Юбилейный RIW 2017 пройдет в Москве
RIW – это главное ежегодное выставочно-конференционное событие сразу пяти отраслей: интернет, телеком, медиа, софт, технологии.
RIW – это место встреч, коммуникаций, обмена опытом и демонстрации достижений российской отрасли высоких технологий и инноваций.
RIW – это площадка для диалога отрасли с государством, место для презентации новых продуктов крупных компаний под пристальным вниманием тысячи участников и федеральных СМИ, уникальный формат для выхода на рынок молодых проектов, предпринимателей и команд.
RIW: выставка, форум и не только.
Мероприятие объединяет:
● Выставку (направления: интернет, телеком, медиа, софт – более 150 стендов, а также Аллея инноваций) – бесплатное посещение для всех зарегистрированных участников;
● Медиакоммуникационный форум (профессиональная программа из более чем 15 блок-конференций: Реклама; Маркетинг; Производство и потребление медиаконтента; Мобильные технологии; Веб-разработка; Social Media; Электронная коммерция; Кадры для отрасли; Госрегулирование; Информационная безопасность; Инвестиции и стартапы; Веб-аналитика...);
● Презентации и эксклюзивные выступления (в специальном Presentation Hall);
● Пресс-конференции и брифинги (в зоне Медиа-центра);
● Внепрограммные мероприятия (культурно-развлекательные мероприятия, вечерние спецпроекты RIW-Night, UpStart Conf, мероприятия и др.);
● Профессиональные конкурсы и награды.
В мероприятии принимают участие эксперты и
признанные специалисты IT-отрасли и Медиа-сферы, сотрудники российских и
зарубежных компаний, государственные деятели, представители профильных
министерств и ведомств, журналисты, рядовые интернет-пользователи. По оценке
Оргкомитета количество докладчиков RIW 2016 составит более 600 человек,
профессиональных участников – более 4 тыс. человек, за три дня работы выставку
и форум посетят более 20 тыс. участников.
Бесплатная регистрация доступна на официальном сайте мероприятия.
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