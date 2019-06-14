МКБ помогает лучшим технологическим стартапам
Программа акселерации длится 12 недель. Ее цель – запуск
пилотных проектов между ведущими банками-партнерами и отобранными стартапами.
Из 90 команд было отобрано 23 стартапа. Все они представляют перспективные сервисы и продукты, которые нацелены на улучшение эффективности работы банковского сектора.
Участникам акселератора предстоит серьезно потрудиться над воплощением пилотных проектов. Поддерживать их будут профессиональные трекеры акселератора и менторы партнерских банков. Кроме того, для стартаперов подготовлена интенсивная образовательная программа: лекции, воркшопы и мастер-классы.
Помимо Московского кредитного банка, партнерами акселератора стали "Газпромбанк" и "Абсолют банк". Организатором программы выступила компания "Финтех Лаб", а технологическим партнером проекта стала Группа компаний ЦФТ.
Московский кредитный банк – универсальная коммерческая кредитная организация, предоставляющая полный комплекс банковских услуг для корпоративных и частных клиентов. МКБ стабильно входит в утвержденный Центробанком России список системно значимых кредитных организаций.
На первый квартал 2019 года МКБ входит в топ-3 частных банков по объему активов по данным рэнкинга "Интерфакс-100". Надежность Московского кредитного банка подтверждена ведущими российскими и международными агентствами: "Эксперт РА", Moody's, Fitch и другими.
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