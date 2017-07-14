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В Москве играют сильнейшие пляжники планеты

Фото: instagram.com/k.i.polyana
В пятницу 14 июля будут разыграны полуфиналы командного чемпионата мира по пляжному теннису. Прошлогодние чемпионы – сборная России встретятся на корте со своими давними конкурентами – сборной Италии. В этом году итальянцы приехали за реваншем. "Time for revenge" – так гласит их главный лозунг на это соревнование. Однако сборная России со своим безусловным лидером – Никитой Бурмакиным свой титул так просто отдавать не собирается.
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Юниорская команда Италии представляет с собой практически прошлогодний чемпионский состав. Тот самый состав, который в тяжелой борьбе не пустил россиян к финалу. В этом году они стали еще сильнее и взрослее, в то время как составы других команд обновились и помолодели. За исключением, пожалуй, команды Венесуэлы, которые также привезли своих уже опытных игроков. Именно эти команды и являются фаворитами полуфиналов, а противостоять им будут команды Литвы и Бразилии соответственно.

Юниорская сборная России не прошла в полуфинал и будет бороться за 5 место.

Во втором взрослом полуфинале встретятся команды Бразилии и Франции. В этом году команда Бразилии оказалась единственной командой, в составе которой есть полноценные пара и микст – чемпионы мира. Даже итальянцы не могут похвастаться подобным несмотря на то, что их состав достаточно сильный и ровный.

Командный чемпионат мира проводится в Москве уже в шестой раз подряд. Это самое главное событие турнирного календаря в пляжном теннисе.

Финал соревнования состоится в воскресенье 16 июля. Все матчи центрального корта транслируются онлайн.

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