"БИ-2" представили собственное реалити-шоу

"Биология" представляет серию
киноконцертов и интервью с топовыми российскими и зарубежными группами и
исполнителями самых разных стилей и направлений.
Для зрителей московской премьеры "Биологии" "БИ-2" приготовили сюрприз. Перед показом лидеры коллектива Лева и Шура входили в зрительные залы, чтобы поприветствовать зрителей, среди которых были поклонники легендарной рок-группы и победители розыгрыша билетов.
В условиях массового закрытия концертных площадок и ночных клубов "Биология" станет для миллионов людей настоящей отдушиной: позволит безопасно побывать на живом концерте любимых артистов. Мощный объемный звук 5.1. создает у зрителя ощущение присутствия в одной студии с музыкантами. Эту идею помогла воплотить компания "Всегда Красиво" во главе с Елизаветой Би Два – создателем впечатляющего сценического оформления концертов Би-2 и группы "Куртки Кобейна".
Первая серия будет в прокате сети "Формула кино" до 2 января.