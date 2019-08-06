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Пресс-релизы

Российская аудитория выбирает интеллектуальное кино

Фото: facebook.com/kinofestkonik
С 7 по 11 августа 2019 года в Москве состоится VIII Российский фестиваль короткометражных фильмов KONIK при поддержке Правительства Москвы, Департамента культуры города Москвы, Союза кинематографистов Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации и РОСИЗО. 
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На этот раз площадками проведения Фестиваля в Москве станут 4 популярные локации:

– Сад им. Н.Э. Баумана (ул. Старая Басманная, д. 15 – м. Курская)

– ПКиО "Бабушкинский" (Менжинского, д. 6, стр. 3 – м. Бабушкинская)

– ПКиО "Фили" (Большая Филевская улица, 22с8 – м. Багратионовская)

– Сквер Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" (Петроверигский переулок, 4 стр. 1 – м. Китай-город)

Короткометражное кино – интеллектуальный продакшн нового поколения – перспективный формат кинематографа, набирающий популярность среди современной аудитории. Оно требует особого мастерства со стороны авторов, задача которых передать зрителям глубокий смысл за считанные минуты.

Миссия фестиваля – привлечь к короткометражному кино нового интеллигентного и креативного зрителя, а также популяризовать это направление среди людей разного возраста, независимо от интересов и взглядов.

Открытие Фестиваля состоится 7 августа в 19:30 в Сквере Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО"

Фестиваль поддерживают многие профессионалы российского кинематографа. В этом году в составе жюри:

– Российский кинорежиссер и сценарист Александр Велединский

– Советский и российский кинооператор, народный артист России, Заслуженный деятель искусств РСФСР Вадим Алисов

– Советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер Михаил Богдасаров

– Продюсер и режиссер Илья Шерстобитов

– Художник-постановщик Сергей Тырин

Для меня выбор жюри это один из самых ответственных моментов в работе над организацией кинофестиваля. – комментирует продюсер и основатель Фестиваля Андрей Золотуха, – очень важно получить максимально объективные оценки и выявить победителей среди полутора десятков сильнейших работ. С такой не простой задачей могут справиться только настоящие профессионалы кинематографа.

В этом году участники будут бороться за победу в номинациях: Главный приз, Лучшая режиссерская работа, Лучшая операторская работа, Лучшая работа художника-постановщика, Лучшая мужская роль, Лучшая женская роль, Лучший монтаж.

Ознакомиться с полной программой и перечнем работ можно по ссылке: kinofestkonik.com/programma

Каждый год Фестиваль набирает все больше заявок на участие, большее количество единомышленников и зрителей. Успех предыдущих лет позволил расширить географию проведения мероприятия и проводить конкурс не только в Москве. Так, в этом году к проекту присоединились Севастополь, Благовещенск и Кишинев (с датами и местами проведения можно ознакомиться на официальном сайте – kinofestkonik.com

Среди партнеров Кинофестиваля KONIK – российский бренд женской одежды Victoria Kuksina. 17 августа в 16:00 марка приглашает всех желающих на дайджест-просмотр призовых лент этого года, который состоится в лектории модного универмага Trend Island.

А также киноклуб Kinolibre, который каждый четверг круглый год на своей площадке в Люлька Lounge делится со своими зрителями лучшими премьерами короткого метра.

В призовом фонде KONIK Film Festival:

– Сертификаты на субтитрование и фестивальное продвижение от российской компании CinePromo

– Два сертификата на полный цикл пост-продакшн звука от команды профессионалов студии Flysound

– Услуги студии монтажа – 35 часов

– Услуги студии речевого озвучания – 14 часов

– Услуги студии шумового оформления – 14 часов

– Услуги студии перезаписи – 21 час

– Два сертификата на юридическую поддержку номиналом 30 000 руб. от компании Sheters

– Подарочные наборы от от российского производителя косметических продуктов LIBREDERM

– Лучшая женская роль получит любой образ на выбор от российского бренда женской одежды Victoria Kuksina

– Лучшая мужская роль получит любой образ на выбор от магазина мужской одежды Signor Basilio

– Сертификат на аренду техники с 50% скидкой от компании Первое кино

и другие призы от партнеров.

6 августа 2019, 08:35

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