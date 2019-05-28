Шоу Пластического театра "Второе Дыхание" покажут в Москве
Живой творческий процесс развернется
на глазах у публики, и каждый гость сможет именно услышать глазами,
прочувствовать, погрузиться в мир, созданный на сцене.
Каждый актер расскажет свою собственную, не придуманную, прожитую историю, которая найдет отклик в сердце каждого зрителя.
"Ничего не бывает просто так, не происходит случайно, наши истории нами могут быть услышаны не от нас самих. Невозможно остаться просто зрителем в Пластическом театре – только участники – проживая истории – вы получаете свой опыт глубокой внутренней трансформации. Среди зрителей тоже есть актеры, поэтому мы выберем 5 новых актеров для следующего представления – участие в постановке для которых будет бесплатным. Мы все только играем, но иногда слишком заигрываемся не в своих ролях, но у нас кого-то заждалась его главная роль" – приоткрывает "занавес" Татьяна Вещикова и приглашает в необычную атмосферу театрального действа.
Обнаженные души, оголенные чувства, пульсирующие эмоции – все это развернется на сцене 30 мая.
Сбор гостей: 19.30
Начало: 20.00
В Перми создается самый высокий дом города
Елене Малышевой стало страшно от догадок
Артистка рассказала о конфликтах в семье
Авиаперевозчики захотели всеобъемлющей проверки
Поклонники молятся за популярного ведущего