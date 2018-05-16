На "Флаконе" пройдет серия концертов и фестивалей под открытым небом

Творческое объединение Northern Sound представляет Summer Sound – серию концертов и фестивалей под открытым небом, которые пройдут на дизайн-заводе "Флакон" с 6 по 12 августа 2018-го года. Ключевые признаки летнего концертного пространства Summer Sound – идеальный локейшн и мультижанровость.

В течение недели один из главных московских арт-кластеров, расположенный неподалеку от центра города, примет более двадцати артистов, представляющих самые разные тренды развития современной российской сцены, а завершится серия концертов выступлением важных зарубежных хэдлайнеров. Пятидневный шоукейс отечественных музыкальных проектов – независимых, но востребованных на крупнейших площадках по всей стране. Субботний панк-фестиваль с релевантным составом. И электронное звено в виде легендарных Infected Mushroom в качестве воскресного финала. Все это свяжет воедино фактор места: большой open air на "Флаконе" с танцевальной зоной на 5 тысяч человек и VIP-трибунами на 200 мест.

Программа Summer Sound 2018:

Понедельник, 06/08 – "Буерак" Основанный четыре года назад, новосибирский дуэт в предельно сжатые сроки стал лидером российского пост-панка. Мелодичные лоу-фай мотивы, ироничные тексты и энергичное шоу силами всего двух человек на сцене – выступление "Буерак" станет идеальной точкой входа в Summer Sound.

Вторник, 07/08 – Хаски Уроженец Улан-Удэ Дмитрий Кузнецов, поэт-философ с внешностью гопника – самая аутентичная из новых звезд российского хип-хопа. Биография Хаски представляет собой классическую историю про то, как человек пробивается в элиту с низов, но не теряет связи с реальностью. Честный, сложный и противоречивый рэпер даст этим летом лишь один сольный концерт в Москве – на "Флаконе".

Среда, 08/08 – Варвара Визбор Достойная наследница творческой династии Визборов, переосмыслившая бардовскую музыку своих легендарных прародителей и их современников, превратив ее в нечто свое и современное. Варвара Визбор – это не просто выдающаяся певица, но именно что артистка, способная приводить разные жанры и разные времена к общему знаменателю, который проще всего описать английским слово groovy. Ее концерт должен стать самым теплым и эмоциональным событием Summer Sound.

Четверг, 09/08 – "Animal ДжаZ" Название питерского квинтета — едва ли не первая ассоциация с понятием "российский альтернативный рок" в 21 веке (сами они, впрочем, называют это "тяжёлой гитарной эклектикой"). Специально для Summer Sound группа готовит одно из самых масштабных шоу в своей истории, с участием специальных гостей, стадионным светом, звуком и уникальным видеорядом. Основой концерта станет десятилетие альбома "Шаг Вдох", многие песни с которого, что называется, ушли в народ.

Пятница, 10/08 – Therr Maitz Группа под руководством Антона Беляева несколько лет назад основательно встряхнула российский шоу-бизнес, показав, что успешная отечественная альтернативная музыка способна быть трендовой и независимой. История Therr Maitz уверенно ломает все штампы и убедительным образом доказывает: безупречно качественный и стильный англоязычный музыкальный проект может покорить самую широкую аудиторию. На "Флаконе" Therr Maitz отметят свой седьмой день рождения большим сольным концертом.

Суббота, 11/08 – "Панки в городе 2.0" Второй год подряд на "Флаконе" – реинкарнация культового панк-фестиваля конца девяностых – начала нулевых. Двенадцатых по счету "Панков в городе" возглавит отмечающая в этом году свое 30-летие группа "НАИВ", к которой присоединятся яркие представители старой панк-школы ("Бригадный подряд", F.P.G., "Элизиум") и самые заметные герои следующего поколения ("Порнофильмы", "Операция Пластилин", "План Ломоносова", "Тени Свободы", Good Times, "Йорш", Sellout).

Воскресенье, 12/08 – Infected Mushroom Израильский коллектив совершил за 20 лет головокружительную карьеру, превратившись из культовых пси-трансеров в стадионных электро-рокеров. За какую бы музыку ни брались Эрез Айзен, Амит Дувдевани и Ко, она всегда, помимо прочего, имела огромный отклик у российской публики, и Infected Mushroom отвечают ей взаимностью. Свой юбилей они отметят двумя концертами в России, один из которых станет ударным завершением недели Summer Sound.

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Организатор проекта

Northern Sound – одни из ведущих российских организаторов танцевальных и концертных мероприятий. На счету команды более сотни ивентов, большая часть которых была направлена на формирование электронной танцевальной сцены в России. С 2014 года Northern Sound расширили пул событий: сегодня в рамках организации концертов команда работает с топовыми артистами, среди которых Little BIG, ЛСП, Аффинаж, Каста, Anacondaz, Stigmata и многие другие, и лучшими концертными площадками столицы.

Место проведения

Дизайн-завод Flacon – один из первых устойчивый креативных кластеров Москвы; торгово-выставочный и офисный комплекс в Бутырском районе, открытый на территории бывшего Хрустального завода имени Калинина в 2009-ом году.