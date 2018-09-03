В Санкт-Петербурге пройдет форум по криптовалюте и майнингу

Двухдневный форум-конференция на ведущей площадке страны "Экспофорум" собирает 5000 участников из более чем 70 стран мира. Криптотрейдеры, владельцы ICO проектов, ведущие частные инвесторы и криптофонды, предприниматели и блокчейн-эксперты, разработчики на блокчейне, владельцы и представители мировых бирж и майнеры, – мероприятие объединяет профессионалов отрасли и тех, кто еще только начинает свой путь в криптоиндустрии.

В рамках конференционной части свои выступления подготовили ведущие эксперты рынка Азии, США, Европы и СНГ. В докладе каждого спикера содержатся актуальные кейсы по заработку и опыт построения проекта в самой перспективной сфере современности.

Среди спикеров: Сергей Хитров (Listing.Help, Icotop.io), Wu Xing (Huobi Exchange), Phillip Nunn (ICO advisor), Николай Шкилев (ICO advisor), Stefano Virgilli (ICO advisor), Khachatur Ghukasyan (Swiss Blockchain Foundation) и другие ведущие международные специалисты отрасли.

Первый список спикеров доступен на сайте. В течение 2-ух дней для участников выступят более 80 экспертов со всего мира.

Впервые в рамках форума ведущие компании отрасли поборются за звание лучших в своем сегменте в рамках ежегодной премии Blockchain Life Awards 2018.