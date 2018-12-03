В Москве прошел Ежегодный Форум и Премия "Safety & Security Leaders”

Провокация Украины у Крымского моста Форум Новости "Дома-2" Гороскоп Новый год 2019

Самое читаемое

Президент назвал Пугачеву драной кошкой
"Стыдоба!": молодящаяся Королева выставила напоказ большую дырку
Смерть настигла Алексея Воробьева в Москве
"У нее отказали ноги": мать рассказала о состоянии Бузовой
Шок и ужас: красавица Водянова потеряла правую ногу
партнеры
Понедельник 3 декабря
Лента новостей
18:54
Истеричный Трамп устроил Путину сцену ревности (видео)
18:11
Гуф втянул сплетника Малахова в скандал с юной любовницей
17:57
В Башкирии 23-летний парень забил молотком двух родственников ради смартфона
17:56
Володин: Свободные выборы в условиях военного положения невозможны
17:51
Босиком по сугробам: истеричная звезда шоу "Дом-2" преследовала любовника
17:30
Седокова призналась в отношениях с известным певцом
17:20
Волгоградец до полусмерти избил любовника своей жены
16:56
Как Снегурочка: румяная Пугачева довела народ до исступления
16:52
Украинцы угрожают расправой известной певице из-за песни для Путина
16:49
Трех пьяных пассажиров из Москвы сняли с поезда за дебош
16:46
В Удмуртии сбили 12-летнего ребенка
16:21
Школьница из Набережных Челнов после ссоры с учителем попала в травмпункт
16:20
У абонентов "Триколора" пропала картинка
16:18
Разгневанный Лещенко набросился на робкого мальчишку Крида
16:15
Актриса Светлана Иванова попала в колонию
16:15
Пропавший после попойки футболист "Локомотива" объявлен мертвым
16:14
"Головой о стену": Навка рассказала о жутких унижениях
16:10
Дума вернет в бюджет почти полмиллиарда сэкономленных рублей
16:04
В Тюмени строителя насмерть задавило стеной
15:43
Слова Путина о провокации в Черном море довели украинцев до истерики
15:42
Под Екатеринбургом изверг забил собутыльника ножкой кровати и утопил в проруби
15:41
Осин в пьяном угаре избил и вышвырнул жену из квартиры
15:15
Путин официально отказался от контактов с Порошенко
15:15
Как сделать длительный перелет комфортным
15:04
Бондарчук сделала заявление о срочной операции
14:53
Раскрасневшуюся Лорак встречали Сиреной
14:50
Российский футболист бесследно пропал после пирушки с другом
14:46
Два чиновника разбились насмерть на трассе под Сургутом
14:45
С Байконура взлетел "Союз" с экипажем
14:33
Евгений Петросян заговорил о смерти
14:20
Гузеева взвыла от жалости поклонников
14:14
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 3 декабря 2018 года
14:08
Владимир Кузьмин вышел в свет с молодой пассией
13:52
Надумавшая бежать за границу Сябитова чурается россиян
13:43
Автомобиль мэра Омска попал в аварию
13:42
В аэропорту Крыма произошло ЧП
13:40
Ненавидящий Россию Кикабидзе тайно приехал в Питер на заработки
13:27
Кремль врезал фантазеру Порошенко
13:11
11-летняя девочка пострадала в страшном ДТП под Нижним Новгородом
13:11
Прогноз личной жизни на декабрь
13:08
Охранник: обманутая любовница рассекретила избранника Волочковой
12:58
На деньги россиян перед Новым годом объявлена охота
12:55
В Ростове вымогательница шантажировала людей тараканом
12:54
Подробности загадочной смерти постояльца в элитном отеле в Москве
12:47
Молодой муж уговорил Лолиту покинуть страну
12:44
США готовят вторжение в Крым
12:38
В московском борделе с секс-куклами появился резиновый мужчина
12:31
Кудрявцева подставила зад разгоряченному Лазареву
12:23
