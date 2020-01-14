В Москве стартует Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета

С 24 января по 10 февраля 2020 года в Москве впервые пройдет Зимний международный фестиваль искусств под управлением народного артиста СССР, маэстро Юрия Башмета.

Всемирно известные музыканты и знаменитые актеры театра и кино объединятся, чтобы представить публике разнообразную программу из 12 вечеров сразу на восьми площадках города. Спектакли, музыкально-литературные проекты, концерты классической и современной академической музыки, мастер-классы, выставки в фойе театров и концертных залов, специальные проекты фестиваля – все это, и многое другое ждет гостей на настоящем празднике искусства под управлением маэстро Башмета.

"Мы стараемся охватить как можно более широкий слой публики, стараемся, чтобы фестиваль вошел в жизнь каждого жителя Москвы, интересующегося культурой. Удивительно, что уже 13 лет у нас существует большой фестиваль искусств в Сочи, музыкальные фестивали в других городах. Но до сих пор не было крупного фестиваля в Москве. Поэтому к формированию программы столь большого фестиваля в Москве мы подошли очень серьезно, постаравшись максимально насытить первый фестиваль в столице", – отмечает художественный руководитель фестиваля Юрий Башмет.

Фестиваль откроется в день рождения маэстро Башмета, 24 января, большим гала-концертом в Концертном зале имени Чайковского, и станет своеобразным подарком столичным меломанам.

"Я всегда отмечаю день рождения концертом. И если в этот день я не на сцене, то как будто и праздника не было. А в этом году у нас не только один концерт, но целый фестиваль. Но сам концерт-открытие фестиваля станет очень необычным, несмотря на День Рождения. Это будет своего рода моя артистический манифест. На концерте я попробую передать то, что для меня представляет настоящие личностные ценности в искусстве и музыке", - говорит маэстро Башмет.

Мероприятия фестиваля пройдут сразу на восьми площадках города: Концертный зал "Зарядье", Московский международный Дом музыки, Театр "Современник", Концертный зал им. П.И. Чайковского, "Геликон-опера", Башмет-Центр, Филармония-2 и Большой зал Московской консерватории.

Программа Первого Зимнего международного фестиваля искусств в Москве включила в себя не только мировые премьеры, без которых по доброй традиции не обходится ни один фестиваль маэстро Башмета ни в одном городе мира, но и собрала все лучшее, что когда-либо показывали зрителям других городов.

Так, 28 января в Московском международном доме музыки пройдет показ оперы "Евгений Онегин" в авторской версии маэстро Башмета, где стихи великого поэта чередуются с лучшими музыкальными фрагментами знаменитой оперы. В роли чтецов выступят Константин Хабенский и Ольга Литвинова, оперные партии исполнят Жаля Исмаилова, Карина Хэрунц, Юрий Городецкий, Илья Кутюхин, Олег Цыбулько, Анастасия Бибичева и Ирина Чистякова.

31 января и 1 февраля гостям фестиваля представят спектакль "Не покидай свою планету" по "Маленькому принцу" Экзюпери с участием Юрия Башмета и Константина Хабенского на сцене театра "Современник". Премьера спектакля состоялась в 2016 году в рамках Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи и с тех пор "Не покидай свою планету" идет с неизменным аншлагом не только в России, но и за рубежом.

3 февраля продолжится фестиваль невероятным международным оперным проектом, в рамках которого прозвучит этническая опера знаменитого кино-композитора Армана Амара "Лейла и Маджнун", написанная на арабском языке.

А 4 февраля на сцене театра "Геликон-Опера" зрительскому вниманию представят музыкально-драматическую постановку "Фантастическая Кармен" – авторскую сценическую версию Юрия Башмета, сочетающую в себе литературное, симфоническое и оперное воплощение новеллы Мериме "Кармен" и одноименной оперы Бизе.

В спектакле примут участие артисты балета Большого театра России (Екатерина Шипулина, Руслан Скворцов, Александр Волчков), известные драматические актеры (Ольга Ломоносова, Евгений Стычкин, Михаил Трухин), всемирно известные оперные солисты (Ирина Шишкова (меццо-сопрано), Максим Пастер (тенор), Олег Цыбулько (бас), и конечно, Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под руководством прославленного маэстро Юрия Башмета.

7 февраля в Филармонии-2 (Концертный зал им. Рахманинова) состоится мировая премьера хоровой оперы Александра Чайковского и в авторском прочтении Юрия Башмета, Михаила Дурненкова и Павла Сафонов "Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском".

Завершит цепочку спектаклей постановка "Ван Гог. Письма к брату" 8 февраля на сцене концертного зала "Зарядье", в главной роли – роли чтеца – Евгений Миронов.

Финальным аккордом праздничного фестиваля станет гала-концерт закрытия 10 февраля в Большом зале консерватории в Москве. В программа концерта прозвучат произведения композиторов из разных стран мира, написанных по заказу Юрия Башмета в течении последних нескольких лет. А также прозвучат две мировые премьеры музыкальных сочинений, созданных специального для этого концерта: Helios для ударных инструментов и симфонического оркестра Валерия Воронова и "Мираж" для альта и симфонического оркестра Кузьмы Бодрова. В концерте будет принимать участие Всероссийский юношеский симфонический оркестр.

Также в течение фестиваля состоятся концерт из шести Бранденбургских концертов И.С. Баха в исполнении "Солистов Москвы" под управлением маэстро Башмета (30 января, концертный зал "Зарядье"), мастер-классы в рамках проекта "Юрий Башмет – молодым дарованиям России", концерты камерной музыки, выставки в фойе концертных залов и многое другое.