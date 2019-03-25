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Пресс-релизы

Ariel выпустила капсулы для стирки PODS 3 в 1

Фото: пресс-служба
Белое и цветное, хлопок и акрил, классический кардиган и модный лонгслив – чем вы стираете свои любимые вещи? Сегодня в тренде стирать капсулами: ими пользуются уже более 20 миллионов россиян. Забудьте про пятновыводитель, замачивание и миллион разных порошков. 
поделиться

Универсальные капсулы Ariel PODs 3 в 1 настолько эффективны и удобны, что без всяких разногласий подходят абсолютно всем. Ariel PODs 3 в 1 – бренд № 1 среди капсул для стирки.

Главное преимущество Ariel PODS 3 в 1 – в сочетании улучшенной мощной формулы и уникального трехсекторного дизайна, что обеспечивает комплексный уход за одеждой:

  • Эффективное очищение с первой стирки;
  • Выведение пятен
  • Сохранение цвета

Компоненты формулы отделены друг от друга до начала стирки, во время которой оболочка капсулы быстро растворяется, высвобождая активные ингредиенты даже при температуре 30° С. Капсулы Ariel PODS 3 в 1 очень удобны в использовании благодаря своим компактным размерам и решают проблему правильной дозировки раз и навсегда.

Бабушкины методы безнадежно устарели: сегодня о нашем комфорте даже в бытовых мелочах заботятся современные технологии. Учитесь стирать правильно у героев  новой рекламной кампании Ariel "Мне PODходит”! Александр Гудков, Наталья Еприкян, Надежда Сысоева и Татьяна Морозова демонстрируют целую палитру образов и нарядов, каждому из которых подходят Ariel PODs 3 в 1. Всего несколько простых движений, чтобы ваши вещи вновь засияли свежестью и яркими красками – это так легко! Им это подходит, а вам?

Фото: пресс-служба

Важно: 

  • храните Ariel PODS 3 в 1 в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте;
  • после использования убедитесь в том, что упаковка надежно закрыта, и уберите ее в специальное место для хранения;
  • соблюдайте все рекомендации и инструкции, указанные на упаковке;
  • подходит для использования в стиральных машинах любого типа. Не подходит для стирки шерсти и шелка, а также замачивания.


25 марта 2019, 08:12
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