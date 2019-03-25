Ariel выпустила капсулы для стирки PODS 3 в 1
Универсальные капсулы Ariel PODs 3 в 1 настолько эффективны и удобны, что без всяких разногласий подходят абсолютно всем. Ariel PODs 3 в 1 – бренд № 1 среди капсул для стирки.
Главное преимущество Ariel PODS 3 в 1 – в сочетании улучшенной мощной формулы и уникального трехсекторного дизайна, что обеспечивает комплексный уход за одеждой:
Компоненты формулы отделены друг от друга до начала стирки, во время которой оболочка капсулы быстро растворяется, высвобождая активные ингредиенты даже при температуре 30° С. Капсулы Ariel PODS 3 в 1 очень удобны в использовании благодаря своим компактным размерам и решают проблему правильной дозировки раз и навсегда.
Бабушкины методы безнадежно устарели: сегодня о нашем комфорте даже в бытовых мелочах заботятся современные технологии. Учитесь стирать правильно у героев новой рекламной кампании Ariel "Мне PODходит”! Александр Гудков, Наталья Еприкян, Надежда Сысоева и Татьяна Морозова демонстрируют целую палитру образов и нарядов, каждому из которых подходят Ariel PODs 3 в 1. Всего несколько простых движений, чтобы ваши вещи вновь засияли свежестью и яркими красками – это так легко! Им это подходит, а вам?
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