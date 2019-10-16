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Юбилейная 25-я Неделя Моды в Москве представила программу показов

Фото: instagram.com/mscfashionweek
С 22 по 27 октября 2019 года в Гостином дворе состоится ключевое событие российской fashion-индустрии – Неделя Моды в Москве. В течение недели десятки талантливых дизайнеров, среди которых Yudashkin и Yudashkin kids, концепт-стор “Секция”, Saint-Tokyo, ILYA SHIYAN, VOLKY, BORISMAMA, Елена Летучая и другие, представят свои коллекции на различных подиумах. 
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Считывая глобальные инсайты, в юбилейном сезоне Неделя Моды в Москве выходит не только за рамки традиционного формата, но и за пределы Гостиного двора. Так, одним из новых fashion-пространств станет Московский метрополитен, где в день открытия MFW состоится показ концепт-стора “Секция”. В Гостином дворе же будут работать два подиума и специальная зона STREET FASHION – пространство с отдельным подиумом и шоу-румами, где будут представлены авторские коллекции от именитых кутюрье и молодых дизайнеров. Кроме показов дизайнеров, здесь также пройдут public talks и мастер-классы с участием лидеров индустрии российской моды.

Подробная программа 42-го сезона MFW доступна на официальном сайте события. Аккредитоваться на событие также можно, заполнив соответствующую форму заявки на сайте. 

16 октября 2019, 15:47
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