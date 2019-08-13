"Остров сокровищ" презентуют в Венеции

Триумфальной парусной регатой отпраздновал участие в Международном Венецианском Кинофестивале продюсерский центр "Триумф", известный российскому зрителю по национальным мюзиклам "Лукоморье" и "Черномор", постановкой "Бременские музыканты", "Алиса в стране чудес".

В рамках 58-й арт-биеннале в августе будет презентован "полный метр" международного приключенческого фильма "Остров сокровищ", премьера которого пройдет сразу в нескольких мировых столицах в ноябре следующего года. "Поднять паруса" и отметить событие было решено еще до отъезда в Венецию, в Москве – праздничной парусной регатой "Остров сокровищ".

Поздравить продюсера Алексея Пеганова и продюсерский центр "Триумф" в одном из подмосковных яхт-клубов собрались звезды кино и шоу-бизнеса, которые не побоялись выйти на открытую воду и пройти пиратский квест от "Триумфа".

Михаил Майер, NOLA, Н.И.Н.А , реппер DEAD Like’s, актеры Ирина Баринова, Анна Попова, продюсер Арсений Милицин, знаменитая дочь Евгения Осина певица Настя Годунова, режиссер Алан Догузов и многие другие поборолись за главный приз от "Триумфа" и с радостью вспомнили хиты из знаменитого мюзикла "Остров сокровищ" от продюсера Пеганова.

Сам же Алексей Пеганов обещает удивить зрителей закрученным сюжетом и яркими спецэффектами в новой приключенческой картине. "Сегодня на кинорынке не хватает семейных фильмов и увлекательных авнтюр, в том числе исторических, и мы будем очень стараться заполнить эту нишу качественным продуктом "на все времена", – рассказал Алексей.

О самой же картине пока известно, что над сценарием работал британский сценарист, а в титрах зрители увидят голливудские имена.

Продюсерский центр "Триумф" – один из лидеров в производстве и выпуске семейных мюзиклов мирового уровня, хорошо известный на рынке уже более 10 лет. Театральные работы "Триумфа" пользуются успехом у публики всех возрастов, а название компании заслуженно стало синонимом знака качества в сфере развлечений.

Уникальные своими захватывающими сюжетами, инновационной подачей, ультрасовременными декорациями, костюмами и спецэффектами мюзиклы много и успешно гастролируют по всему миру. Самые известные постановки, такие как "Лукоморье", "Остров сокровищ", "Алиса в стране чудес", "Черномор" и "Бременские музыканты" завоевали сердца зрителей не только по всей России, но и в Европе, США, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

В 2019 году, в рамках Международного Каннского Кинофестиваля, продюсерский центр "Триумф" представил свою первую заявку на полный метр, и провел Официальный показ трейлера приключенческого фильма "Остров сокровищ", созданного по мотивам знаменитого романа Роберта Льюиса Стивенсона.