Николай Басков и Анастасия Спиридонова отдали голоса героям сказки

27 декабря в СК "Олимпийский" стартует показ самого масштабного трехмерного музыкального шоу "Три богатыря и сказочное Новогодье". Специально для представления была написана заглавная песня "Чудо новогоднее или Хочется любви", которую в дуэте исполнили Николай Басков и Анастасия Спиридонова. Артисты спели партии Князя и Бабы Яги.



"Как только я услышал песню, понял, что это прежде всего новогодняя история о любви и чудесах. Проект "Три богатыря", который скоро пройдет в "Олимпийском" – это грандиозное постановочное шоу. На мой взгляд, оно не только для детей, но и для взрослых. Это великолепная возможность в преддверии новогодних праздников невероятно провести время – насладиться сказкой, основанной на наших русских современных традициях. В отличие от огромного количества постановок, которые сегодня выпускаются, шоу "Три богатыря" – это по-настоящему домашняя семейная история для любого возраста – от мала до велика. Когда мне предложили спеть роль Князя, который находится в поисках любви, я согласился без раздумий", – признался Басков.

"Песня создает позитивное настроение и всем нам дает надежду на то, что, если мы в этом году вели себя хорошо, то в следующем все мечты сбудутся, и обязательно придет любовь. Я убеждена, что современные дети должны смотреть наши, русские мультики, тем более сейчас есть возможность передать суть русских сказок и часть нашей культуры в современном виде. Русские сказки – это здорово. Нужно, чтобы наши дети передавали их нашим внукам. Смотрите русские мультфильмы и приходите на шоу "Три богатыря" в Олимпийский", – отметила Анастасия Спиридонова.

Автором заглавной песни постановки "Три богатыря и сказочное Новогодье" стал Антон Пустовой, на счету которого создание таких хитов, как "Цвет настроения синий", "Ибица", "Пьяная вишня" и других. В представлении также прозвучат песни Дениса Клявера и участников шоу "Голос".

"Три богатыря и сказочное Новогодье" – это представление, в котором оживают любимые миллионами герои популярного мультфильма: доблестные богатыри, смешной конь Юлий, Князь, Бабая Яга, Дед Мороз и многие другие. Благодаря яркой актерской игре и максимальной интерактивности шоу, каждый юный зритель сможет стать непосредственным участником постановки. Дети будут помогать богатырям тушить дымящиеся кратеры, подсказывать дорогу и вместе спасать Новый год от Бабы Яги, укравшей у Деда Мороза магический шар. Зрители станут свидетелями волшебной телепортации и увидят, как на сцене в режиме 3D проносятся настоящая метель и снег, гремит гром и льется дождь. Чтобы добиться эффекта максимального погружения, организаторы использовали новейшие технологии, современную сценографию, огромный светодиодный экран шириной в 50 метров, мэппинг и графический дизайн.

Когда: с 27 по 30 декабря

Где: СК "Олимпийский"

Цена: от 650 до 3800 рублей