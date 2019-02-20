Экс-руководитель Amazon выступит на форуме для интернет-маркетологов в Москве

0
Лазарев едет на "Евровидение-2019" Форум Главные события Москвы Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Вскрылась любовная связь известного шоумена со стилистом
Ничего не поможет: мощный оползень "сжирает" Крымский мост
Спрятавшая живот Бузова: Сейчас уже не до шуток, все очень серьезно
Оскандалившаяся Собчак об оральных ласках: "Удобно лежать на спине"
"Я ухожу к Богомолову, с которым собираюсь заняться сексом": Собчак заставили быть честной
партнеры
Среда 20 февраля
Лента новостей
15:40
Изестную модель распекли за вульгарный макияж 5-летней дочери
15:30
Оставивший неверную жену Виторган преобразился
15:13
"ЕР" выполнит поручение Путина по устранению очередей в ясли
15:05
Дудю крепко досталось за связь с русофобом Гордоном
14:48
Парализованная российская чемпионка объявила о второй беременности
14:29
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 февраля 2019 года
14:23
Поверья и приметы о воде
14:07
Зудина в прозрачной юбке привела в кино повзрослевшую дочь
14:07
Страдающая по ночам Кожевникова призналась в зависимости
14:01
"Мы понимали трагизм ситуации": Путин заговорил о раке
13:38
Известная певица вспомнила про секс за деньги
13:35
"Фея в халатике": Цымбалюк-Романовскую сняли в туалете возле Кремля
13:34
Мощная снежная лавина накрыла курорт (видео)
13:33
Мать ночевавшего в "Лосином острове" ребенка обвинили в попытке убийства
13:02
Макаревича предлагают лишить звания Народного артиста
13:00
Жительница Серпухова с нарушением слуха стала звездой интернета
12:52
Опухшую Кудрявцеву спасают в больнице
12:47
Поп строго запретил Дюжеву курить и сношаться
12:42
"Выплаты пересчитать!" – Путин дал важное поручение по пенсиям
12:36
"Лучше сразу уйти": Путин распек паникеров и лентяев
12:29
Раскрывшая рот Пугачева сразила наповал огорошенную Муравьеву
12:16
Суперлуние заворожило миллионы людей по всему миру
12:07
Лагерфельд оставил многомиллионное наследство кошке
12:01
"Огребу за эти слова": негодующая Шукшина сообщила о подлом предательстве
11:57
"О чем она думала?!": Водонаева плюнула в лицо поруганной жене Аршавина
11:49
Башаров бросил избитую жену и уехал на курорт
11:46
Запад замер в ожидании серьезного заявления Путина
11:40
Послание президента Федеральному Собранию
11:29
Звезды сериала "Друзья" едва не разбились на самолете
11:16
Губерниеву нашли замену на важных соревнованиях
11:13
Володин: Дума завершает реализацию послания президента – 2018
11:08
Опубликован рейтинг лучших саундтреков к фильмам всех времен
10:46
"Ни стыда, ни совести": вскрывшиеся данные о доходах Пугачевой взбесили народ
10:40
Муж Ксении Бородиной отправил 3-летнюю дочь на вокзал
10:36
"10 миллионов долларов": Разин рассказал о бешеных деньгах Шатунова
10:16
Порошенко впал в истерику после унижения от Зеленского
09:59
От горя и стыда: оскандалившуюся вдову Децла сразил приступ
09:58
Высокомерная Маркл разбила сердце самому близкому мужчине
09:54
Без повода: стало известно о конфликте на съемках сериала "Склифосовский"
09:11
Умерла актриса Наталия Терентьева
09:06
Объявлено о трауре Ксении Собчак
08:51
Мать пропавшего Скрипаля в панике просит помощи у полиции
08:10
Высмеянный ведущий Первого канала отреагировал на нападки
07:03
Вооруженные украинцы устроили провокацию у Крымского моста
02:32
В смерти отказавшегося от вредных привычек Децла нашли мистический след
01:24
Лазареву обеспечили первое место на Евровидении
00:18
"Пластырь отклеился": Погребняк случайно забеременела на курорте
23:11
Раскрыт секрет красоты Меган Маркл
21:57
Новоиспеченный отец Яббаров из шоу "Дом-2" сделал предложение
21:54
Нежная Лорак восхитила народ своим видом
21:53
"Она сама от себя такого не ожидала": Любаша о неожиданном решении Пугачевой
21:40
Позор и трагедия: Как Хрущев подарил Крым Украине
21:38
В Казани тысячи человек остались без электричества
21:25
"Прорвало днище": фантазии Порошенко вызвали отвращение
21:09
Раскрасневшаяся Навка отдохнула на завалинке
20:52
Звезда фильма "Ночной дозор" заявила в полицию на любовника-миллионера
20:39
"Мочусь на бомжей": Билан напал на Рудковскую и Собчак
20:08
Захарова влепила смачную пощечину лжецу Порошенко
20:07
В Ижевске пассажир ограбил таксиста
19:51
В Татарстане сильный ветер лишил людей электричества
19:36
В Первоуральске обрушилась часть жилого дома
19:30
В Омске пенсионерка попала под поезд и сама дошла до дома
19:19
Матильда откровенно высказалась о достоинствах Шнурова в постели
19:07
Желающие плюнуть в лицо Шепелеву звезды встали в очередь
18:42
Глюк'oZa шокирована страшным известием
18:38
В Омске полицейские устроили погоню за пьяным водителем
18:29
Известный актер рассказал о романе с Еленой Яковлевой
18:23
Самые скандальные цитаты Карла Лагерфельда
18:20
В Арзамасе фура на огромной скорости протаранила около десятка машин
18:10
"Конкорд": Пригожин отказался заплатить 300 миллионов шантажисту Навальному
18:06
6 погибших: под Ростовом произошла массовая авария
17:53
В Башкирии водитель сбил мужчину и скрылся с места ДТП
17:50
Зарвавшийся Аршавин нажил серьезные проблемы с ФСБ
17:43
Серьезная болезнь заставила Меньшикова пойти на крайние меры
17:40
Порошенко рассекретил предстоящую встречу Путина и Трампа
17:13
Под Москвой устроившие драку ученики проломили стену в школе
17:12
Рыдающий народ взял под крыло малыша умершего Лагерфельда
17:09
"Воровка на доверии": оборотистая дочь оставила Шукшину без миллионов
16:32
Поработавшую в борделе звезду Первого канала уличили в наглой лжи
16:25
Стукачка Тимошенко отправляет Порошенко в тюрьму
16:20
"Сердце разрывается": жуткая трагедия загнала в угол красавицу Водянову
16:14
Башаров взбесился из-за слухов о разрыве с женой
16:12
Под Архангельском одинокий инвалид оставил соседей без крова
16:11
Кудрявцева обнародовала видео с подросшей дочкой
15:58
Госдума разберется с фейковыми новостями в СМИ
15:48
Связь сына Собчак с дочерью Богомолова перестала быть тайной
15:47
Предателю Серебрякову дали по морде за очередной наезд на Россию
15:17
Врачи пытались вытащить умирающего Лагерфельда с того света
15:16
Ношеная футболка с ДНК спутала все карты любовнице Головина
14:51
Названа ужасающая причина обрушения Крымского моста
14:45
Одинокая Бузова рассказала об ухаживаниях за девушками
14:40
"Пусть он переживает!": Дерзкое заявление Проскуряковой об измене Николаеву
14:32
Умер Карл Лагерфельд
14:07
"Единая Россия" обучит 150 политических лидеров
14:05
Дана Борисова объявила о воссоединении с бывшим мужем
14:00
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 февраля 2019 года
13:58
Знаменитая певица показала самое сокровенное
13:45
Скотч и нож изъяли у матери найденного у "Лосиного острова" мальчика
13:34
Меркель всадила нож в спину Порошенко ради дружбы с Путиным
13:34
"Белый осадок": результат экспертизы крови Децла поверг в шок
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Наглец Лукашенко нанес неожиданный удар Путину
Цымбалюк-Романовскую облили помоями на виду у изумленных людей
"Редкостный мерзавец": Панин высмеял патриотизм Маршала
"Разделась до трусов": вульгарный наряд Лорак разгневал народ
Кравец жестоко расправилась с директором элитной школы после насилия над малолетней дочкой
Раскрыты грязные подробности развода Аршавина
Пресс-релизы