В Петербурге салон связи дважды ограбили за 10 минут
12:13
Раскрыта связь между холодом и смертью
12:10
Где в России самые высокие зарплаты
12:08
В Вологде пенсионерку заподозрили в убийстве сына
12:07
"Походный" картофель в золе: в Москве открылся необычный ресторан
12:03
Уничтожением "Югры" заинтересовались в Госдуме
12:01
Под Петербургом камнедробильная машина убила украинца
11:54
В Уфе автобус сбил ребенка на пешеходном переходе
11:52
"Они думают меня скорее сбагрить": Федосеева-Шукшина о своих близких
11:41
Названа самая красивая мама Москвы
11:31
Схватившегося за власть Порошенко обвинили в подготовке убийства
11:30
Престарелая Ротару решила умереть на сцене
11:27
Российские ученые создали аппарат для лечения рака
11:08
В элитном отеле в центре Москвы погиб постоялец
11:00
Под Москвой нашли женское тело без головы
10:54
Леонтьев заявил об окончательном уходе со сцены
10:50
"Ее сдали": чемпионка раскрыла причину поражения Медведевой
10:45
В США напуганный рыбак снял НЛО на видео
10:40
Высокомерный Трамп влип в новый скандал
10:27
"Если только не пошлет": Буйнов едет к Пугачевой на серьезный разговор
10:24
Раскрыты черты плохого любовника
10:20
Нападение на женщину с ножом в Тольятти попало на видео
10:19
Порошенко дали по зубам после жалоб на Путина
10:08
Кейт Миддлтон отчитала грубую Меган Маркл
10:02
Пригожин дерзко ответил на слова Шнурова о Валерии
09:50
Жена обвинила арестованного Мамаева в измене
09:41
Катар объявил о выходе из ОПЕК
09:30
Вскрылась неожиданная связь Пугачевой с известным артистом
09:17
Первый канал попал в международный скандал
08:53
"С меня хватит": Тодоренко надоело спорить с Топаловым
08:44
Астрологический прогноз с 3 по 9 декабря
08:36
Путин вступился за высмеянную Меланью Трамп
08:30
Униженному нытику Порошенко жестко указали на место
08:08
Умер создатель театра "Международная Чеховская лаборатория"
18:03
Затравленная Ротару исполнила мечту миллионов россиян
17:33
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 2 декабря 2018 года
16:56
Провокационное фото дочери Гузеевой возбудило народ
16:35
Шаляпин показал "внебрачных детей" Цымбалюк-Романовской
16:13
Пока Галкин с детьми: Пугачеву застали на празднике под ручку с другим
15:50
Юная любовница раскрыла интимные тайны рэпера Гуфа
15:13
"Живодерка": Собчак крепко досталось за желание покрасоваться
14:47
И с Россией поссорилась, и Украине не угодила: Ротару затравили даже на родине
14:24
Галкин с кричащим сыном едва не врезался в стену
13:45
Легендарная участница "Дома-2" рассказала о возвращении на шоу
13:25
Развратные фото сексуальной красотки с проломленным черепом
13:16
"Хотела бы выздороветь": трогательная исповедь изуродованной дочери Распутиной
12:47
Названа причина возвращения Дакоты к изменщику Соколовскому
12:12
Ротару разнесли за поддержку подлой провокации Киева
11:42
"Проститутка": В словах Бородиной нашли намек на занятия Бузовой
11:18
"Этот поступок я никогда не забуду": Долина вспомнила о прошлом Пугачевой
10:56
Принц Гарри бросил беременную Меган Маркл
10:30
Актер Добронравов стал отцом
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шаляпин показал "внебрачных детей" Цымбалюк-Романовской
Ротару поддержала грязную провокацию Украины у Крымского моста
Затравленная Ротару исполнила мечту миллионов россиян
Мария Максакова рассекретила свадьбу с Денисом Мацуевым
Нагло использовавший беременную любовницу Киркорова Малахов нажил себе проблемы
Охранник: обманутая любовница рассекретила избранника Волочковой
Пресс-релизы

