Первый Фестиваль Турции пройдет в Москве

С 16 по 18 июня 2017 года в Москве, в парке "Красная Пресня" с небывалым размахом впервые пройдет Фестиваль Турции, организованный при поддержке Департамента культуры города Москвы, Министерства культуры и туризма Турции и Посольства Турции в России. Вход на фестиваль будет свободный.

Посетителей ждет масштабная культурно-развлекательная программа. Фестиваль познакомит гостей с великой историей и национальными традициями страны, искусством, ремеслами, и конечно, с богатейшим культурным и туристическим потенциалом как всей Турции, так и ее регионов: Стамбула, Анталии, Алании, Айдына, Адана Мерсина, Бодрума, Кемера, Белека, Сиде, Мармариса, Невшехира (Каппадокия), Манавгата и др.

Гости Фестиваля попадут в атмосферу настоящей восточной сказки – в парке будут воссозданы трехмерные декорации, символизирующие самые известные достопримечательности Турции: Босфорский мост, Дворец Топкапы, Гранд Базар, Каппадокия, Адрианские ворота и другие.

Программа Фестиваля такая насыщенная, что и трех дней покажется мало. Здесь можно будет увидеть роскошные костюмы Султана Сулеймана и выиграть в Мега-Квесте одну из 200 поездок в Турцию, попробовать турецкую кухню и посмотреть выступления известных турецких и российских артистов, посетить деревню ремесел и кукольный театр теней, сфотографироваться в корзине настоящего воздушного шара и увидеть состязания по масляной борьбе, научиться рисовать на воде, приобрести аутентичные товары на Гранд-Базаре и многое другое! А маленьких гостей Фестиваля ждет большая анимационная программа.

Фестиваль стартует 16 июня, в полдень. А в 18:00 на Главной сцене состоится Официальное открытие Фестиваля, в котором примут участие: Министр иностранных дел Турции Мевлю́т Чавушоглу́, Министр культуры и туризма Турции Наби Авджи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Москве Хюсейин Дириоз, губернаторы и главы регионов-участников, почетные гости из Правительства Москвы и другие официальные лица.

Далее гостей ждет грандиозный Гала-Концерт, на котором выступят турецкие и российские звезды. Вести концерт будет VJ телеканала Russian MusicBox Анна Грачевская. Среди российских приглашенных исполнителей – певица МакSим, Митя Фомин, Доминик Джокер, Кравц и Катя Гордон.

За три дня на Главной сцене выступят самые колоритные артисты из Турции: Военный Оркестр Янычар, Турецкий филармонический оркестр "Тепеджик" (Tepecik), Турецкий Государственный ансамбль фольклорных танцев, Хамди Акатай (Hamdi Akatay) - знаменитый перкуссионист и мастер игры на дарбуке, выступающий с Тарканом и другими мировыми звездами. Гостей также ждет необычный музыкальный перформанс DJ Цветкоff feat. Хамди Акатай и концерт российско-турецкой оперной музыки с участием меццо-сопрано Государственного Театра Оперы и Балета Анталии знаменитой Серап Чифтчи (Serap Çiftçi) и многое другое.

Специальными гостями Фестиваля также станут: Сергей Зверев, группа "Время и Cтекло", Анастасия Карпова (группа "Серебро"), певица Лоя, IVAN, Лена Князева и другие.

Одно из ключевых событий Фестиваля – Мега-Квест, который позволит участникам в игровой форме лучше познакомиться с Турцией и побывать на максимальном количестве площадок Фестиваля. Призовой фонд впечатляет: 200 поездок в Турцию и другие ценные призы. Регистрироваться на Мега-Квест лучше заранее на сайте фестиваля.

Прогнозируемо одной из самых посещаемых площадок Фестиваля станет "Дворец Топкапы́" (главная резиденция султанов Османской империи в Стамбуле), где в аутентичных декорациях будут представлены роскошные костюмы времен Султана Сулеймана Великолепного, Хюррем Султан (Роксаланы), Махидевран Султан и Шехзады Мустафы.

Ни одного гостя не оставит равнодушным Гранд-Базар, который раскинется на Стамбульской улице – настоящая турецкая торговая Мекка, где можно будет купить восточные сладости, керамику ручной работы, оригинальную посуду, качественный текстиль, ароматные специи и другие турецкие изделия и сувениры.

А в Деревне ремесел посетители своими глазами понаблюдают за работой аутентичных мастеров древнейших турецких ремесел: стеклодувного производства, гончарного и кожевенного дела, росписи керамики, вышивки, изготовления стеклянных витражей, традиционных детских игрушек и другое.

Гостей ждут увлекательные мастер-классы по гончарному делу, искусству рисования на воде Эбру, росписи рук хной, а также турецкому языку и каллиграфии.

На площадке региона Каппадокия - исторической местности с необычным ландшафтом, которым туристы предпочитают наслаждаться с аэростатов, можно будет сде­лать фо­то на па­мять в кор­зине настоящего воздушного ша­ра.

В ресторанах турецкой кухни посетителей Фестиваля ждут традиционные национальные блюда: раз­лич­ные ке­ба­бы, дол­ма, пря­ный ху­мус, ла­х­ма­д­жун, гёз­ле­ме, кёфте и, ко­неч­но же, ту­рец­кие сла­до­сти – лу­кум, пах­ла­ва и др. Не обойдется и без знаменитых турецких бубликов – симитов и вкуснейшего турецкого мороженого с необычной подачей.

Здесь же гости смогут выпить настоящий турецкий чай или кофе на песке, погадать на кофейной гуще и сыграть в нарды.

А в Кулинарой школе посетители Фестиваля узнают секреты приготовления самых популярных в Турции блюд от лучших турецких и российских шеф-поваров.

Те, кто любят "погорячее", смогут понаблюдать за поединками по древней турецкой боевой культуре – масляной борьбе. Спортсмены перед боем обильно смазывают себя оливковым маслом. Победит тот, кто прижмет выскальзывающего противника к земле или поднимет на плечи. Задача не из легких.

Спортивную тему продолжит Футбол. В субботу и воскресенье на Фестивале, при поддержке Любительской футбольной лиги Москвы, пройдут фут­боль­ные мат­чи. В матче открытия примет участие женская футбольная сборная телеканала Russian MusicBox.

Невозможно представить Турцию без пляжей и отелей. Ведь именно за этим в эту гостеприимную страну едет основная масса туристов. На Улице отелей, в зоне Travel Market и на площадках турецких регионов посетители смогут получить подробную информацию обо всех возможностях отдыха в Турции, определиться с планами на лето и забронировать туры по специальным ценам, которые будут действительны только в дни фестиваля.

А потом на Пляж. Специальная зона с шез­лон­га­ми, зон­ти­ка­ми и ба­ром, расположенная на воде, позволит представить себя на пляже одного из турецких курортов и отдохнуть от городской суеты, наблюдая за проплывающими мимо мини-яхтами.

Также посетители Фестиваля смогут увидеть выступления кукольного театра теней "Карагёз", посмотреть показы традиционной османской одежды на Стамбульской сцене, узнать о богатых культурных традициях и истории страны, посетив Лекторий, сыграть в мини-гольф и многое другое.

Маленьких посетителей ждут две детские зоны с большой анимационной программой, катание на пони и осликах и другие развлечения.

Фестиваль подарит гостям удивительную возможность оказаться на три дня в Турции, не выезжая за пределы Москвы, и позволит узнать много нового об этой такой знакомой, и такой еще незнакомой стране.

Подробнее о мероприятии – на сайте фестиваля.