Экс-руководитель Amazon выступит на форуме для интернет-маркетологов в Москве

Фото: Пресс-служба
В московском Crocus City Hall  25-26 марта пройдет Synergy Digital Forum, ежегодное событие для интернет-маркетологов. Его хедлайнером станет Брайан Макбрайд, ex-CEO популярного интернет-сервиса Amazon в Великобритании и председатель правления интернет-магазинов ASOS и Wiggle.
поделиться

Более 25 российских и международных экспертов поделятся ключевыми трендами и инструментами диджитал-среды. Отдельное внимание будет уделено привлечению трафика, работе с контент-маркетингом, чат-ботами и актуальной тактике по генерации лидов.

ПО ТЕМЕ

В Москве проведут обучение для SMM-специалистов

Мировые эксперты по интернет-маркетингу соберутся в Москве

"Думаю, что уже для всех стало очевидно, что диджитал-маркетинг – это ключевой инструмент управления бизнесом. Более того, в ближайшее время его значимость продолжит расти, так как наиболее активными клиентскими аудиториями становятся поколения Y и Z. Это люди, которые с интернетом на "ты" чуть ли не с самых ранних лет", – говорит Дмитрий Юрков, генеральный директор Synergy Digitial, директор по маркетингу Университета "Синергия" и один из спикеров форума.

Чтобы установить с ними диалог, бизнесу необходимо осваивать Интернет-пространство, отметил он. "Поэтому "Синергия" и проводит Digital Forum – для обсуждения трендов и новых инструментов должна быть такая экспертная площадка", – добавил Юрков.

