продолжение нашумевшего проекта Третьяковской галереи – онлайн-экскурсии по музею в уникальном формате. В новой серии актер Константин Хабенский и генеральный директор Третьяковки Зельфира Трегулова расскажут зрителям о шедеврах русского авангарда из коллекции Новой Третьяковки на Крымском Валу.

Зрителям будет представлен свежий взгляд на отечественное искусство первой половины XX века из собрания галереи. Девять историй посвящены знаковым художникам того периода: Казимиру Малевичу, Марку Шагалу, Кузьме Петрову-Водкину, Василию Кандинскому, Михаилу Ларионову, Аристарху Лентулову, Владимиру Татлину, Илье Машкову и Александру Родченко.

В основе художественной концепции фильма – увлекательный диалог о русской живописи, обрамленный стилистикой черно-белого кино. Выбранная эстетика связана с колоссальным влиянием на искусство XX века картины К. С. Малевича "Черный супрематический квадрат" — отправной точки повествования. С развитием сюжета происходит переход к цветному кадру, что отсылает к творчеству мастеров авангарда, придающих особое значение работе с цветом.

В компании директора музея и всенародно любимого артиста зрители смогут пройтись по пустынным залам галереи и за час изучить знаменитые полотна: "Купание красного коня" К. С. Водкина, "Венчание" М. З. Шагала, "Москва" А. В. Лентулова, портрет Е. И. Киркальди кисти И. И. Машкова и другие.

"Я счастлива, что темой новой серии проекта "Третьяковка с …" стал русский авангард, который для многих до сих пор остается некоей terrae incognita, – поделилась своими эмоциями генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. – Публике трудно настроиться на правильную волну, воспринимать это искусство не как отражение реальности, а осознавать, что в нем заключен совершенно новый мир, новое мировоззрение – мировоззрение ХХ века. Мне было очень интересно работать с Хабенским. Наш диалог строился как разговор двух людей с разными точками зрения. Константин задавал вопросы, выражал несогласия, а я, наоборот, рассказывала о том, как я и мои коллеги воспринимаем русский авангард, какие глубинные смыслы и концепции стоят за тем, что мы перед собой видим. Я понимала, что должна мобилизовать все свои знания, весь опыт, передать личное восприятие того или иного художника, шедевра. В этом фильме есть интрига, есть напряженность. Я надеюсь, что то, что зрители увидят, приоткроет перед ними мир русского авангарда. Я счастлива оттого, что у меня появилась возможность рассказать о своём восприятии этого искусства, рассказать о нем очень лично и очень страстно огромному количеству зрителей. Большое спасибо нашему давнему партнеру "Сбербанку" за возможность реализации этого проекта, который, на мой взгляд, сегодня даже важнее разговора о классической коллекции Третьяковской галереи".

"После успеха первого проекта, "Третьяковки со Шнуром", перед нашей командой стояла непростая задача – создать новый фильм, не повторяясь и найти новые художественные приемы. Можно читать сколько угодно книг, слушать лекции и смотреть на картины, но безрезультатно. У каждого великого мастера есть своя система знаков, без постижения которых нет понимания искусства. Мы попытались рассказать историю мировых шедевров, это и манифесты 9 великих художников, и тайные смыслы работ гениев, после которых искусство XX века разделилось на "до" и "после". Все это в форме диалога, дискуссии между выдающимся искусствоведом и человеком, который от лица простых зрителей задает важные вопросы для понимания и нахождения новых догадок в восприятии истории искусства. Проект для всех, кто и никогда не сможет по определенным причинам оказаться в стенах Третьяковской галереи, так и для искушенных знатоков, которые смогут и для себя открыть что-то новое", – рассказал генеральный продюсер проекта, глава кинокомпании "Team Films" Теймур Джафаров.