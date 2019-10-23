Андрей Могучий ставит в Театре Наций сказку о девяностых

Новости Украины Рак у Заворотнюк: все подробности Форум Гороскоп Подарки и призы

Топ новостей

Шок: Заворотнюк появится на шоу Малахова
Скрывавшего истинное нутро Зеленского неожиданно разоблачили
"Он уснет, а я вызывала такси и сбегала!": Азиза рассказала о романе с женатым Абдуловым
В катастрофе рейса MH17 нашли страшный след США
У ведущей округлились глаза от новых откровений Наргиз о Фадееве
партнеры
Среда 23 октября
Лента новостей
15:56
Школьница умерла от отравления газом из баллончика в туалете уфимского ТЦ
15:38
Визитку Путина готовы отдать за два миллиона
15:32
В подмосковном лесу нашли 59-летнюю женщину
15:25
Под Москвой перевернулся микроавтобус с пассажирами
15:19
В пермском бассейне на глазах у взрослых утонула девочка
15:13
В центре Петербурга перевернувшаяся иномарка сбила толпу пешеходов
14:57
Обнаружен забитый до отвала трупами грузовик
14:54
Составила завещание: состояние жены-старушки Гогена Солнцева ухудшается
14:49
Под Ростов из-за перестрелки фермеров стянули БТР (видео)
14:49
Ученые обнародовали простой секрет быстрого похудения
14:31
Дума поддержала проект бюджета на следующие три года
14:30
Мужа давно не беспокоит: без этого предмета во рту Канделаки не засыпает
14:18
Бюджет-2020: Москва наращивает расходы на социальную сферу
14:06
В Кремле прошел Кубок Мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов
14:03
Бондарчук получила по лицу на чужой свадьбе
13:57
"Сказочная!": Александрову облизали с головы до ног
13:42
Мать заживо сварившегося в ОВД футболиста не верит в несчастный случай
13:38
Новые подробности о состоянии госпитализированной Малышевой
13:35
"Как мешок с картошкой": Шарапову затравили за неудачный внешний вид
13:24
Jeep Grand Cherokee SRT: внедорожник с норовом
13:07
Пугачева возбудилась от прилюдных ласк Кончаловского и Высоцкой
12:58
"Дни.ру" дарят билеты: Мюзикл "Алые паруса"
12:53
Паралимпийская чемпионка согласилась на эвтаназию из-за дикой боли
12:46
"Должно быть стыдно": бывшая жена Краско живет с двумя женщинами
12:43
"Горячая булочка": известная модель возбудила мужчин аппетитными формами
12:14
В России могут запретить детское шампанское
12:10
Госдума обсуждает в первом чтении бюджет 2020-2022
12:01
"Кошмар просто": Бородина обратилась к россиянкам после жестокого избиения
11:58
Уход был долгим и мучительным: смерть от рака потрясла семью Заворотнюк
11:46
Оголившаяся Решетова показала фигуру после родов
11:45
Россияне скупают красную икру
11:37
Никотин: запреты и новые подходы
11:17
"Уходил в себя": Масляков раскритиковал Зеленского за продвижение кавээнщиков в политику
10:57
Названа причина смерти рабочих на руднике "Таймырский"
10:51
Сунула в рот: Пригожин не сдержался от действий Валерии
10:41
Самолеты США отработали бомбардировку Крыма
10:28
"Голубь какнул в конце?": Рудковскую высмеяли за видео с птичкой
10:00
Станислав Николаев пожертвовал чудотворную икону Историческому музею
09:55
Хохочущая Бузова унизила Собчак на гламурной премии
09:49
"Страна посильнее": Лукашенко пожаловался на Россию
09:45
"Смертельная обида": народ обрушился на модницу Зеленскую
09:43
Турция свернула операцию в Сирии
09:20
Вскрылось жесткое требование Трампа к Зеленскому
09:16
Елену Малышеву срочно госпитализировали
08:55
Семья Елены Перминовой подверглась смертельной опасности на отдыхе
08:43
Заворотнюк объявилась после долгого молчания
08:11
"Гарик спать не дает?": Асмус удивила странным высказыванием
07:17
Душил на кухне: на мужа Рапунцель из шоу "Дом-2" напали
06:30
Списанный материал: в Москве поставили крест на неудачнике Зеленском
04:22
Шварценеггеру сделали смертельно опасную операцию на сердце
02:09
Бритни Спирс показала кувыркание с мужчиной
00:12
"Никаких фанатов нет": потерпевшую крах Бузову уличили в обмане
21:58
Бросившая грудного сына Лопырева посетила шумную вечеринку
21:56
Да она под препаратами: обколотую Кравец сняли в центре Москвы
21:55
"Так разве можно?": Голая Варнава "нокаутировала" Гагарину
21:49
Циничный Малахов превратил жуткую смерть в скандальное шоу
21:49
В Москве народная артистка оказалась заблокирована в собственной квартире
21:48
"Близнец" Зеленского обратился к Мартиросяну с серьезной просьбой
21:41
"Явное неуважение": осмелевший Лукашенко бросил вызов Путину
21:27
В Петербурге приезжий ударил ножом знакомого из-за неприязни
21:17
Близкие Рудковской не поддержали ее в трудный момент
21:12
41-летней Чеховой понадобился двойник для свиданий с назойливыми мужиками
20:31
Россиянку жестоко избили и заставили сделать аборт из-за Тимати
19:59
21 удар ножом: в Новосибирске подросток зверски убил свою бабушку
19:57
Седокова стала самой горячей мамочкой
19:09
Новые данные о личности предполагаемого сына Николая Цискаридзе
19:08
В Уфе мужчина с ножом ограбил офис микрозаймов
18:48
"Дышать спокойно не могу": Бочкарева рассказала о травле
18:20
"Как пойдет": невестка Орбакайте впервые обмолвилась о детях
18:12
Под Ростовом из-за перестрелки погибли люди
17:40
Завистливая Бородина наговорила гадостей за спиной у Бузовой
17:13
7 лучших книг на реальных событиях
17:04
Втянутый в скандал с изнасилованием Макгрегор собрался в Москву
16:59
"Это беспроигрышный вариант": Ивлеева раскрыла секрет удачного замужества с иностранцем
16:58
Дакота прослезилась после слухов о лесбийском романе
16:32
Все деньги ушли на лекарства: малыши разбитого инсультом Мамонова остались без нормальной еды
16:23
"Дни.ру" дарят билеты: Концерт Александра Устюгова и группы "Ekibastuz"
16:14
В Ангарске водитель иномарки дважды переехал пенсионерку и скрылся
16:13
Знаменитый футболист шокировал своей выходкой на матче (видео)
16:12
Следующий президент России? Важное заявление о будущем Лукашенко
15:54
"Гордыня тешится": Арбенина призналась в неистребимом желании
15:48
Яйцеклетка от больной дочери: Успенская сообщила о будущем ребенке
15:44
"Могу сбрить": облюбовавший презервативную лавку Розенбаум ошарашил заявлением на всю страну
15:34
Пустослова Зеленского приперли к стенке
15:24
"Как наркотик": Александр Петров признался в зависимости
15:06
"Мой король!": звезда "Дома-2" показала нового богатого любовника
14:50
Вышел долгожданный финальный трейлер "Звездных войн" (видео)
14:45
59-летняя мать Тимати сделала тату в честь рождения внука
14:42
Как сохранить молодость
14:35
Неделя Российского Интернета 2019: время действовать
14:31
В Ижевске пьяный мужчина поджег чужой автомобиль
14:29
Володин: Бюджетные средства должны поступать в регионы в январе
14:24
"Несчастный малыш": Корчевников рассказал про жертву аборта
14:11
"Это не Бабкина": народ перестал узнавать певицу
14:07
"Пытаюсь поправиться": Боня начала экстренную борьбу с худобой
14:03
В "ЕР" требуют достроить проблемные объекты в регионах
13:49
Опасной выходке Трампа нашли объяснение
13:49
"Не хотела раскрывать тайну": сверкнувшая кольцом Бузова сделала официальное заявление
13:47
Есть пострадавшие: в Подмосковье автомобиль врезался в ограждение
13:35
В Москве скончалась дочь посла Ирана
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Паралимпийская чемпионка согласилась на эвтаназию из-за дикой боли
"Как мешок с картошкой": Шарапову затравили за неудачный внешний вид
В Кремле прошел Кубок Мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов
Как сохранить молодость
Jacobs crema: первый сублимированный кофе с бархатистой пенкой
"Должно быть стыдно": бывшая жена Краско живет с двумя женщинами
Пресс-релизы

