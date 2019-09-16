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Пресс-релизы

Дан старт ежегодной премии доверия потребителей "Марка №1 в России-2019"

Фото: Пресс-служба
Как обычно, в первый месяц осени в Сети стартует открытое общенациональное голосование потребителей МАРКА №1 В РОССИИ 2019. Методика определения любимых марок проста – подсчет голосов. 
поделиться

Рэнкинг НАРОДНАЯ МАРКА® определяет бренды, обладающие наибольшей спонтанной известностью и формирующие у покупателей мнение о себе, как о ЛУЧШИХ.

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В этом году голосование будет проходить по следующему графику:

Блок "Услуги и сервис" 16 – 22 сентября 2019

Блок "Продовольственные товары" 23 – 29 сентября 2019

Блок "Непродовольственные товары" 30 сентября – 6 октября 2019

Блок "Медицинские препараты" 7 – 13 октября 2019

Объявление лауреатов ноябрь 2019.

Торжественная церемония награждения победителей и праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце – 14 декабря 2019.

Фото: facebook.com/pg/narodnayamarka

Следите за анонсами, в которых будет опубликован список общенациональных изданий и сайтов в сети Интернет, где можно будет отдать свой LIKE любимой марке.

Каждый LIKE ценен. Это не просто премия – это частичка души каждого проголосовавшего за любимый бренд.

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