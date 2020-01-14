В Москве стартует Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета

Рак у Заворотнюк: все подробности Игры Форум Гороскоп

Топ новостей

Успенская объявила о свадьбе с бывшим мужем Пугачевой
"Нафиг не сдались": запуск поездов через Крымский мост омрачил громкий скандал
Для работы не годится: тяжелобольного Андрея Губина погнали в шею
Сделано заявление об аресте Зеленского после роскошного отдыха за границей
Хочет уйти от долгов: онкобольную Заворотнюк вывели на чистую воду
партнеры
Вторник 14 января
Лента новостей
17:43
"Проблемы психического здоровья": принцы Уильям и Гарри заявили о своей вражде
17:09
"Сладенькая": влажная Рудова показала крепкий зад
17:01
Бизнесмен Роман Авдеев рассказал о съемках фильма о легендарном футболисте
16:39
Нинидзе набросилась на Виторгана
16:36
"Людей из окон выкидывать нельзя": Рынска о замыливании Михалковым дела о разбившейся модели
16:28
Халява кончилась: Путин наказал обнаглевшего Лукашенко
16:23
Появилось сообщение о заложенной в аэропорту Уфы бомбе
16:04
В Мытищах Дед Мороз украл норковую шубу из храма
15:38
Под Москвой банда воров срывает зеркала с дорогих иномарок
15:27
Роскошный отдых Зеленского шокировал обнищавших украинцев
15:23
Жители Челябинска в панике из-за выпавшего зеленого снега
14:59
Актриса Галина Польских вновь вызвала скорую
14:48
Какие питьевые йогурты запрещены к употреблению
14:47
Навка поразилась вскрывшимися данными после ухода от Авербуха
14:42
Задолжавший больше миллиона любовник шикует на деньги Ольги Бузовой
14:29
Эксперты: Володин дал понять, что Россия будет защищать историческую память
14:26
Ушел из жизни заслуженный тренер России
13:58
В Крыму обнаружили тайник с оружием
13:52
В одном доме с выпавшей из окна моделью Ксенией Пунтус оказалась Божена Рынска
13:52
Самая дорогая эскортница делает карьеру в большом кино
13:39
Россиян хотят оставить без коньяка
13:33
"Где ноги – красивые и спортивные?!": Сотникову унизили за внешний вид
13:29
Госдума открыла весеннюю сессию – 2020
13:25
Представитель режиссера Соловьева выступил с заявлением после известия о госпитализации
13:01
Мужчина устроил стрельбу на юге Москвы
12:47
Дорогая и серьезная операция: дочь разрыдалась из-за сменившей пол Кравец
12:44
"Это ложный путь": Галкин в истерике набросился на "Русское лото"
12:38
"Куда он так худеет?!": вид костлявого Павла Воли напугал россиян
12:33
Муж финалистки "Битвы экстрасенсов" стал жертвой кражи
12:18
От побоев до оргазма: как изменился мир секса
12:18
Житель Калининграда умер в очереди за пенсией
11:58
Анну Нетребко втянули в грязный скандал
11:58
Следственные органы раскрыли шокирующие данные о Цымбалюк-Романовской
11:53
Испанский журналист найден мертвым в Москве
11:43
Актер из "Универа" очистился от грехов после нескучных каникул в Европе
11:41
Вокалист "Animal ДжаZ" попал в серьезное ДТП
11:19
Собчак приложили за хвастовство сыном-"профессором"
11:18
Запад нанес сокрушительный удар махинатору Порошенко
11:16
Дочь принимает поздравления на фоне слухов о скором конце Заворотнюк
11:08
Разнимали охранники: звезда фильма "Елки" получила по лицу в гостях у Шепелева
11:04
Летевший в Москву лайнер сел в Перми из-за плохого самочувствия пассажира
10:43
"Чувствую себя виноватым": почему у Олега Меньшикова и его молодой жены нет детей
10:38
Королева красоты прилюдно потеряла бюстгальтер (видео)
10:31
Россиян предупредили об аномально теплой погоде в январе
10:24
Знаменитый кинорежиссер попал в реанимацию
09:50
"Слишком горячо": сын певицы Валерии ошарашил россиян интимным видео с девушкой
09:45
Неожиданные действия Корчевникова довели до слез народного артиста
09:45
Компания Microsoft отказалась от поддержки Windows 7
09:28
Стало известно о женитьбе Смолова на внучке Ельцина
09:10
Виталию Кличко сделали срочную операцию
09:04
Строптивой Меган Маркл и принцу Гарри дали под дых
