Кого слушать на "НАШЕСТВИИ-2017"

7,8 и 9 июля в Большом Завидово Тверской области пройдет фестиваль НАШЕСТВИЕ. В 2017 году организаторы фестиваля НАШЕСТВИЕ отказались от привычного деления сцен – в этот раз НАШЕ 2.0 будет равнозначной большой сцене и по составу музыкантов, и по техническому оснащению.

Гарик Сукачев & "Бригада С" выступят на сцене НАШЕ 2.0 – впервые за всю историю фестиваля.



"Реинкарнация "Бригада С" приходит к своему логическому завершению, мы хотим показать это на НАШЕСТВИИ и хотим это сделать на малой сцене – там, где молодежь, там, где молодые группы, которые только рвутся к большой сцене, у которых все впереди. Мы хотим быть с ними вместе. Для меня это было принципиально. Мы так много играли за свою жизнь на разного рода сценах – и на колоссальных, и на огромных, и на очень больших, что, пожалуй, стоит вернуться на какое-то время туда, где молодежь, туда, где мы когда-то начинали ", – объяснил свой выбор Гарик Сукачев.

Сцена НАШЕ 2.0 увеличится в размерах, звук станет более мощным, а по бокам расположатся огромные плазменные экраны, чтобы все гости увидели выступление любимых групп. Когда мы говорим "все", то имеем в виду действительно всех гостей фестиваля НАШЕСТВИЕ – сцена расположена в общей зоне, доступной для всех категорий билетов без ограничений!

Музыкальная программа запланирована насыщенная. В субботу днем ведущий НАШЕго Радио Алексей Петровский проведет программу "Жесткий Диск" на сцене НАШЕ 2.0, в рамках которой выступят группы "Animal Jazz", "Бригадный подряд", "Amatory", "Stigmata", "FPG", "План Ломоносова" и покажут, что такое реально тяжелая музыка.

Ночными хедлайнерами станут Гарик Сукачев & "Бригада С", выступление которых завершит второй фестивальный день. Правда, в этом году неловко говорить о хедлайнерах, т.к. на НАШЕ 2.0 выступают "Несчастный случай", Найк Борзов, "Tequilajazzz!", Дельфин, "Черный кофе" и другие легендарные музыканты.

Культовая питерская группа "НОМ" отметит 30 лет со дня своего основания на НАШЕСТВИИ, а завершит концертную программу в воскресенье группа "Mordor" уникальным световым и огненным шоу.

Полный список групп, выступающих на НАШЕСТВИИ, опубликован на официальном сайте фестиваля.