Андрей Могучий ставит в Театре Наций сказку о девяностых

Фото: пресс-служба Театра Наций/Irina Polyarnaya
1 и 2 ноября в Театре Наций состоится премьера спектакля "Сказка про последнего ангела" режиссера Андрея Могучего – художественного руководителя БДТ им. Г.А. Товстоногова, многократного лауреата премии "Золотая маска. В постановке примут участие народная артистка России Лия Ахеджакова и Виктория Мирошниченко, известная по фильму "Дылда" Кантемира Балагова. На роль главной героини приглашена актриса Муся Тотибадзе, уже сыгравшая в спектаклях Театра Наций "Синяя синяя птица" и "Любовницы".
поделиться

В основу "Сказки про последнего ангела" положены рассказы Романа Михайлова. Доктор физико-математических наук, профессор РАН, в разное время Михайлов увлекался философией, танцами и театром. В конце 2010-х стал известен как литератор. Его романы "Равинагар" (2017) и "Изнанка крысы" (2018) номинировались на литературную премию "Национальный бестселлер".

"В рассказах Романа Михайлова – заряд подлинности и чистоты, – говорит Андрей Могучий. – Его герои – наивные, странные люди, "люди тайн". Они живут в том же мире, что и мы, но у них особое зрение – видеть и чувствовать мир иначе, целостно, открыто, по-настоящему. Они могут ходить по невидимым тропкам между реальностью и сном, разговаривать с небом, слышать голоса травы и ветра. И благодаря этой своей способности быть с природой одним целым, быть в подлинном смысле как дети, они могут менять то, что в нашем мире принято называть "реальностью". Они действительно могут спасти мир своей искренностью и любовью".