08:49
Тысячи москвичей лишили бесплатной парковки
08:36
Российская певица встретилась с погибшим сыном
08:25
Меньщиков из "Дома-2" разбился в аварии
08:16
Максим Фадеев пошел на крайние меры после череды скандалов
07:57
Солист группы "Корни" потерял голос после операции
06:48
"Горе и проблемы со здоровьем": в жизни резидента Comedy club настал страшный период
04:23
"Может мучиться от бредовых идей": новые подробности в деле разбившейся любовницы внука Михалкова
02:24
Развод и судебные тяжбы: звезду шоу "Фабрика звезд" ждут потрясения в личной жизни
00:46
"Я пришла в ужас": пронзительная исповедь пассажирки о поездах через Крымский мост
00:13
"Красивая, а ведь бабушка": Марина Юдашкина похвасталась сексуальной фигурой
21:48
Появилось сенсационное заявление королевы Елизаветы о судьбе Меган Маркл и принца Гарри
21:40
В Москве мужчина обиделся на своего друга и поджег его машину
21:34
Скандалист Лукашенко пошел на открытый конфликт с Россией
21:28
В Красноярском крае транспортный вертолет совершил экстренную посадку
21:21
"Что за болезнь?": Бородина ошарашила странным признанием
20:49
В Кремле обнародовали редкие кадры с Путиным (видео)
19:59
"Это кто?": резко помолодевшую Пугачеву перестали узнавать
19:46
В Ростове-на-Дону всю ночь искали несуществующих детей
19:25
Накрашенный сын Табакова стал копией Зудиной
19:09
Житель Петербурга зверски избил женщину
19:08
Чиновница рассказала о состоянии Меркель
18:20
Москвичей призвали не рассчитывать на крещенские морозы
18:20
Разбившаяся любовница внука Михалкова перестала самостоятельно дышать
17:57
"Жестко пресечены": Россия блестяще отбила провокацию НАТО
17:57
"Купаемся голенькие": народ разинул рот от отдыха певицы Елки с подругами
17:52
Зеленскому прилюдно дали пощечину за катастрофу украинского Boeing
17:22
Раскрыт новый способ мошенничества в WhatsApp
16:51
Легко спутать: как распознать рак поджелудочной железы
16:49
"Боится ли он жить со мной?": мужу Марии Кожевниковой поступают тревожные звонки
16:45
Стало известно об отмене публичных выступлений Путина
16:41
Просто заплатил 30 тысяч: застреливший мальчика житель Нижнего Тагила остался на свободе
16:40
Показавший интимное место на всю страну Виторган одурачил россиян
16:20
"Отвернитесь, я пописаю": народ обсуждает выходку голой Волочковой на пляже
16:12
У разбившейся любовницы внука Михалкова обнаружили страшную болезнь
16:01
"Признак определенной неразвитости": затравленная Хилькевич высказалась о поведении россиян
15:57
Раскрыты неизвестные секреты Тутберидзе
15:55
Вскрылись данные о подготовке Белоруссии к войне с Россией
15:53
Вирус из Китая двинулся дальше
15:50
В Тюмени мужчина пережил клиническую смерть на сеансе в кинотеатре
15:46
Коля сильно изменился: у Лукашенко начались проблемы с сыном
15:32
Единороссы раздадут поручения по итогам послания президента
15:22
"Это уже совсем ни в какие ворота": всплыли сенсационные данные после известия о драке Бабкиной с Кадышевой
15:22
Два пассажира Thai Airways скончались во время экстренной посадки
15:16
Бывший муж нанес ответный удар после выходки Порошиной
15:16
Школьницы из Архангельска убили приятельницу ради новых ощущений
15:00
"Сразу хочется съесть": у мужчин потекли слюни от аппетитных форм Каменских
14:51
Спортсменка сильно поправилась ради карьеры модели plus-size
14:30
Мужчина умер возле стен Кремля в Москве
14:13
"Я всегда буду любить тебя": молодой избранник прилюдно признался в чувствах Ани Лорак
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Певицу Maruv обокрали в центре Киева
"Сильно измоталась": Влад Топалов рассказал о состоянии Регины Тодоренко
Цекало предался любовных утехам со жгучей брюнеткой на пляже
Ксения Собчак вызвала оторопь снимком без макияжа
"Скрывают правду": Алеся Кафельникова откровенно о выпавшей из окна подруге-модели
"Его просто прижали": режиму Лукашенко грозит крах из-за спора с Россией
Пресс-релизы

