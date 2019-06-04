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В Парке Горького прошла "Арена Героев"

Фото: Пресс-служба
С 31 мая по 2 июня на центральной набережной столичного Парка Горького свои двери распахнула уникальная "Арена Героев" – спортивная площадка, создателями которой стали "Лига Героев" и медиагруппа"Красный Квадрат". 
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Пройти захватывающие испытания и попробовать свои силы смогли звезды спорта и шоу-бизнеса: футболист Евгений Алдонин, певица Manro, а также блогеры Алексей Столяров, Александр Зарубин, MaraYan и Alfredo Auditore, музыкант Даниил Данилевский, певец Торнике Квитатиани, группа "Против правил", Анна Калашникова, Елена Захарова, Ольга Задонская и Арсений Бородин, а певица Корнелия Манго провела фитнес мастер-класс для женщин plus size.

Фото: Пресс-служба

1 июня состоялось торжественное открытие "Арены Героев", удачи атлетам пожелала основатель проекта "Лига Героев" Ксения Шойгу: "Всем привет! Отличная трасса, крутые инструкторы, уверена, сегодня огромное количество людей получит удовольствие от прохождения "Арены", ну, или хотя бы искупается в бассейне в самом центре Москвы! "Арена Героев" – это 180 метровая трасса, 8 бассейнов, огромное количество рукоходов и коварных препятствий! Мы с удовольствием будем следить за тем, кто станет героем Арены!"

Фото: Пресс-служба

Ксения рассказала, что пилотный проект Арены был запущен еще в прошлом году на Поклонной горе, тогда в этом спортивном мероприятии приняли участие 1500 человек. В этом году организаторы не просто вновь открывают полюбившуюся москвичам Арену, но и отправляют ее в турне по крупным региональным центрам России. Анонсы ближайших мероприятий будут размещены на сайте лигагероев.рф.

Фото: Пресс-служба

За три дня трассу "Арены Героев" преодолели уже около 2000 человек, многие из них профессиональные спортсмены и даже члены сборной России по скалолазанию, а зрителями мероприятия стали более 300 тысяч человек, ведь сама конструкция расположилась на центральной набережной самого популярного парка столицы. Некоторые участники приехали из других городов, как первый победитель фанового забега Сергей Кузьминский из Вологды, и даже стран, как Калам из Лондона и Сэм из Калифорнии. В этом году "Арена Героев" предлагает 4 формата гонки: тренировка, фановый забег, а также индивидуальный и командный чемпионаты. На тренировке, проходящей по утрам, любой желающий может проверить свои силы и навыки на 5 препятствиях Арены. Фановый забег – это все 12 препятствий Арены и лишь 6 минут на ее преодоление. С командой из 3 человек или в индивидуальном зачете спортсмены могут посоревноваться на чемпионате и преодолеть дистанцию на время.

Фото: Пресс-служба

В последний день проведения соревнований были установлены невероятные рекорды трассы среди мужчин и команд: 2:24 минуты и 1:45 минуты, соответственно. Уже совсем скоро фестиваль "Арена героев" будет ждать новых участников, готовых бросить вызов нашей трассе и самому себе.

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