Шоу Пластического театра "Второе Дыхание" покажут в Москве

30 мая в ресторан-клубе "Импровизация" состоится шоу "Второе дыхание" Пластического Театра под руководством Татьяны Вещиковой. Уникальный авторский проект представляет собой не просто спектакль. Это сокровенная реальная история, выворачивающая наизнанку душу актера, который передаст все ощущения и эмоции через танец, через пластику, через тело. Духовная практика через искусство перед зрителями.

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