В Москве состоится первый IT-забег
Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) совместно с компанией aNews решила организовать и осенний старт, который в будущем станет постоянным для всех, кто любит бегать, для тех, кто выступает за здоровый образ жизни и, конечно же, причастен к развитию технологий в России и мире.
Партнерами мероприятия уже стали Департамент спорта и туризма города Москвы, ГПБУ "Мосприрода". Мероприятие проходит в рамках Года экологии в России.
Кто бежит?
В забеге примут участие и покажут свои лучшие результаты представители крупнейших интернет-компаний, общественных организаций, профильных ассоциаций, представители органов государственной власти.
Участники пробегут дистанции в 3 и 5 км, а подрастающее поколение сможет принять участие в специальном детском забеге в 1 км.
Зачем бежать?
Сегодня спорт и здоровый образ жизни – это залог нашего будущего. Интернет-индустрия и технологические компании уже давно подхватили тренд на спорт в своих организациях. Покажи, на что ты способен и стань победителем забега! Или просто отлично проведи время на пробежке с друзьями и коллегами, будущими партнерами и клиентами.
Забег пройдет в Парке Серебряный Бор 16 сентября 2017 года. Разминка начнется уже в 9:30.
Регистрация участников открыта.
Главное ежегодное выставочно-конференционное событие состоится в десятый раз
В течение четырех дней участники смогут пообщаться с лидерами мнений
Защита имущества от "Сбербанк Страхование" теперь доступна в личном кабинет Мособлгаза
Мероприятие состоялось при поддержке Департамента культуры города Москвы
На суд зрителей свои сады и арт-объекты представят более 30 ландшафтных дизайнеров
Подведены итоги второго этапа кубка России по ралли-рейдам и кросс-кантри ралли в Коломне
С началом учебного года детей и их родителей поздравят любимые артисты
Концерт пройдет в клубе А2 Green Concert
В Москве состоялась презентация нового кинопроекта "Кристо"
Эта страна – настоящая экзотика, в чем смогут убедиться посетители сада "Эрмитаж"
Супруг актрисы обескуражен произошедшим
Актриса до последнего вздоха отрицала диагноз
Анна Нахапетова предчувствовала смерть матери
Природа подготовила новый сюрприз для жителей столицы