В Москве прошел Ежегодный Форум и Премия "Safety & Security Leaders”

Фото: Пресс-служба
Территория "Цифрового делового пространства" собрала именитых гостей и предпринимателей в области безопасности для обсуждения нынешней ситуации, поиска путей решения проблем и поощрения лучших практик уходящего года.
прочитано 47 раз

"Цифровое деловое пространство" – территория инноваций. Форум и Премия "Safety & Security Leaders" призваны помочь жителям нашей страны понять какими услугами пользоваться и какие опасности могут подстерегать нас на фоне высокотехнологичной городской среды. Именитые профессионалы, представители государственного сектора и бизнеса встретились за одним столом, чтобы подвести итоги уходящего года. Основной акцент был сделан на дебаты, в которых сошлись представители различных организаций.

Виталий Цейтлин. Фото: Пресс-служба

Посетители Форума в очередной раз убедились, что безопасность тут представлена практически во всех областях. Многие компании не просто поделились своим опытом, но и продемонстрировали новейшие наработки. К примеру, "Газпром нефть" внедрила комплекс цифровых решений, обеспечивающих безопасность и качество перевозок моторного топлива автомобильным транспортом. Технологические новинки объединены на базе бензовоза, который перестал быть просто емкостью для перевозки топлива и стал гаджетом – площадкой для тестирования современных систем удаленного контроля и управления доставкой.

Пожарная безопасность также была представлена рядом разработок, одной из которых с нами поделился Глеб Трофименко, Директор бизнес-группы Промышленность 3М: "Когда мы думаем о пожаре, нам представляется, что основная опасность для людей исходит от пламени. Однако, это неверное представление. Угарный газ (СО), обрушение конструкций и ядовитые продукты горения несут намного больше рисков для жизни и здоровья людей. Зачастую мы даже не подозреваем, что системы пожаротушения, которые призваны нас защитить, могут погубить людей или навредить ценным активам, даже если пламя не доберется до них. Именно поэтому важно очень ответственно подбирать решения для пожаротушения в зависимости от назначения и особенностей помещения. На сегодняшний день на рынке существуют инновационные эффективные системы пожаротушения, такие как Новек® 1230, которые способны противостоять разрушительной стихии пожара".

Церемония награждения уже традиционно стала долгожданной частью Форума. Лучшие практики по безопасности человека и общества были отмечены почетными наградами в нескольких номинациях. Теперь можно с уверенностью сказать, что безопасность жизни является нашей общей задачей, что прекрасно демонстрируют компании лауреаты, которые, даже завоевав ценный приз, не собираются останавливаться на достигнутом: "Мы благодарны жюри за высокую оценку нашей разработки! Ее ключевая идея заключается в том, что мы не просто покупаем решение по детектированию атак, а также уделяем внимание другим аспектам, например, трафику, который проходит через шлюз. И ключевой момент здесь в том, что внешние анализаторы автоматизируют блокировки и помогают в предотвращении и расследовании инцидентов", – отметил начальник управления технологического обеспечения информационной безопасности Московского кредитного банка Иван Шубин.

Фото: Пресс-служба

IT технологии уже давно стали частью нашей жизни и постепенно становятся новым витком в развитии здравоохранения – "Я очень рад, что наша компания удостоена чести получить премию "Safety & Security Leaders Award" в категории "IT в здравоохранении: технологии для качественного сервиса по оказанию дистанционной поддержки по вопросам здоровья".  Я считаю, что рынок телемедицинский услуг – это история, которая поможет многим из нас жить проще. У технологий огромный потенциал в развитии медицины. Благодаря data science мы можем получить новые продукты и улучшать старые. Я горжусь, что являюсь частью проекта с высокими целями" –  прокомментировал Сергей Кузнецов руководитель подразделения внедрения инноваций компании "ТелеМед"

Участники Форума охотно делятся своими впечатлениями о мероприятии: "Лейтмотивом сегодняшнего форума стал переход в цифровой формат и диджитализация различных отраслевых сфер, поэтому нам особенно приятно, что наша платформа WhenSpeak стала интерактивным помощником и помогла оперативно донести вопросы от участников спикерам" – Дамир Самигуллин, управляющий партнер WhenSpeak.

Вячеслав Жуков, руководитель отдела продаж НПО СтарЛайн, также поделился своим мнением: "Тема автомобильной безопасности волнует каждого из нас, именно поэтому мы рады, что этот вопрос обсуждается на таких мероприятиях как Safety & Security Leaders. Наши разработки призваны обеспечить высокий уровень безопасности для автовладельцев, как в России, так и по всему миру. Наша общая задача – сделать автомобиль по-настоящему безопасным, оставив его комфортабельность и экономичность на высоком уровне".

