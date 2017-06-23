Турция показала туристические возможности москвичам

С 16 по 18 июня 2017 года в столичном парке "Красная Пресня" с небывалым размахом и грандиозным успехом впервые прошел Фестиваль Турции, организованный при поддержке Департамента культуры города Москвы, Министерства культуры и туризма Турции и Посольства Турции в России. Фестиваль посетили более 150000 гостей.

Посетителей ожидала масштабная культурно-развлекательная программа. Фестиваль познакомил гостей с великой историей и национальными традициями страны, искусством, ремеслами, и конечно, с богатейшим культурным и туристическим потенциалом как всей Турции, так и ее регионов: Стамбула, Анталии, Алании, Айдына, Адана, Мерсина, Бодрума, Кемера, Белека, Сиде, Невшехира (Каппадокия), Манавгата и других.

Программа Фестиваля была такая насыщенная, что многие посетители приходили на Фестиваль все три дня подряд. Здесь можно было посмотреть парад Оркестра Турецких Янычар и услышать турецкую оперу, увидеть гигантские песочные скульптуры и посетить Дворец Топкапы, пройтись по Босфорскому мосту и купить вкуснейшие турецкие сладости на Гранд-Базаре, понаблюдать состязания по масляной борьбе и представления кукольного театра теней, попробовать настоящую турецкую кухню и выиграть в Мега-Квесте одну из 200 поездок в Турцию. А для маленьких гостей Фестиваля турецкие регионы и отели организовали большую анимационную программу.

В Официальном открытии фестиваля 16 июня приняли участие: Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Москве Хюсейин Дириоз, губернаторы и главы регионов-участников, почетные гости из Правительства Москвы и другие официальные лица.

После официального открытия гостей ждал грандиозный Гала-Концерт, на котором выступили турецкие и российские звезды. На сцену вышли певица МакSим, Митя Фомин, Доминик Джокер, Данте, Маша Кольцова, Катя Кокорина и другие популярные артисты.

За три дня на Главной и Стамбульской сценах выступили самые колоритные артисты из Турции: Военный Оркестр Янычар, Турецкий филармонический оркестр "Тепеджик" (Tepecik), Турецкий Государственный ансамбль фольклорных танцев, Хамди Акатай (Hamdi Akatay) - знаменитый перкуссионист и мастер игры на дарбуке, выступающий с Тарканом и другими мировыми звездами. Гостей также ждал необычный музыкальный перформанс DJ Цветкоff feat. Хамди Акатай и концерт российско-турецкой оперы с участием меццо-сопрано Государственного Театра Оперы и Балета Анталии знаменитой Серап Чифтчи (Serap Çiftçi) и многое другое.

Специальными гостями Фестиваля также стали: Сергей Зверев, группа "Время и Cтекло", певица Лоя, IVAN, Альбина и другие.

Одним из ключевых событий фестиваля стал Мега-Квест, который позволил участникам в игровой форме лучше познакомиться с Турцией и побывать на максимальном количестве площадок Фестиваля. Призовой фонд – 200 поездок в Турцию, 6 авиабилетов в Турцию от компании Turkish Airlines, 15 сертификатов на бесплатный недельный международный роуминг от "Билайн", 3 авиаперелета от партнера Международного аэропорта Шереметьево – компании Onur Air – был разыгран полностью!

Одной из самых посещаемых площадок Фестиваля стал "Дворец Топкапы́" (главная резиденция султанов Османской империи в Стамбуле), где в аутентичных декорациях были представлены роскошные костюмы времен Султана Сулеймана Великолепного. К павильону каждый день выстраивалась огромная очередь.

Не менее популярной площадкой стал и Гранд-Базар, который, по отзывам посетителей, оказался намного многолюднее оригинала в Стамбуле. Здесь можно было купить восточные сладости, турецкий кофе, керамику ручной работы, оригинальную посуду, качественный текстиль, ароматные специи, бижутерию и другие турецкие изделия и сувениры. И не только купить, но и увидеть своими глазами работу аутентичных турецких мастеров древнейших ремесел, которые специально приехали в Москву: стеклодувного, гончарного и кожевенного дела, росписи керамики, вышивки, изготовления стеклянных витражей, шелковых цветов.

Кое-что можно было попробовать сделать и самим. В специальной зоне гостей ждали увлекательные мастер-классы по гончарному делу, искусству рисования на воде Эбру, а также турецкому языку и каллиграфии.

На площадке региона Каппадокия – исторической местности с необычным ландшафтом, которым туристы предпочитают наслаждаться с аэростатов, можно было сделать фото на память в корзине настоящего воздушного шара. Был и сам шар, правда, стилизованный. Но это не помешало гостям активно фотографироваться и выкладывать яркие фотографии в социальные сети.

В ресторанах турецкой кухни посетителей Фестиваля угощали традиционными национальными блюдами: кебабами, долмой, пряным хумусом и, конечно же, турецкими сладостями – лукумом, пахлавой. А кое-где можно было наблюдать турецких мастериц за изготовлением и выпечкой лепешек с разными начинками.

Не обошлось и без знаменитых турецких бубликов – симитов и вкуснейшего турецкого мороженого. Здесь же гости могли выпить настоящий турецкий чай или кофе на песке и погадать на кофейной гуще.

В зоне Турецкой гастрономии посетители Фестиваля узнавали секреты приготовления самых популярных в Турции блюд от лучших турецких шеф-поваров, которые специально приехали в Россию. Заглядывали в школу и звезды. Так, Маша Кольцова научилась готовить известнейшее турецкой блюдо Хюнкар бегенди ("Хюнкару понравилось") – хюнкарами называли правителей Османской Империи.

Поединки по древней турецкой боевой культуре – Масляной борьбе, неизменно собирали большое количество зрителей. Спортсмены перед боем обильно смазывают себя оливковым маслом. Побеждает тот, кто прижмет выскальзывающего противника к земле или поднимет на плечи.

Спортивную тему продолжил Футбол. В субботу и воскресенье на Фестивале, при поддержке Любительской футбольной лиги Москвы, прошли футбольные матчи.

Невозможно представить Турцию без пляжей и отелей. Ведь именно за этим в эту гостеприимную страну едет основная масса туристов. На Улице отелей, в зоне Travel Market и на площадках турецких регионов посетители могли получить подробную информацию обо всех возможностях отдыха в Турции, определиться с планами на лето, забронировать туры по специальным ценам и получить приятные сувениры и подарки.

А потом – на Пляж. Специальная зона с шезлонгами, зонтиками и баром, расположенная на воде, позволила представить себя на пляже одного из турецких курортов и отдохнуть от городской суеты, наблюдая за проплывающими мимо мини-яхтами. Найти там свободное место было не просто.

Также посетители Фестиваля смогли увидеть выступления кукольного театра теней "Карагёз", посмотреть показы традиционной османской одежды, узнать о богатых культурных традициях и истории страны, посетив Лекторий, сыграть в мини-гольф, покататься на пони и многое другое.

Фестиваль подарил гостям удивительную возможность оказаться на три дня в Турции, не выезжая за пределы Москвы, и позволил узнать много нового об этой такой знакомой, и такой еще неизведанной стране. Об этом говорят многочисленные восторженные отзывы в социальных сетях мероприятия.

Как отметил Посол Турецкой Республики в Москве Хусейин Дириоз: "Фестиваль Турции, который впервые проводится в Москве в таком масштабе, очень хорошо организован, и жители Москвы проявляют большой интерес к мероприятию. Это важная площадка для сближения народов России и Турции, для укрепления российско-турецкой дружбы. Я считаю, что фестиваль прошел с большим успехом, поэтому есть все основания сделать Фестиваль Турции в Москве ежегодным".