В Москве стартует Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета

Предоставлено пресс-службой РКА
С 24 января по 10 февраля 2020 года в Москве впервые пройдет Зимний международный фестиваль искусств под управлением народного артиста СССР, маэстро Юрия Башмета. 
поделиться

Всемирно известные музыканты и знаменитые актеры театра и кино объединятся, чтобы представить публике разнообразную программу из 12 вечеров сразу на восьми площадках города. Спектакли, музыкально-литературные проекты, концерты классической и современной академической музыки, мастер-классы, выставки в фойе театров и концертных залов, специальные проекты фестиваля – все это, и многое другое ждет гостей на настоящем празднике искусства под управлением маэстро Башмета.

 "Мы стараемся охватить как можно более широкий слой публики, стараемся, чтобы фестиваль вошел в жизнь каждого жителя Москвы, интересующегося культурой. Удивительно, что уже 13 лет у нас существует большой фестиваль искусств в Сочи, музыкальные фестивали в других городах. Но до сих пор не было крупного фестиваля в Москве. Поэтому к формированию программы столь большого фестиваля в Москве мы подошли очень серьезно, постаравшись максимально насытить первый фестиваль в столице", – отмечает художественный руководитель фестиваля Юрий Башмет.

Предоставлено пресс-службой РКА

Фестиваль откроется в день рождения маэстро Башмета, 24 января, большим гала-концертом в Концертном зале имени Чайковского, и станет своеобразным подарком столичным меломанам.

"Я всегда отмечаю день рождения концертом. И если в этот день я не на сцене, то как будто и праздника не было. А в этом году у нас не только один концерт, но целый фестиваль. Но сам концерт-открытие фестиваля станет очень необычным, несмотря на День Рождения. Это будет своего рода моя артистический манифест. На концерте я попробую передать то, что для меня представляет настоящие личностные ценности в искусстве и музыке", - говорит маэстро Башмет.

Мероприятия фестиваля пройдут  сразу на восьми площадках города: Концертный зал "Зарядье", Московский международный Дом музыки, Театр "Современник", Концертный зал им. П.И. Чайковского, "Геликон-опера", Башмет-Центр, Филармония-2 и Большой зал Московской консерватории.

Программа Первого Зимнего международного фестиваля искусств в Москве включила в себя не только мировые премьеры, без которых по доброй традиции не обходится ни один фестиваль маэстро Башмета ни в одном городе мира, но и собрала все лучшее, что когда-либо показывали зрителям других городов.

Так, 28 января в Московском международном доме музыки пройдет показ оперы "Евгений Онегин" в авторской версии маэстро Башмета, где стихи великого поэта чередуются с лучшими музыкальными фрагментами знаменитой оперы. В роли чтецов выступят Константин Хабенский и Ольга Литвинова, оперные партии исполнят Жаля Исмаилова, Карина Хэрунц, Юрий Городецкий, Илья Кутюхин, Олег Цыбулько, Анастасия Бибичева и Ирина Чистякова.

31 января и 1 февраля гостям фестиваля представят спектакль  "Не покидай свою планету" по "Маленькому принцу" Экзюпери с участием Юрия Башмета и Константина Хабенского на сцене театра "Современник". Премьера спектакля состоялась в 2016 году в рамках Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи и с тех пор "Не покидай свою планету" идет с неизменным аншлагом не только в России, но и за рубежом.

Предоставлено пресс-службой РКА

3 февраля продолжится фестиваль невероятным международным оперным проектом, в рамках которого прозвучит этническая опера знаменитого кино-композитора Армана Амара "Лейла и Маджнун", написанная на арабском языке.

А 4 февраля на сцене театра "Геликон-Опера" зрительскому вниманию представят музыкально-драматическую постановку "Фантастическая Кармен" – авторскую сценическую версию Юрия Башмета, сочетающую в себе литературное, симфоническое и оперное воплощение новеллы Мериме "Кармен" и одноименной оперы Бизе.

