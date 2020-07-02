Джошуа Оппенхаймер представит свой фильм "Акт убийства" в совместном проекте musicAeterna и КАРО.Арт

Центральные фигуры фильма "Акт убийства" – три престарелых индонезийца, в 60-е участвовавших в массовых расправах над реальными и мнимыми сторонниками коммунистической партии. Убийцы не просто не раскаиваются в содеянном, а решают снять об этом кино в духе старых голливудских боевиков. В "Акте убийства" герои, как палачи, так и жертвы, избавлены от всякой рефлексии. Своим простодушием они словно бросают вызов зрителю: проникнуться трагизмом геноцида легко, но попробуйте справиться с комизмом его безнаказанности.