Дмитрий Юрков. Фото: Пресс-служба

Помимо него на сцене появятся: директор по маркетингу в DigitalMarketer Джастин Рондо, вице-президент глобальной сети, футурист и евангелист по инновациям SAP Том Рафтери, основатель международного digital-агентства Socialable.co.uk Лилач Баллок, создатель Fluent Solar Тревор Чапмен,, колумнист "The Drum" Сэмюэл Скотт, генеральный директoр "Yoola" Эяль Баумель, автор мирового бестселлера "Сожги свое портфолио!" и ex-креативный директор телеканала FOX Майкл Джанда и другие эксперты цифрового маркетинга.

Фото: Пресс-служба

Организаторами мероприятия выступают Synergy Digital Forum – Университет "Синергия" и коммуникационное агентство Synergy Digital.

Фото: Пресс-служба

Сайт: https://synergydigital.com

Дата: 25-26 марта

Начало мероприятия: 10.00

Место: Crocus City Hall Аккредитация СМИ: +7-915-403-21-43, vvshibina@synergy.ru (Руководитель пресс-службы Университета "Синергия – Ирина Шибанова).

За дополнительной информацией обращаться:

Ирина Шибанова, руководитель пресс-службы холдинга "Синергия" 8 (915) 403-21-43; VVSHibina@synergy.ru

Надежда Ивкова, PR директор холдинга "Синергия" 8 (985) 231-01-00; NIvkova@synergy.ru

20 февраля 2019, 14:37
ПРЕСС-РЕЛИЗ
20 февраля 2019
просмотры: 123

Полина Шамаева представит "Кармен. Испанские мотивы" на сцене БКЗ

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
20 февраля 2019
просмотры: 123

Легендарная группа "Земляне" отмечает юбилей

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19 февраля 2019
просмотры: 123

В Театре Романа Виктюка состоится премьера спектакля "Мелкий бес"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19 февраля 2019
просмотры: 123

Concord Orchestra выступит с новой программой на сцене Кремлевского дворца

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19 февраля 2019
просмотры: 123

Максим Леонидов даст большой весенний концерт в Москве

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19 февраля 2019
просмотры: 123

"Мария де Буэнос-Айрес" расскажет историю танго

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
18 февраля 2019
просмотры: 123

Москвичам проведут "Ревизию гардероба"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
15 февраля 2019
просмотры: 123

Врачи ждут вступления в силу закона о паллиативной помощи

На днях в Государственной Думе состоялись парламентские слушания на тему "Законодательное обеспечение паллиативной помощи в России"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
15 февраля 2019
просмотры: 123

В Москве пройдет крупнейшая выставка собак

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
14 февраля 2019
просмотры: 123

Carmina Burana Карла Орфа снова в Москве

Произведение будет исполнено с особым размахом

567

загрузить ещё

Политика

Позор и трагедия: Как Хрущев подарил Крым Украине
"Прорвало днище": фантазии Порошенко вызвали отвращение
Готовящий побег Порошенко в панике прячет казенные миллиарды
Саакашвили раскрыл страшную тайну Тимошенко

Шоу-бизнес

Оставивший неверную жену Виторган преобразился
Малахов приголубил рыдающую жену Кокорина
"Лук в капроне": устроившую стриптиз-шоу Лорак подвергли жестоким насмешкам
"Дно": Собчак уличили в постыдном занятии

Проишествия

Сильный ветер повалил деревья в Москве (видео)
Актер из "Интернов" получил страшное ранение
Смертельная драка 22-летнего борца-чемпиона с 51-летним охранником попала на видео
В лечившей Кобзона клинике из-за халатности врачей умер пациент

Lifestyle

Жена режиссера оказалась истеричкой
Народный артист России умер после тяжелой болезни
Умер заслуженный артист России
Лещенко и Зара исполнят последнюю волю Кобзона
Общество

Вооруженные украинцы устроили провокацию у Крымского моста

Велась стрельба
Шоу-бизнес

Объявлено о трауре Ксении Собчак

Телеведущая переживает тяжелые времена
Шоу-бизнес

Известная певица вспомнила про секс за деньги

Каменских сделала сенсационное признание
Здоровье

"Мы понимали трагизм ситуации": Путин заговорил о раке

Болезнь можно вылечить

Гороскоп

В смерти отказавшегося от вредных привычек Децла нашли мистический след
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Родовое проклятье Алены Кравец

Фоторепортажи

Зудина в прозрачной юбке привела в кино повзрослевшую дочь
Суперлуние заворожило миллионы людей по всему миру
Ведущая Первого канала выставила напоказ шикарные формы
Известная модель шокировала необъятным бюстом

Спорт

Зарвавшийся Аршавин нажил серьезные проблемы с ФСБ
Медведеву попросили оставить в покое
Российского чемпиона-биатлониста с позором выгнали с турнира
Сотникова вышла на лед Байкала (видео)

Регионы

Названа ужасающая причина обрушения Крымского моста
"Вообще адище": люди в шоке от "просевшего" Крымского моста
"Полные уроды!": заявление о закрытии Крымского моста добило россиян
Появилось видео обрушения трапа в аэропорту Барнаула
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru