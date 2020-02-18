Эксперты Gillette нашли способ уменьшить риск раздражения кожи при бритье

Механическое воздействие на чувствительную кожу при бритье может привести к воспалению, вросшим волосам и порезам. Использование неправильно подобранной бритвы вызывает серьезный дискомфорт, при этом все признаки раздраженной кожи будут налицо в буквальном смысле. Для решения этой проблемы Gillette создал особую бритву Gillette SkinGuard, чтобы каждый мужчина ощущал себя комфортно и выглядел на все сто.
Уникальность новой бритвы Gillette SkinGuard – в специальном элементе конструкции, расположенном между двумя оптимально разнесенными лезвиями. Протектор SkinGuard распределяет вес руки особым образом, приподнимают лезвия и разглаживает кожу, предотвращая появление раздражения. Сверхострые лезвия с антифрикционным покрытием и смазывающая полоска для легкого скольжения обеспечивают абсолютный комфорт во время бритья.
"Около 70% мужчин во всем мире говорят, что они чувствуют дискомфорт и раздражение после бритья – и чаще всего это связано с чувствительным типом кожи. У каждого должна быть бритва, которая подходит для его типа кожи, поэтому Gillette создал бритву SkinGuard, – прокомментировал выход новой бритвы Роман Медведев, коммерческий директор категорий "Средства для бритья" и "Уход за полостью рта" P&G в Восточной Европе. – Технология SkinGuard разработана с учетом проблем, с которыми сталкиваются при бритье мужчины с чувствительной кожей лица".
Долгосрочные тестирования* доказали эффективность новой бритвы: Gillette SkinGuard уменьшает вероятность развития воспаления после бритья на 60% при ежедневном бритье в течение 12 недель. Кроме того, респонденты отметили, что улучшение во внешнем виде позволило им чувствовать себя более привлекательными и уверенными в себе.
Продукция Gillette SkinGuard (бритва, гель и пена) получила дерматологическую аккредитацию у Skin Health Alliance (SHA) – международной организации по контролю здоровья кожи, которая плотно сотрудничает с дерматологами, учеными и исследователями и дает независимую оценку безопасности продукта.
*О тестированиях:
Тестирование эффективности бритвы Gillette SkinGuard проводилось в Университете Wake Forest, США. В тестировании приняло участие 20 мужчин в возрасте 20-60 лет, которые сталкивались в течение последних двух лет с симптомами раздражения после бритья и проблемой вросших волос на лице. Участники тестирования в течение 12 недель ежедневно брились бритвой Gillette SkinGuard, используя свои обычные продукты для подготовки к бритью. Состояние участников оценивалось в начале тестирования, а также на 4, 8 и 12-й неделях. Оценки включали в себя объективный анализ состояния кожи лица и субъективную анкету оценки качества жизни.