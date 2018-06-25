Игорь Бутман и легендарная вокалистка Fantine выступят в Cколково

25 августа в Инновационном центре "Сколково" в третий раз пройдет фестиваль Skolkovo Jazz Science. Бессменный хедлайнер – Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана в этот раз представит совместную программу с легендарной американской вокалисткой Fantine.

В этом году организаторы фестиваля продолжат знакомить зрителей с многообразием джазовых форм, стилей и направлений. На двух сценах Skolkovo Jazz Science 2018, наряду с признанными мэтрами академического джаза, пройдут выступления и молодых, подающих надежды, исполнителей. Таких, как обладательница титула "Молодая надежда джаза", участница проекта "Голос" Тина Кузнецова.

Помимо насыщенной джазовой, гостей "Сколково" также ждет и содержательная научная программа, в рамках которой можно будет познакомиться с новыми работами признанных научно-творческих объединений и молодых, перспективных science-художников. В сотрудничестве с фестивалем науки "WOW!HOW?" на площадке будут созданы интерактивные зоны и объекты в тематике Art&Science, для детей откроются специальные лаборатории, а спикеры лектория расскажут о настоящем и будущем различных областей знания на стыке науки, культуры, медиа и технологий.

На Главной и Экспериментальной сценах фестиваля продолжат дискутировать признанные деятели науки и искусства, а в непосредственной близости развернутся Книжная ярмарка, специализирующаяся на литературе музыкальной тематики, и Vinyl Market, где посетители смогут купить или обменять редкие пластинки.

Весь день на площадке будет открыт фудкорт, на котором гости могут познакомиться с лучшими московскими стрит-фуд проектами. В этом году их количество заметно возрастет.

Елена Зеленцова, вице-президент, директор по развитию городской среды Фонда "Сколково": "Skolkovo Jazz Science занял свое место на культурной карте страны. Это не значит, что мы успокоились, это значит, что фестиваль развивается. В этом году мы придумали много нового: от создания необычных Art&Science объектов до нового фудкорта. И, конечно же, музыкальная программа порадует самых преданных ценителей джаза".