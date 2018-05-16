В Москве пройдет третий фестиваль финансовой грамотности для всей семьи

Пройдя процедуру регистрации, участники фестиваля попадут в "Банк", где будет выдаваться игровая валюта, которую можно преумножить, посещая различные тематические зоны фестиваля, а затем приобрести на нее подарки и сувениры. Для детей на Семейном финансовом фестивале будут работать несколько площадок: "Большая арена" с мюзиклами и чемпионатом по финболу, зона интеллектуальных игр от клуба "60 секунд", "Малая арена" с финансовыми играми, мультфильмами, мини-олимпиадами и т.д. А в "Мастерской" гости мероприятия смогут создать поделку своими руками, чтобы затем выгодно продать ее на "Городской ярмарке" за игровую валюту.

В рамках фестиваля пройдет открытый лекторий, где подросткам расскажут о том, как правильно распоряжаться деньгами и как монетизировать свой талант, а взрослым — об основах цифровой финансовой безопасности, инвестициях, планировании семейного бюджет и многом другом. Каждый желающий с 11:00 до 17:00 сможет посетить открытые лекции с участием финансовых экспертов, журналистов и аналитиков. Всего в рамках Семейного финансового фестиваля запланировано более 20 выступлений, которые пройдут в специальной зоне "Университет" и "Молодежный лекторий".

Откроет лекционную часть "Университета" автор популярного блога "Финансы: просто о сложном", журналист Ксения Падерина. Ксения расскажет о хитростях масс-маркета и умных покупках. Также в этот день выступят основатель Sherpa S Pro Евгения Шамис, обозреватель Banki.ru Анна Дубровская, профессор НИУ ВШЭ, доктор экономических наук Игорь Липсиц, главный редактор портала Finversia.ru Ян Арт и многие другие. Эксперты поделятся опытом и рекомендациями по финансовому воспитанию детей, формированию бюджета семьи, достижению финансовых целей и отстаиванию прав потребителя.

Для самых маленьких гостей до 8 лет на фестивале будет работать "Игровая площадка" – детская комната, где педагоги не только присмотрят за малышами, но и займут их развивающими играми и покажут научное шоу.

Вход свободный, по предварительной регистрации. Возрастное ограничение: 6+