Джошуа Оппенхаймер представит свой фильм "Акт убийства" в совместном проекте musicAeterna и КАРО.Арт

5 июля режиссер представит свой фильм лично на онлайн-платформе musicAeterna. Показ пройдет при поддержке Посольства Королевства Дания в Москве и Международного фестиваля документального кино "Флаэртиана". Фильм будет доступен для просмотра на платформе с 19:00 по московскому времени в течение суток.

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