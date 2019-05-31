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Пресс-релизы

Впервые в истории звезды классической сцены дадут грандиозный гала-концерт

Фото: пресс-служба
Совместный концерт Анны Нетребко, Андреа Бочелли, Юсифа Эйвазова и Ольги Перетятько пройдет 4 июня в Государственном Кремлевском Дворце.
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По словам организатора вечера продюсера Максима Берина, собрать оперных звезд на одной сцене казалось невозможным. "График каждого из них расписан на многие годы вперед, это самые востребованные артисты современности. И все же нам это удалось: 4 июня на главной сцене страны прозвучат как классические арии, так и популярные мелодии. Безусловно, этот уникальный концерт войдет в историю музыкальных представлений, зрители приедут со всего мира. Это выступление можно сравнить с концертом Нетребко и Хворостовского на Красной площади или первым концертом трех легендарных теноров – Доминго, Каррераса и Паваротти, который состоялся в Риме в 1990 году", – с гордостью отметил он. 

Как сказала однажды Селин Дион, "если бы Бог мог петь, он звучал бы, как Андреа Бочелли". Бочелли – легенда наступившего тысячелетия, итальянский певец, неоднократно попадавший в Книгу рекордов Гиннеса. В июне 2019 года артист посетит Россию, чтобы принять участие в уникальном проекте – совместном концерте мировых оперных звезд. Бочелли обладает удивительным тембром – одновременно сильным и мягким, героическим и чувственным, глубоким и лиричным. Певец записал 16 сольных альбомов, разошедшихся совместным тиражом более 90 миллионов копий по всему миру. Бочелли сотрудничал с лучшими дирижерами нашего времени, среди которых Валерий Гергиев, Зубин Мета, Сейджи Озава и Лорин Маазель. Он работал с Пласидо Доминго, Хосе Каррерасом, Ланг Лангом, Сарой Брайтман, Элтоном Джоном, Крисом Ботти и многими другими. 26 октября 2018 года у легендарного артиста вышел новый студийный альбом "Sì", мгновенно возглавивший одновременно британский и американский хит-парады. За свою артистичность и чувственность, уникальный тембр и всемирную моду на классическую музыку, которую ему удалось сформировать, певца часто называют Карузо нашего тысячелетия. Каждый его концерт – это мировое явление, заслуживающее продолжительных оваций.

Анна Нетребко также перевернула представление об оперном мире и границах классической музыки. Яркая и артистичная, Нетребко – обладательница множества титулов и музыкальных наград. Среди них – одиннадцать немецких премий ECHO Klassik, номинация на премию Grammy, а также почетный титул Kammersängerin, присужденный ей Венской государственной оперой. Нетребко – это необычайно красивый и сильный голос, харизма и щедрое обаяние, захватывающая манера актерской игры и вживание в каждую роль. На сегодняшний день Анна – безусловная примадонна современной оперной сцены. Она солирует на лучших оперных площадках мира, и везде ее выступления становятся самыми громкими событиями сезона.

В концерте также примет участие Юсиф Эйвазов, драматический тенор, Народный артист Азербайджана. В репертуар исполнителя входят преимущественно партии из итальянских опер, которые в полной мере дают проявиться как драматическому таланту, так и вокальному мастерству. Отправной точкой для своей международной карьеры Юсиф считает дебют в Большом театре в роли Каварадосси в 2010-м году. После этого последовали предложения от ведущих оперных театров мира, таких как Ла Скала, Метрополитен-опера, Венская опера, Ковент-Гарден, Парижская опера и др. В 2017 году Юсиф с оглушительным успехом открыл сезон в Ла Скала, исполнив партию Андре Шенье в одноименной опере Умберто Джордано. В тесном сотрудничестве с музыкальным руководителем постановки – Риккардо Шайи – дебют Юсифа на миланской сцене был назван критиками одним из его самых лучших выступлений за последние несколько лет. В 2019 году, помимо активного участия в оперных постановках в ведущих партиях, Юсиф Эйвазов даст несколько сольных концертов-ресайтлов, один в Париже и три в различных городах Германии. 

