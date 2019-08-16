В Москве выбрали "Миссис Россия 2019"

10 августа в Москве в КЗ Людмилы Рюминой прошел XX ежегодный фестиваль-конкурс "Миссис Россия 2019", организованный фондом поддержки семьи, материнства и детства "Планета Женщин" под руководством Аллы Маркиной.

В этом году организаторы выбрали двух главных победительниц конкурса: титул "Миссис Россия 2019" (Планета Женщин") и право в течении года официально представлять фонд "Планета Женщин" в России и ближнем зарубежье получила Екатерина Нишанова, город Геленджик, мать двоих детей. Екатерина – педагог-психолог, состоит в общественной организации, занимается с детьми с ограниченными возможностями. Корону победительнице вручила почетный гость конкурса, Миссис Россия 2018 – Анна Телегина.

"Миссис Россия 2019 – Земного Шара" (Mrs.Russia Globe 2019), стала мама

четверых детей из Кемерово – Ксения Кривко, которая полетит представлять Россию

на самый масштабный международный конкурс в Мире – "MRS. GLOBE 2019"

в Китай в декабре 2019 года. Ксения Кривко – телеведущая, автор и ведущая женских тренингов увлекается дайвингом, вокалом, изучает иностранные языки и живопись, практикует йогу. Корону победительницы вручила почетный гость конкурса, действующая победительница конкурса MRS.GLOBE 2019 – Алиса Тулынина (Татарстан).

Перой вице-миссис Россия стала Анна Митрофанова (Самара, 3 детей). Второй вице-миссис Россия стала Влада Брем (Иркутск, 3 детей).

В конкурсе "Миссис Россия 2019" приняли участие 27 финалисток со всей страны (Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Калуги, Великого Новгорода, Самары, Сочи, Кемерово, Нижнего Новгорода, Краснодара, Ярославля, Новокузнецка, Чебоксар, Кузбасса, Анапы, Туапсе, Геленджика, Екатеринбурга, Новороссийска и других), которые провели в Москве фестивальную неделю с 03.08.2019 по 10.08.2019.



Темой фестиваля-конкурса стала "космосмонавтика" и все, что с ней связано! Ведь космос и звезды манят наше воображение с детства, именно поэтому организаторы в рамках конкурса "Миссис Россия 2019" решили подарить мамам-королевам эксклюзивный "космический" проект! Фестивальная неделя была наполнена следующими мероприятиями: официальное посещение Цента Управления Полетами (г.Королев), встреча с космонавтами, Круглый стол с Мэром г. Королева Ходыревым А.Н, День Красоты и Здоровья с компанией Natura4Ever и MyGreenWay в ОрионХолл,

В программе финального шоу состоялся театрализованный показ музейной авторской коллекции от фабрики "Городецкая Золотая Вышивка", эксклюзивное шоу от участниц конкурса в коллекции уникального бренда пляжной одежды Lumière Magique, Королевское шоу в роскошных вечерних нарядах, концерт с участием звезд эстрады, именитое жюри, торжественная церемония награждения

финалисток, коронация победительниц и многое другое.

В состав жюри и вип-гостей конкурса вошли такие известные персоны: модельер Вячеслав Зайцев; актер Михаил Горевой; актер Алексей Куличков; директор информационного портала News.ru Мусейб Алекперов, российский художник Светлана Пчельникова; супермодель, "Миссис Россия 2010" и "Mrs. Globe 2011", главный редактор журнала OFFICIEL-KIDS (Россия) Алиса Крылова; директор Московского культурного Фольклорного центра под руководством Людмилы Рюминой Сергей Нечаенко; российский композитор Юрий Эрикона, исполнительный директор Московского государственного акдемического театра "Русская песня" Антон Собянин; певица Катя Лель, хореограф легенда Большого театра Гедиминас Таранда.



Королевское жюри конкурса "Миссис Россия 2019" вместе с Королевами фонда "Планета Женщин" возглавила действующая победительница международного конкурса Миссис Земного Шара 2019 – Алиса Тулынина.

Жюри выбирало в этот вечер свою почетную номинацию среди финалисток – "Королева Планеты женщин" ей стала Кристина Кошевая (г. Туапсе).



Ведущим конкурса стал известный российский актер театра и кино, кинорежиссер Дмитрий Дюжев. Генеральный спонсор конкурса "Миссис Россия 2019" – компания Greenway, официальный спонсор – компания Natura4ever. Партнерами конкурса стали цветочная мастерская Kreatiff, компания 7 Days, метрополитен Фэшн Виктории Фабро, Александр Волтан, Crystal Moda, Школа Флористики Цветочная мастерская, компания Городецкая вышивка, компания Золотая Хохлома, Королевская Вода, Золотые ювелирные украшения ручной работы – Лазурит и Ко, компания Цветы и Подарки, караоке-клуб Винтаж, Королевские конюшни, компания Lumière Magique, компания Marme, ювелир Маргарита Лукина, фитнес клуб NeoFit, Orion Hall, меховое ателье Zima, компания Сказбука, клиника красоты и здоровья Vita, компания Pink Rabbit, WOW Студия, Фонд Жизнь с ДЦП, сеть салонов Ручки и Ножки, клиника на Потаповском.

Фонд "Планета Женщин" более 20 лет проводит конкурсы "Миссис Москва", "Миссис Россия", "Королева Планеты" и является официальным представителем международного конкурса "Миссис Земного Шара" (Mrs. Globe) в России!

