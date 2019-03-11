МКБ увеличил чистую прибыль на 31,5% по итогам 2018 года

Чистая прибыль Московского кредитного банка по итогам прошлого года по международной финансовой отчетности выросла на 31,5% и составила 27,224 миллиарда рублей. В то же время чистый процентный доход кредитной организации за тот же период вырос на 6,9% – до 48,42 миллиарда рублей.



Прибыль МКБ до налогообложения за 2018 год выросла на 30,8% и составила 35,07 миллиарда рублей. Операционные расходы составили 54,5 миллиарда – рост более чем 25%.



На конец декабря 2018 года активы банка составили 2,15 триллиона рублей, что на 360 миллиардов больше декабря 2017 года: тогда стоимость активов МКБ составляла 1,89 триллиона.

Обязательства Московского кредитного банка на 31 декабря 2018 года равнялись 1,95 триллиона рублей против 1,71 триллиона на конец 2017 года. При этом собственные средства банка на ту же дату достигли 191,2 миллиарда рублей против 177,6 миллиарда на конец позапрошлого года.

Московский кредитный банк – частный коммерческий банк, он был основан в 1992 году. МКБ предлагает услуги для юридических и физических лиц.

МКБ вошел в рейтинг лучших банков мира World's Best Banks 2019, став лучшим среди российских кредитных организаций. Рейтинг подготовили влиятельный деловой журнал Forbes совместно с немецким аналитическим агентством Statista.

Издание Forbes регулярно включает Московский кредитный банк в собственные рейтинги. Так, в августе прошлого года МКБ стал единственной российской компаний в перечне 250 лидеров роста (Growth Champions).

Московский кредитный банк стабильно входит в список системно значимых российских кредитных организаций. В соответствии с рэнкингом ИНТЕРФАКС-100, в конце третьего квартала прошлого года МКБ входит в тройку лидеров среди частных банков по объему активов. Кроме того, по данным рейтинга РИА Новости, на 1 февраля текущего года Московский кредитный банк занимал восьмое место в отечественной банковской системе.