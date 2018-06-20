Президент приедет на "Нашествие-2018"
Всего полтора месяца томительного ожидания остается до "Главного приключения года": 3, 4 и 5 августа тысячи НАШих со всех уголков мира соберутся на самом ожидаемом музыкальном празднике в Большом Завидове Тверской области!
К 20-летию радиостанции "НАШЕ Радио" музыканты вместе с идейным лидером группы Сергеем Шнуровым готовят для гостей "Нашествия-2018" сет из лучших треков группы.
"Мы, как обычно, делаем некий микс из давно полюбившихся песен и полюбившихся песен недавно. Если будет "Ленинград", то холодно не будет! Вот это я вам обещаю" – заявил Сергей Шнуров.
Другими словами – феерия музыки, буйство красок и света, мощный звук и хиты на все времена: полный спектр незабываемых эмоций от мастеров слова слушателям обеспечен!
Ярким дебютом на Нашествии-2018 станет выступление коллектива, известного не только своим творчеством в стиле "панк-рок", но и активной пропагандой здорового образа жизни, – группы "Порнофильмы"! Музыканты впервые приедут на фестиваль, и в четверг, 2 августа, выйдут на "Главную сцену" с эксклюзивным полноценным концертом. Всех гостей ожидает настоящий энергетический взрыв и полное погружение в веселое музыкальное безумие!
Список артистов сцены "НАШЕ 2.0" также пополнился новыми именами. В первые выходные августа на вторую площадку "Главного приключения года" выйдут: Aspen, Casual, Dругой Ветер, Jack Action, Kirov, LaScala, Radio Tapok, The Meantraitors, "Инкогнито", "Ключи", "Команда БАГ", "МодеМ", "ОLЕГ", "Сансара", "ТАйМСКВЕР", "Черный Вторник", "Элизиум".
Напомним, фестиваль "Нашествие" в девятнадцатый раз пройдет в Большом Завидове Тверской области 3, 4 и 5 августа 2018 года. За долгий путь развития фестиваля зрителям были представлены практически все самые значимые российские артисты.
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