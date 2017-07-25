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Пресс-релизы

В Москве болиды разогнали до 285 км/ч

Фото: Пресс-служба
На автодроме Moscow Raceway в минувший уикенд состоялся российский этап престижной гоночной серии Deutsche Tourenwagen Masters (DTM). Обе гонки DTM 22 и 23 июля прошли по одной схеме с часовым промежутком и обязательным пит-стопом в каждой из них.
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Гостей мероприятия ожидало зрелище мирового уровня: в напряженной борьбе сошлись представители крупнейших автомобильных брендов Германии. За все время прошедших соревнований автомобили BMW M4 DTM оказывались на лидирующих позициях. Стоит отметить, что благодаря новому формату гонок болиды легко преодолели рубеж скорости в 285 км/ч.

В этом году в связи с вступлением в силу нового технического регламента командам гоночной серии DTM позволили увеличить мощность двигателя, в результате чего заметно улучшилась разгонная динамика и максимальная скорость болидов. При изменившихся условиях возросла и нагрузка на силовые агрегаты, которые стали еще более требовательны к качеству моторного масла.

Фото: Пресс-служба

Другой особенностью нынешнего этапа стала возможность для всех желающих наблюдать за работами команд в боксах через специальные "зрительские окна", что усилило "погружение" в мир кузовного автоспорта. Для гостей по традиции также была организована серия экскурсий в гаражи команд, где каждый мог прикоснуться к ещё не остывшим после гонки шинам и задать вопросы о "начинке" автомобилей опытным механикам и инженерам.

Под воздействием экстремально высоких температур происходит повышенное окисление моторного масла, а также образование различных отложений, которые оказывают негативное влияние на рабочие характеристики двигателя. Именно поэтому пилоты команд BMW Motorsport используют высокотехнологичные моторные масла Shell Helix Ultra с технологией PurePlus, которые поддерживают высокую степень чистоты двигателя и обеспечивает надежную защиту от износа даже в самых экстремальных условиях гонки DTM.

Фото: Пресс-служба

"Нынешняя гоночная серия DTM проходит просто незабываемо. Граница между пилотами и зрителями окончательно исчезла, машины проносятся вдоль трибун еще быстрее. Однако одно остается неизменным – это уверенность в двигателе благодаря моторному маслу Shell Helix Ultra. Оно эффективно борется с отложениями и не теряет свои свойства даже при максимальных температурах и экстремальных нагрузках, которые присутствуют на гонках DTM", – отметил пилот команды BMW DTM Аугусто Фарфус.

Кроме увеличения мощности силовой установки болидов DTM произошел еще ряд важных изменений в техническом регламенте немецкой гоночной серии. Прежде всего, это сокращение числа механиков для каждой команды во время замены колес на пит-стопе с трех до двух человек на одно колесо, причем на каждую сторону машины теперь должно приходиться не более двух механиков. Это позволило увеличить время пит-стопов и, как следствие, еще больше подогреть зрительский интерес к гонке.

Тем не менее, основная борьба на российском этапе DTM по-прежнему разворачивалась на гоночном треке, где пилоты BMW DTM Бруно Спенглер и Марко Виттман заняли призовые места в двух насыщенных соревновательных днях.

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