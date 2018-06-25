Пресс-конференция руководителя Департамента образования Исаака Калины пройдет 28 июня
Директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко расскажет о динамике результатов московских школ, а также представит итоги участия москвичей во Всероссийской олимпиаде школьников. Опытом участия в олимпиаде поделится ученик одной из столичных школ.
О проекте "Мастерская от победителей олимпиады" расскажет директор Первого московского образовательного комплекса Юрий Мироненко, а директор самого большого здания школы России Станислава Буробина расскажет о результатах первого года работы образовательной организации.
Пресс-конференция "Итоги 2017/2018 учебного года" состоится 28 июня в 15:00 по адресу: ул. Большая Спасская, д. 15, стр. 4
Дополнительная информация для СМИ:
Дата: 28 июня 2018 года. Время: 14:45
Место: Департамент образования города Москвы
Адрес: ул. Большая Спасская, дом 15, корпус 4
Аккредитация СМИ обязательна по телефонам: 8-499-369-75-25, 8-495-366-04-52, 8-916-266-51-98
Chess & Jazz станет крупнейшим музыкальным мероприятием в столице в период проведения Чемпионата мира по футболу
Режиссер Дмитрий Бикбаев поставил честный спектакль о людях, переживших войну
"Забирай свой вещи и прощай!"
Телеведущая появилась на людях в необычном виде
У певца отказывают почки
Матч завершился со счетом 0:3