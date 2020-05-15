Преобрази жизнь с марафоном TOPSTRETCHING за 4 недели

Карантин внес свои коррективы в фигуру и планы на летние дефиле по пляжу в бикини. Команда TOPSTRETCHING спешит на помощь и знает, как преобразить всю жизнь всего за 28 дней. Стать по-настоящему лучшей версией себя возможно только при комплексном подходе, и учитывая это, создатели проекта #TOPSTRETCHINGМАРАФОН приглашают к участию, которое принесет не только тело мечты, но и мотивирующие к спорту призы.

"Успешное проведение седьмого марафона нас вдохновило организовать следующий так скоро. Та отдача, те эмоции и благодарность от участников, а главное их результаты – вот, что по-настоящему мотивирует нас делиться знаниями, опытом и здоровым образом жизни. Сложившаяся ситуация с карантином сподвигла всех по-новому взглянуть на онлайн-жизнь и домашний спорт. Каждый раз мы находим что-то новое и интегрируем это, внося разнообразие в программу марафона и максимально насыщая его пользой" – рассказывает мастер спорта по художественной гимнастике, блогер, эксперт по растяжке на шпагат и основатель сети студий TOPSTRETCHING.

Тело, сознание, питание – три кита, на которых держится гармоничная, здоровая и счастливая жизнь, поэтому каждая из этих сфер будет прокачена вместе с командой профессионалов.

Тело

24 тренировки, 30 часов спорта, прокачка на 360 градусов. Регулярные тренировки самых разных форматов: участников ждут танцевальные занятия, пилатес и, конечно, растяжка от ТОР-тренеров. Те, кто уже принимал участие в марафоне раньше, приятно удивятся, найдя в списке упражнений также COMBO тренировки на 1 ч 20 минут, которые стали новинкой. Функциональная подкачка и растяжку всего тела направлены на развитие гибкости, идеального пресса и ягодицы мечты. Но даже на этом физические упражнения не заканчиваются: в программе дыхательные техники, медитации и упражнений для укрепления мышцы малого таза. Последние представляют собой комплекс занятий, важных для укрепления как женского, так и мужского здоровья и духа.

Сознание

Задания, направленные на проработку индивидуальности, женственности, познания своих чувственных граней и изучение собственного тела, а главное любви к себе, выгонят любые негативные мысли и помогут наладить контакт с собой. Вебинары, мастер-классы и эфиры с профессионалами в области саморазвития и психологии, а также практические занятия. Спикеры расскажут о том, как правильно ухаживать за собой дома, когда за окном кипит жизнь и, казалось бы, времени на себя почти не остается. В числе экспертов Яна Левенцева (блогер милионник), Наталья Романова (Основатель #NRclub и компании Pelvic Health), Юлия Романова ( тренер по здоровью в Institute for Integrative Nutrition), Вера Межова (Метафизик, расстановщик, энергопрактик) и другие.

Питание

Никаких диет, мучений, ограничений. Научиться грамотно выстраивать свой рацион для извлечения максимальной пользы и сохранения фигуры и нормализации веса помогут профессиональные диетологи, повара и специалисты в области питания. А одной из главных новинок марафона станет TOPSTRETCHING®️food – новое для сети студий направление по заказу и доставке здорового питания.

Мотивация

На протяжении месяца участники будут получать уникальный опыт, и делиться им друг с другом в неформальной обстановке. Но одной из главных мотиваций станут призы, и в этот раз их очень много от различных партнеров – косметика, сертификаты, гаджеты, белье, одежда, украшения, а трое лучших получат главные призы – ноутбук, смартфон и даже новый автомобиль. Приятные бонусы доступны всем участникам в виде книг, плейлистов для тренировок, подборок фильмов, а также подарочных тренировок, знаний по фейсбилдингу, психосоматических настроек и танцевальной терапии.

"Проекту #TOPSTRETCHINGМАРАФОН уже 1,5 года. За это время более 12.000 человек прошли все сезоны, получили желаемую фигуру и научились достигать своих целей. 8 сезон – обновленный подход, который заставит стать сильнее и лучше", – комментирует Анна. Марафон стартует 25 мая, и уже сейчас можно присоединиться, главное желание, а пути к мечте мы проложим вместе.