Звездное трио дополнится этим вечером еще одним восхитительным голосом, покорившим сотни тысяч поклонников по всему миру. Очаровательная жгучая брюнетка, одна из самых востребованных певиц Европы, Ольга Перетятько хорошо известна любителям классической музыки. Критики отмечают ее яркую внешность и легкий голос, звучание которого сравнивают с чистейшими соловьиными трелями. Среди ее достижений – главные роли в операх Генделя, Моцарта, Беллини, Доницетти, Россини, Оффенбаха в постановках крупнейших оперных театров мира. Среди наград Ольги – "Опералия" Пласидо Доминго, а также важнейшая премия Европы в области звукозаписи ECHO Klassik в номинации "Лучший сольный альбом года". Ее последний альбом "Русский свет", выпущенный Sony Classic осенью 2018 года, завоевал престижную немецкую награду Opus Klassik.

Исторический концерт пройдет в сопровождении Симфонического оркестра Московского театра "Новая опера" имени Е.В. Колобова и Академического Большого хора "Мастера хорового пения" под руководством Льва Конторовича. Зрителей ждут невероятные декорации и грандиозное музыкальное шоу. Билеты в продаже на сайте и в кассах Государственного Кремлевского Дворца, а также у официального билетного оператора, компании kassir.ru.

Лучшая музыка мира в исполнении лучших голосов современности – не пропустите самый главный концерт 2019 года! 

Организатор концерта – один из ведущих концертных холдингов в Европе BERIN IGLESIAS ART (berin-iglesias.art). Уже более 15 лет компания занимается проведением масштабных мероприятий и концертов с участием мировых звезд по всему миру, от ОАЭ, Израиля и США до России и Европы. BERIN IGLESIAS ART является эксклюзивным представителем Анны Нетребко, Юсифа Эйвазова и Ольги Перетятько.

Генеральный партнер – ПАО Сбербанк, крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 22 странах мира.

Партнер проекта – Группа ПСН, которая 18 лет работает на рынке недвижимости и является одной из самых крупных частных компаний в России. В 2018 году Группа ПСН была удостоена звания "Надежный застройщик России" и вошла в ТОП-5 девелоперов Москвы по объемам продаж. Всего в девелоперском портфеле компании – около 2 млн кв.м. жилой и коммерческой недвижимости, в том числе 2 объекта элитного класса в центре Москвы и 3 объекта комфорт-класса.

Авто-партнер проекта – компания "АВИЛОН", официальный дилер Rolls-Royce в России. Филиал является частью "АВИЛОН АУРА" – люксового направления компании "АВИЛОН". В портфолио компании входит 30 брендов. "АВИЛОН АУРА" представляет в России автомобили марок Rolls-Royce, Aston Martin, Bentley, Ferrari, Maserati, Bugatti, Land Rover, Jaguar, Cadillac и яхты ведущих мировых верфей Benetti, Pershing, Astondoa, ISA Yachts, Columbus Yachts, MondoMarine. Направление основано в 2013 году.

Дизайн-партнер концерта – Shakirova Studio. Команда студии ранее уже работала над оформлением Большого театра для громких событий. Shakirova Studio удается объединить искусство и технически сложные элементы, создавая уникальный декор для самых авторитетных культурных проектов столицы.

Партнер концерта – сеть фитнес-клубов World Class, признанный лидер и крупнейшая фитнес-корпорация в России. Под этим брендом работают более 90 клубов в 34 городах России, а также за пределами страны – в Казахстане, Грузии, Киргизии и даже Монако. 

Официальным отелем концерта выступает роскошный отель St. Regis Москва Никольская, который находится в самом сердце столицы в пешей доступности от Большого театра и Красной площади. Совсем недавно отель победил в престижной международной премии World Luxury Hotel Awards, завоевав звание лучшего отеля в номинации Luxury City Hotel Russia.

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