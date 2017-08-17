Юбилейный RIW 2017 пройдет в Москве

Крупнейшее мероприятие Рунета – Russian Internet Week (RIW) – пройдет 1-3 ноября в московском Экспоцентре. 2017 год станет для мероприятия юбилейным – RIW пройдет в десятый раз.

RIW – это главное ежегодное выставочно-конференционное событие сразу пяти отраслей: интернет, телеком, медиа, софт, технологии.

RIW – это место встреч, коммуникаций, обмена опытом и демонстрации достижений российской отрасли высоких технологий и инноваций.

RIW – это площадка для диалога отрасли с государством, место для презентации новых продуктов крупных компаний под пристальным вниманием тысячи участников и федеральных СМИ, уникальный формат для выхода на рынок молодых проектов, предпринимателей и команд.

RIW: выставка, форум и не только.

Мероприятие объединяет:

● Выставку (направления: интернет, телеком, медиа, софт – более 150 стендов, а также Аллея инноваций) – бесплатное посещение для всех зарегистрированных участников;

● Медиакоммуникационный форум (профессиональная программа из более чем 15 блок-конференций: Реклама; Маркетинг; Производство и потребление медиаконтента; Мобильные технологии; Веб-разработка; Social Media; Электронная коммерция; Кадры для отрасли; Госрегулирование; Информационная безопасность; Инвестиции и стартапы; Веб-аналитика...);

● Презентации и эксклюзивные выступления (в специальном Presentation Hall);

● Пресс-конференции и брифинги (в зоне Медиа-центра);

● Внепрограммные мероприятия (культурно-развлекательные мероприятия, вечерние спецпроекты RIW-Night, UpStart Conf, мероприятия и др.);

● Профессиональные конкурсы и награды.

В мероприятии принимают участие эксперты и признанные специалисты IT-отрасли и Медиа-сферы, сотрудники российских и зарубежных компаний, государственные деятели, представители профильных министерств и ведомств, журналисты, рядовые интернет-пользователи. По оценке Оргкомитета количество докладчиков RIW 2016 составит более 600 человек, профессиональных участников – более 4 тыс. человек, за три дня работы выставку и форум посетят более 20 тыс. участников.



Бесплатная регистрация доступна на официальном сайте мероприятия.