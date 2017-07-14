В Москве играют сильнейшие пляжники планеты
Юниорская команда Италии представляет с собой практически прошлогодний чемпионский состав. Тот самый состав, который в тяжелой борьбе не пустил россиян к финалу. В этом году они стали еще сильнее и взрослее, в то время как составы других команд обновились и помолодели. За исключением, пожалуй, команды Венесуэлы, которые также привезли своих уже опытных игроков. Именно эти команды и являются фаворитами полуфиналов, а противостоять им будут команды Литвы и Бразилии соответственно.
Юниорская сборная России не прошла в полуфинал и будет бороться за 5 место.
Во втором взрослом полуфинале встретятся команды Бразилии и Франции. В этом году команда Бразилии оказалась единственной командой, в составе которой есть полноценные пара и микст – чемпионы мира. Даже итальянцы не могут похвастаться подобным несмотря на то, что их состав достаточно сильный и ровный.
Командный чемпионат мира проводится в Москве уже в шестой раз подряд. Это самое главное событие турнирного календаря в пляжном теннисе.
Финал соревнования состоится в воскресенье 16 июля. Все матчи центрального корта транслируются онлайн.
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