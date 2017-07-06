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Видеоарт со всего мира показали в Москве

Фото: Варвара Леднева
VII Международный фестиваль видеоарта "Сейчас&Потом" открылся 5 июля в Центре творческих индустрий Фабрика. Вход на выставку фестиваля свободный, она будет работать вплоть до 30 июля. Гостями открытия стали звездный ведущий телеканала Культура Владислав Флярковский, директор ЦТИ Фабрика Ася Филиппова, начальник отдела кино и видеоарта Государственного центра современного искусства Карина Караева, шеф-редактор журнада Harper’s Bazaar Art Екатерина Вагнер, основатель artPR KG Елена Карнеева и другие.
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В этом году организаторы фестиваля решили подвести промежуточные итоги первых семи лет работы проекта. Здесь представлены видеоработы 47 российских и зарубежных художников. Зрителям предложили вспомнить лучшие работы, представили их ретроспективу, а также показали новые проекты участников Фестиваля прошлых лет. Сама выставка фестиваля называется Флешбэк’17 и посвящена она памяти.

Фото: Варвара Леднева

Среди участников - марокканская художница Лейла Алаоуи (1982-2016), погибшая во время террористического акта в Уагадугу в Буркина-Фасо. Мы всегда будем помнить Лейлу. На выставке представлена ее работа "Переправы", отмеченная специальным упоминанием жюри фестиваля Сейчас&Потом’14. Это видео о долгом и мучительном пути мигрантов из Африки к европейским берегам.

Фото: Варвара Леднева

В специальной программе "Сейчас&Потом" – ретроспективный показ программ фестивалей видеоарта разных стран, перформансы, встречи с художниками и круглые столы.

Фото: Варвара Леднева

Фестиваль "Сейчас&Потом" ежегодно показывает широкой аудитории срез мирового современного видеоарта. В 2011–2013 годах фестиваль проводился в Московском музее современного искусства. В 2014 году – в Государственном музее истории ГУЛАГа. В 2015 г. – во флигеле Руина Государственного музея архитектуры, в 2016 – в Государственном Дарвиновском музее.

Фото: Варвара Леднева

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