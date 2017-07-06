Видеоарт со всего мира показали в Москве
В этом году организаторы фестиваля решили подвести промежуточные итоги первых семи лет работы проекта. Здесь представлены видеоработы 47 российских и зарубежных художников. Зрителям предложили вспомнить лучшие работы, представили их ретроспективу, а также показали новые проекты участников Фестиваля прошлых лет. Сама выставка фестиваля называется Флешбэк’17 и посвящена она памяти.
Среди участников - марокканская художница Лейла Алаоуи (1982-2016), погибшая во время террористического акта в Уагадугу в Буркина-Фасо. Мы всегда будем помнить Лейлу. На выставке представлена ее работа "Переправы", отмеченная специальным упоминанием жюри фестиваля Сейчас&Потом’14. Это видео о долгом и мучительном пути мигрантов из Африки к европейским берегам.
В специальной программе "Сейчас&Потом" – ретроспективный показ программ фестивалей видеоарта разных стран, перформансы, встречи с художниками и круглые столы.
Фестиваль "Сейчас&Потом" ежегодно показывает широкой аудитории срез мирового современного видеоарта. В 2011–2013 годах фестиваль проводился в Московском музее современного искусства. В 2014 году – в Государственном музее истории ГУЛАГа. В 2015 г. – во флигеле Руина Государственного музея архитектуры, в 2016 – в Государственном Дарвиновском музее.
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