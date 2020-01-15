Демон-парикмахер снова приезжает в Москву

Рок-мюзикл "TODD", или "зонг-опера" – уникальная театрально-музыкальная постановка, представляющая собой сложное многоуровневое повествование: драматическое, музыкальное и пластическое. Драматическое действо перемежается с вокально-музыкальными эпизодами, комбинациями хореографических и трюковых элементов. Главная составляющая мюзикла – вокальные композиции, называемые по "Трехгрошевой опере" Б.Брехта, "зонгами". Для отечественной постановки "TODD" было специально написано новое либретто (литературная основа). А на основе этого либретто Михаилом Горшеневым сочинена музыкальная партитура (soundtrack) всего спектакля. Эта партитура и стала основой последнего двойного альбома группы "Король и Шут" и одновременно аудиоспекталем уже порядком нашумевшего в обоих столицах произведения, где вместо ролей рассказчиков спектакля (И.Епифанова и А.Леонтьев) записано повествование Вениамина Смехова, голос которого нельзя спутать ни с кем. Эту аудиоверсию желательно прослушать целиком перед походом на рок-мюзикл – тогда вам гарантировано получение 100% удовольствия от просмотра весьма харизматичного произведения. Совсем не случайно у спектакля такие рейтинги в Москве и Питере...
Спектакль идет под живое музыкальное сопровождение музыкантов "Король и Шут", которых можно лицезреть на протяжении всего спектакля на сцене за большой стеклянной стеной, являющейся эффектной частью декораций мюзикла.