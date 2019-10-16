Юбилейная 25-я Неделя Моды в Москве представила программу показов

Считывая глобальные инсайты, в юбилейном сезоне Неделя Моды в Москве выходит не только за рамки традиционного формата, но и за пределы Гостиного двора. Так, одним из новых fashion-пространств станет Московский метрополитен, где в день открытия MFW состоится показ концепт-стора “Секция”. В Гостином дворе же будут работать два подиума и специальная зона STREET FASHION – пространство с отдельным подиумом и шоу-румами, где будут представлены авторские коллекции от именитых кутюрье и молодых дизайнеров. Кроме показов дизайнеров, здесь также пройдут public talks и мастер-классы с участием лидеров индустрии российской моды.
Подробная программа 42-го сезона MFW доступна на официальном сайте события. Аккредитоваться на событие также можно, заполнив соответствующую форму заявки на сайте.