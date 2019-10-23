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Пресс-релизы

В Москве пройдет X Международный конкурс красоты "Мисс Офис – 2019"

Фото: Пресс-служба
23 ноября в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоится финальное шоу 10-ого юбилейного сезона Международного конкурса красоты для офисных сотрудниц "Мисс Офис – 2019".  Из 30-ти финалисток только одна получит главный приз – 2 000 000 рублей.
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Международный конкурс красоты "Мисс Офис" не похож на множество других конкурсов, так как его участницы – это офисные сотрудницы российских и зарубежных компаний. В 2019 году конкурсу исполняется 10 лет, поэтому финальное шоу, которое соберет порядка 5 миллионов зрителей только онлайн-трансляции, станет настоящим праздником красоты, грации и бизнес конкуренции. Ведь в числе участниц сотрудницы малого, среднего и крупного бизнеса из России, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Израиля, Черногории, Кипра, Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Беларуси, Казахстана, Абхазии и Армении.

Юбилейный для конкурса год – это 35 000 заявок, 45 проведенных кастингов, 123 полуфиналистки и 30 участниц финального шоу в Москве.

Фото: Пресс-служба

Благодаря новому прочтению, конкурс красоты "Мисс Офис" ушел от стандартной оценки женской красоты и делает акцент на интеллектуальные способности участниц, деловые навыки и разностороннее хобби.

Ведущими вечера в юбилейном шоу – актер театра и кино Максим Виторган и Светлана Бобрикова, директор конкурса. Чтобы по достоинству оценить финалисток, оргкомитет пригласил компетентное жюри, председателем которого выступит Заслуженный деятель искусств, художник, модельер Валентин Юдашкин.

В числе приглашенных гостей – руководители и топ-менеджеры крупных компаний, популярные артисты, дизайнеры, политики, спортсмены, блогеры и другие медийные лица.

Фото: Пресс-служба

В программе вечера:

  • Приветственное welcome-party (шампанское, закуски, подарки от партнеров и организаторов шоу всем гостям);
  • Световое шоу, акробатические номера;
  • Дефиле и творческие номера финалисток;
  • Выступление артистов и музыкантов, среди которых группа "Пицца" и актриса и певица, участница шоу "Comedy Woman" Надежда Ангарская;
  • After-party – знакомство и общение с участницами конкурса, фуршет и настроение праздника от победителя "Comedy Баттл" на ТНТ – Сергея Матросова.
23 октября 2019, 18:53

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