Лауреатами Премии Security Leaders Award стали: АО "Газпромнефть-Транспорт" – За внедрение комплекса цифровых решений, обеспечивающих безопасность и качество перевозок моторного топлива автомобильным транспортом; ПАО "Московский Кредитный Банк" – За внедрение AntiAPT решения, обеспечивающее раннее выявление аномальных активностей в IT инфраструктуре; 3M Россия – За внедрение комплекса продуктов и решений, обеспечивающих защиту и безопасность в промышленности; ООО "ТелеМед" – За внедрение комплекса цифровых решений, обеспечивающих оперативную помощь в поддержке здоровья клиентов; НПО СтарЛайн  – За умные технологии безопасности и комфорта StarLine; ООО "Катков и Партнеры" – За разработку уникального IT комплекса "Антиконтрафакт", обеспечивающего безопасность контента и качество товаров в Интернете; Онлайн-платформа WINCODEX за внедрение элементов искусственного интеллекта.  

3 декабря 2018, 11:28
ПРЕСС-РЕЛИЗ
3 декабря 2018
просмотры: 123

В Кремле устроят безумные танцы

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
30 ноября 2018
просмотры: 123

Основатели бренда Misha Combearzon разденут и оденут звезд в Сочи

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
30 ноября 2018
просмотры: 123

Москва представила новые возможности для туристов из Испании на IBTM World 2018

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
29 ноября 2018
просмотры: 123

В "Октябре" прошла премьера молодежной экшн-комедии “Все или ничего”

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
28 ноября 2018
просмотры: 123

В Москве прошла премьера благотворительного фильма "Бабочка"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
27 ноября 2018
просмотры: 123

Ресторан Modus отпраздновал свой день рождения

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
27 ноября 2018
просмотры: 123

Торжественная церемония вручения премии Elite-2018 пройдет в Москве

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
27 ноября 2018
просмотры: 123

Winter Science Day: научный новогодний фестиваль для всей семьи

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
27 ноября 2018
просмотры: 123

Foodshow 2018: зажигательные выходные в компании звезд

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
27 ноября 2018
просмотры: 123

Зимний фестиваль ресторанных концепций Palmafest пройдет в Москве

567

загрузить ещё

Политика

Кремль врезал фантазеру Порошенко
США готовят вторжение в Крым
Схватившегося за власть Порошенко обвинили в подготовке убийства
Высокомерный Трамп влип в новый скандал

Шоу-бизнес

Босиком по сугробам: истеричная звезда шоу "Дом-2" преследовала любовника
Седокова призналась в отношениях с известным певцом
Как Снегурочка: румяная Пугачева довела народ до исступления
Онемение и ужас: россияне потеряли 83-летнего Джигарханяна

Проишествия

Подробности загадочной смерти постояльца в элитном отеле в Москве
Известный бандит с семьей погиб в жутком ДТП под Челябинском (видео)
Военное столкновение Сирии и Израиля сняли на видео
Лицо девушки превратилось в шар из-за краски для волос

Lifestyle

Какое кино смотреть: премьеры России 29 ноября 2018 года
Опубликовано необычное видео со съемок "Игры престолов"
Вышел трейлер к фильму "Король Лев" (видео)
Скончался известный певец Михайлов
Шоу-бизнес

"С меня хватит": Тодоренко надоело спорить с Топаловым

Ведущая дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Леонтьев заявил об окончательном уходе со сцены

Певец очень устал
Шоу-бизнес

Молодой муж уговорил Лолиту покинуть страну

С обладательницей "Золотой сирены" за кулисами премии встретился корреспондент "Дни.ру"
Шоу-бизнес

Охранник: обманутая любовница рассекретила избранника Волочковой

Женщина раскрыла личность любимого человека балерины

Гороскоп

Прогноз личной жизни на декабрь
Астрологический прогноз с 3 по 9 декабря
Совет на выходные
Астрологический прогноз с 26 ноября по 2 декабря

Фоторепортажи

Раскрасневшуюся Лорак встречали Сиреной
Названа самая красивая мама Москвы
Развратные фото сексуальной красотки с проломленным черепом
Дочь легендарной супермодели заткнула за пояс лучших красоток мира

Спорт

Российский футболист бесследно пропал после пирушки с другом
"Ее сдали": чемпионка раскрыла причину поражения Медведевой
Туктамышева раскрыла причины скандального раздевания на льду
Глушаков наплевал на агрессивного фаната

Регионы

В аэропорту Крыма произошло ЧП
Насильники-полицейские из Уфы попались на наглой лжи
В Дагестане пытались убить известную певицу
Стреляйте в русских: сенсационные подробности украинской провокации
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru