Экс-руководитель Amazon выступит на форуме для интернет-маркетологов в Москве

В московском Crocus City Hall 25-26 марта пройдет Synergy Digital Forum, ежегодное событие для интернет-маркетологов. Его хедлайнером станет Брайан Макбрайд, ex-CEO популярного интернет-сервиса Amazon в Великобритании и председатель правления интернет-магазинов ASOS и Wiggle.



Более 25 российских и международных экспертов поделятся ключевыми трендами и инструментами диджитал-среды. Отдельное внимание будет уделено привлечению трафика, работе с контент-маркетингом, чат-ботами и актуальной тактике по генерации лидов.

"Думаю, что уже для всех стало очевидно, что диджитал-маркетинг – это ключевой инструмент управления бизнесом. Более того, в ближайшее время его значимость продолжит расти, так как наиболее активными клиентскими аудиториями становятся поколения Y и Z. Это люди, которые с интернетом на "ты" чуть ли не с самых ранних лет", – говорит Дмитрий Юрков, генеральный директор Synergy Digitial, директор по маркетингу Университета "Синергия" и один из спикеров форума.

Чтобы установить с ними диалог, бизнесу необходимо осваивать Интернет-пространство, отметил он. "Поэтому "Синергия" и проводит Digital Forum – для обсуждения трендов и новых инструментов должна быть такая экспертная площадка", – добавил Юрков.





Помимо него на сцене появятся: директор по маркетингу в DigitalMarketer Джастин Рондо, вице-президент глобальной сети, футурист и евангелист по инновациям SAP Том Рафтери, основатель международного digital-агентства Socialable.co.uk Лилач Баллок, создатель Fluent Solar Тревор Чапмен,, колумнист "The Drum" Сэмюэл Скотт, генеральный директoр "Yoola" Эяль Баумель, автор мирового бестселлера "Сожги свое портфолио!" и ex-креативный директор телеканала FOX Майкл Джанда и другие эксперты цифрового маркетинга.





Организаторами мероприятия выступают Synergy Digital Forum – Университет "Синергия" и коммуникационное агентство Synergy Digital.





Сайт: https://synergydigital.com

Дата: 25-26 марта

Начало мероприятия: 10.00

Место: Crocus City Hall Аккредитация СМИ: +7-915-403-21-43, vvshibina@synergy.ru (Руководитель пресс-службы Университета "Синергия – Ирина Шибанова).

За дополнительной информацией обращаться:

Ирина Шибанова, руководитель пресс-службы холдинга "Синергия" 8 (915) 403-21-43; VVSHibina@synergy.ru

Надежда Ивкова, PR директор холдинга "Синергия" 8 (985) 231-01-00; NIvkova@synergy.ru