В спектакле примут участие артисты балета Большого театра России (Екатерина Шипулина, Руслан Скворцов, Александр Волчков), известные драматические актеры (Ольга Ломоносова, Евгений Стычкин, Михаил Трухин), всемирно известные оперные солисты (Ирина Шишкова (меццо-сопрано), Максим Пастер (тенор), Олег Цыбулько (бас), и конечно, Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под руководством прославленного маэстро Юрия Башмета.

7 февраля в Филармонии-2 (Концертный зал им. Рахманинова) состоится мировая премьера хоровой оперы Александра Чайковского и в авторском прочтении Юрия Башмета, Михаила Дурненкова и Павла Сафонов "Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском".

Завершит цепочку спектаклей постановка "Ван Гог. Письма к брату"  8 февраля на сцене концертного зала "Зарядье", в главной роли – роли чтеца – Евгений Миронов.

Финальным аккордом праздничного фестиваля станет гала-концерт закрытия 10 февраля в Большом зале консерватории в Москве. В программа концерта прозвучат произведения композиторов из разных стран мира, написанных по заказу Юрия Башмета в течении последних нескольких лет. А также прозвучат две мировые премьеры музыкальных сочинений, созданных специального для этого концерта: Helios для ударных инструментов и симфонического оркестра Валерия Воронова и "Мираж" для альта и симфонического оркестра Кузьмы Бодрова. В концерте будет принимать участие Всероссийский юношеский симфонический оркестр.

Также в течение фестиваля состоятся концерт из шести Бранденбургских концертов И.С. Баха в исполнении "Солистов Москвы" под управлением маэстро Башмета (30 января, концертный зал "Зарядье"), мастер-классы в рамках проекта "Юрий Башмет – молодым дарованиям России", концерты камерной музыки, выставки в фойе концертных залов и многое другое. 

14 января 2020, 17:39

Политика

Запад нанес сокрушительный удар махинатору Порошенко
Скандалист Лукашенко пошел на открытый конфликт с Россией
Зеленскому прилюдно дали пощечину за катастрофу украинского Boeing
Стало известно об отмене публичных выступлений Путина

Шоу-бизнес

"Сладенькая": влажная Рудова показала крепкий зад
Нинидзе набросилась на Виторгана
"Людей из окон выкидывать нельзя": Рынска о замыливании Михалковым дела о разбившейся модели
Грудь оголившейся Гагариной взбесила народ

Проишествия

Жуткая трагедия: умер наткнувшийся на лыжу российский турист
Пожар в ЖК "Алые паруса" в Москве унес жизни двух человек
Полный провал: ФСБ разнесли за убийство стрелка с Лубянки
Обнародована причина возгорания на крейсере "Адмирал Кузнецов"

Lifestyle

Вдовец десять дней возил разлагающийся труп жены по соседним городам
Владимир Машков рассекретил тайные страницы жизни Мэрилин Монро
Создатель спецэффектов покорил Москву
Неизвестные страницы жизни Федора Шаляпина представили народу
Шоу-бизнес

"Горе и проблемы со здоровьем": в жизни резидента Comedy club настал страшный период

О судьбе звезды высказался эксперт
Шоу-бизнес

Провалившуюся с треском дочь известного певца взяли на Первый канал

Артистка снялась в новом сериале "Про Веру"
Шоу-бизнес

"Слишком горячо": сын певицы Валерии ошарашил россиян интимным видео с девушкой

Молодой человек публично поделился личными кадрами
Шоу-бизнес

Максим Фадеев пошел на крайние меры после череды скандалов

Продюсер рассказал о больших планах

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Звезде "Универа" Гайдуляну предстоит новая борьба с раком
Лене Катиной посоветовали приобщиться к бездомным из-за несчастья
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Раскрыты неизвестные секреты Тутберидзе
Хабиб Нурмагомедов вызвал оторопь своим внешним видом
Разъяренный Овечкин отлупил двух американских хоккеистов (видео)
Знаменитая актриса призвала оставить Загитову в покое

Регионы

"Нафиг не сдались": запуск поездов через Крымский мост омрачил громкий скандал
Сибирь утонула в сугробах (видео)
Аварийное проседание: перед пуском поездов по Крымскому мосту случилось ЧП
Защитный купол приподнялся над челябинским метеоритом (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru