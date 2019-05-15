В Москве прошел Второй Парусный Фестиваль

12 мая 2019 на Останкинском пруду прошел Второй Парусный Фестиваль в рамках Традиционной Останкинской детской парусной регаты, посвященной празднованию Дня Победы. Мероприятие проводилось Московской Федерацией парусного спорта при поддержке Правительства Москвы, Департамента Спорта города Москва и Департамента культуры города Москва.

Социально-значимая цель проведения этого уникального проекта для Федерации парусного спорта Москвы ‒ популяризация парусного спорта и здорового образа жизни среди широкой аудитории, привлечение в профессиональный и любительский парусный спорт как можно больше людей разного возраста.

Утром на основной сцене прошло официальное открытие мероприятия, в котором приняли участие заместитель префекта Северо-Восточного административного округа города Москвы Юлия Гримальская; главный тренер Паралимпийской сборной команды России, исполнительный директор МФПС Сергей Московцев; Директор яхт-клуба "ВСБ "Галс" Андрей Раздобарин; Вице-президент МФПС по проектам для популяризации парусного спорта, директор "Парусного фестиваля" Марина Щеголева; серебряный призер Олимпийских игр в Атланте (1996) заслуженный мастер спорта СССР, Чемпион Мира и Европы Георгий Шайдуко; многократный чемпион СССР и России, многократный призёр чемпионатов мира и Европы, заслуженный мастер спорта СССР Олег Хоперский; Президент Федерация парусного спорта Чеченской Республики Хасан Хаджиев; почетный гость фестиваля ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок.

Главным событием праздника стала ХХ юбилейная Традиционная Останкинская детская парусная регата с гонками флота и эстафетами, в которой принимают участие около 100 юных спортсменов от 7 до 15 лет. Участниками регаты стали ученики яхтенных школ из разных городов, включая московские школы ГБУ "СШОР "Хлебниково" Москомспорта и ГБУ Спортивной школы №26 Москомспорта. Останкинская регата проводится уже в 20-тый раз с 1974 года и посвящена Дню Победы, памяти воинов ВОВ и тружеников тыла. Гонка старшей группы прошла под девизом "Никто не забыт и ничто не забыто" и была посвящена маленьким героям большой войны. Гонка младшей группы прошла под девизом "Быстрее, выше, сильнее". Победителей и призеров наградили профессиональные яхтсмены и члены Федераций парусного спорта.

Гостей ожидала не только детская регата, но и концертная программа от творческих ансамблей Москвы, мастер-классы, лекции и другие интересные площадки фестиваля.

Все время фестиваля яхт-школа "СпортФлот" на своем стенде проводила интерактивную программу для детей и взрослых о парусном спорте и как можно начать заниматься в любом возрасте, а также выставку яхт для командных гонок взрослых и яхт для детей.

На праздничном концерте посетители увидели выступления приглашенных российских артистов и детских творческих коллективов. Со своей программой на фестиваль приехал детский парусный клуб "Гардемарины". Воспитанники клуба в форме торжественным маршем с флагами прошли по набережной Останкинского пруда и приняли участие в церемонии открытия фестиваля. На своей площадке ребята разместили фигуру Петра I в натуральную величину с настоящей подзорной трубой, морскую рынду с корабля, рассказали о парусах и своей школе, учили вязать морские узлы всех желающих.

В течение всего дня посетителей ожидала развлекательно-обучающая программа: утренняя зарядка с членом Паралимпийской команды России по парусному спорту, Чемпионом России и обладателем Кубка России, Мастером спорта Дмитрием Игнатовым, показательные выступления по SUP-серфингу, историческая фотовыставка о развитии парусного спорта в Москве за всю 80-летнюю историю, фотовыставка о яхтинге в наше время "Паруса для всех. Реальные истории", интересные лекции от Чемпионов и призеров парусных соревнований, тематические фотозоны.

Также проводились мастер-классы на морскую тематику от различных творческих школ и телеканала "МИР", гости фестиваля со своими детьми смогли сделать на память парусный многомачтовый корабль или сувенир на морскую тематику.

Парусный фестиваль подарил своим гостям незабываемую атмосферу самого красивого и романтичного вида спорта, морских путешествий, патриотического духа и новых впечатлений.

Московская Федерация парусного спорта выражает огромную благодарность всем волонтерам, кто помог на общественной основе в организации этого социально-значимого мероприятия: ведущего концерта Сергея Калашникова, ведущую концерта Чемпионку России Дарью Иванову фотографа Александра Чиндяева, видеографов Ивана Вербицкого и Андрея Нехаева, менеджера Викторию Гурикову.

Фестиваль и детская регата прошли при поддержке ВФПС; Департамента Спорта Москвы; Префектуры СВАО; администрации ВДНХ; фонда "Попутный ветер"; Фонда возрождения культуры парусного спорта; ФПС ЧР; яхт-клуба "ВСБ "Галс"; компании видеопродакшена LifeCinema; яхт-школы "Спортфлот"; яхт-школы "Навигатор"; компании Decathlon; компания "ВнешТрейдСервис ЛТД" (официального дистрибьютора бренда Zhik); бренда яхтенной одежды Musto; ГБУ "СШОР "Хлебниково" Москомспорта; ГБУ Спортивной школы №26 Москомспорта; Парусного Клуба "Гардемарины".

Организаторами социально-значимого проекта на общественной основе выступили Московская Федерация парусного спорта, компания "ВнешТрейдСервис ЛТД" и агентство A-Group Communications.