Также в основе нового спектакля – одноименная сказка кинематографистов Петра Луцика и Алексея Саморядова. Постановка Могучего, по его собственному определению, это путешествие от рождения к смерти (а может – наоборот) сквозь видения, знаки, сны. Главный герой, Андрей, по воле случая попадает в психиатрическую больницу, парадоксальным образом именно там впервые в жизни обретает настоящих друзей и получает шанс изменить свою жизнь. Герою предстоит пройти длинный путь к своей мечте, умереть и воскреснуть в новом качестве. Действие спектакля разворачивается в 1990-е годы.

Для Андрея Могучего это уже вторая совместная работа с Театром Наций. Первая – спектакль Circo Ambulante с участием Лии Ахеджаковой – была выпущена в 2012 году. Автором художественной концепции "Сказки про последнего ангела" станет Мария Трегубова, многократный лауреат премии "Золотая маска", разработавшая сценографию и костюмы более чем к 50 спектаклям в Москве, Санкт-Петербурге, Дюссельдорфе, Хельсинки и Будапеште.

С 2006 года Театр Наций возглавляет народный артист Российской Федерации Евгений Миронов. За это время театру удалось привлечь к работе главных мировых и российских режиссеров: Стефана Брауншвейга, Роберта Уилсона, Робера Лепажа, Томаса Остермайера, Кирилла Серебренникова, Максима Диденко, Константина Богомолова, Виктора Рыжакова и многих других. Театр работает по уникальной для России проектной системе – не имея собственной труппы, привлекает для своих постановок ведущих российских артистов. На сцену Театра Наций выходят Чулпан Хаматова, Ингеборга Дапкунайте, Ксения Раппопорт, Юлия Пересильд, Анатолий Белый, Виктор Вержбицкий, Сергей Чонишвили, Игорь Верник, Вениамин Смехов, Игорь Гордин, Андрей Смоляков и другие.

Спектакль "Сказка про последнего ангела"

Премьера 1, 2 ноября

По произведениям Романа Михайлова, Петра Луцика, Алексея Саморядова

Авторы сценария Андрей Могучий, Светлана Щагина

Режиссер Андрей Могучий

Художник-сценограф, художник по костюмам Мария Трегубова

Мультипликатор Борис Казаков

Хореограф Владимир Варнава

Композитор Федор Журавлев

В спектакле заняты: Данила и Павел Рассомахины, Павел Комаров, Дмитрий Смирнов, Глеб Пускепалис, Лия Ахеджакова, Муся Тотибадзе, Виктория Мирошниченко, Анна Галинова, Наталья Ноздрина, Антон Ескин и другие.

23 октября 2019, 14:24

Политика

"Явное неуважение": осмелевший Лукашенко бросил вызов Путину
Следующий президент России? Важное заявление о будущем Лукашенко
Пустослова Зеленского приперли к стенке
Опасной выходке Трампа нашли объяснение

Шоу-бизнес

"Лол, если хочешь плакать – плачь": разведенка Бузова утешает брошенную Милявскую
Составила завещание: состояние жены-старушки Гогена Солнцева ухудшается
Мужа давно не беспокоит: без этого предмета во рту Канделаки не засыпает
Бондарчук получила по лицу на чужой свадьбе

Проишествия

Порезавшая любовника из ревности порнозвезда-карлица отправится на нары
Упала на рельсы: на видео попало страшное ЧП в метро
Звезду "Дальнобойщиков" цинично обворовали на крупную сумму
Тело в крови на ступенях синагоги: в Киеве напали на Коломойского

Lifestyle

Конец сериалу?: артисты массово бегут из "Сватов"
Смехов обнародовал донжуанский список из двухсот знаменитых имен
Стоцкая оказалась замешана в ограблении банка
Ректор Института кино: Нас окружают симулякры
Шоу-бизнес

Уход был долгим и мучительным: смерть от рака потрясла семью Заворотнюк

Виной тому генетическая предрасположенность
Общество

"Смертельная обида": народ обрушился на модницу Зеленскую

Образ первой леди Украины раскритиковали
Шоу-бизнес

"Кошмар просто": Бородина обратилась к россиянкам после жестокого избиения

Телеведущая рассказала жуткую историю
Шоу-бизнес

Сунула в рот: Пригожин не сдержался от действий Валерии

Артистка продемонстрировала незаурядные способности

Гороскоп

Календарь красоты на ноябрь 2019
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Втянутый в скандал с изнасилованием Макгрегор собрался в Москву
Знаменитый футболист шокировал своей выходкой на матче (видео)
15-летняя фигуристка обскакала звезд на взрослом Гран-при
Ягудин подробно рассказал о борьбе Тотьмяниной с болезнью

Регионы

"Общагу несло по воде": жуткие подробности прорыва дамбы под Красноярском
"Не трогайте ребенка!": новосибирский таксист вышвырнул из машины девушку с малышом (видео)
"Тоннель рухнул, грунт просел": откровение о катастрофе на Крымском мосту
"Добрый, умный, работящий": мать саратовского убийцы рассказала о сыне (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru