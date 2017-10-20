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Женщины и кровь Пикассо вызвали небывалый ажиотаж в Москве

В первые три уикенда выставку Пабло Пикассо в Altmans Gallery посетили более 11 тысяч человек. Из-за такого наплыва народа она закроется на две недели позже.
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Выставка "Страсть. Кровь. Вино. Женщина" Пабло Пикассо открылась в московском филиале международной Altmans Gallery 28 сентября и первоначально должна была продлиться до 22 октября. Из-за большого количества посетителей организаторы события приняли решение перенести дату закрытия выставки на 5 ноября.

"Данное решение было обусловлено высоким интересом к экспозиции. Уже в первые дни выставку посетило более 1600 человек, а количество желающих увидеть графические работы Пикассо в Facebook в первые часы превысило 8 тысяч человек", – отметилат директорAltmans Gallery Галина Бородина.

"Для небольшой по столичным меркам частной галереи такие высокие показатели посещаемости – уникальный для российского рынка результат. При достаточно высокой стоимости входного билета, мы каждые выходные наблюдали очереди из посетителей. На наш взгляд, выставка стала важным событием в культурной жизни Москвы этой осенью. Всего за последний год наши выставки посетили десятки тысяч человек, что говорит о растущем интересе, в первую очередь, жителей столицы к искусству и к рынку тиражной графики", – отметил, в свою очередь, основатель Altmans Gallery Егор Альтман.

В экспозиции "Страсть. Кровь. Вино. Женщина" представлены уникальные графические работы из частных коллекций и коллекции галереи, прежде недоступные широкой публике. Среди циклов – "Кармен", "Лисистрата", "Сюита Воллара", "Быки и тореадоры". Жемчужиной выставки стала провокационная серия работ художника - "Suite 347", созданная им в возрасте 87 лет.

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