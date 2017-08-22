Мособлгаз ввел в эксплуатацию газопровод в Истре
Завершение мероприятий по закольцовке с существующими газовыми сетями обеспечит надежность работы газораспределительной системы двух истринских улиц, где расположены более 60 частных и многоквартирных домов.
"В городском округе Истра до конца года также будет построен газопровод-связка в поселке Снегири по улицам Западная, Железнодорожная, Калинина и Суворова", – рассказал глава Мособлгаза Дмитрий Голубков.
О газификации населенных пунктов по программе "Развитие газификации в Московской области до 2025 года" можно узнать в разделе "Карта газификации Московской области" на сайте www.mosoblgaz.ru.
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