30 девушек России и стран СНГ в погоне за миллионом

По итогам интернет-голосования из 94 полуфиналисток в финал 8-го международного сезона конкурса красоты "Мисс Офис-2017" прошли 30 девушек из России и стран СНГ.

В финал 8-го международного сезона конкурса красоты "Мисс Офис – 2017" прошли 30 девушек из России и стран СНГ. Отбор участниц осуществлялся путем интернет-голосования на сайте конкурса с 20 сентября по 15 октября. Посетители сайта отдали более 800 000 голосов за всех участниц. Всего за время проведения интерент-голосования сайт конкурса посетило более 1,5 миллиона человек.

"Первоначально оргкомитетом конкурса было заявлено, что в финал пройдут 25 участниц, но 8-ой сезон отличается тем, что к участию в конкурсе присоединились страны СНГ. Поэтому мы приняли решение увеличить число финалисток до 30", – Светлана Бобрикова, директор конкурса.

30 компаний России и стран СНГ могут гордиться своими сотрудницами, ведь они получили путевку в Москву на финал 8-го международного сезона конкурса красоты "Мисс Офис" и возможность выиграть главный приз – 1 000 000 рублей и титул "Мисс Офис – 2017".

Финалистками 8-го международного сезона конкурса красоты "Мисс Офис – 2017" стали:

Андриевская Арина, "Строительно-инвестиционная менеджмент-ассоциация", г. Нижний Новгород Бажанова Людмила, автоцентр "АКС", г. Архангельск Бакланова Евгения, компания "СИБ ИТ", г. Барнаул Божкова Анастасия, модельное и праздничное агентство "Королевский день", г. Керчь (Крым) Боня Маргарита, главное разведывательное управление репутацией "Груша", г. Санкт-Петербург Виноградова Светлана, компания "Претадансер", г. Мытищи Галлиуллина Гульфия, компания "Град Инжиниринг", г. Казань Гараджа Татьяна, компания "Медтрейд", г. Екатеринбург Горшкова Мария, "Министерство занятости, труда и миграции Саратовской области", г. Саратов Григорович Ольга, компания "Архив-Сервис", г. Минск (Белоруссия) Гриценко Марина, компания "Ростовское отделение ЦНИИ Проектстальконструкция им Н.П.Мельникова", г. Ростов-на-Дону Ершова Наталья, компания "Компьютерные интеллектуальные системы", г. Москва Желтухина Наталья, Страховой дом ВСК, г. Вологда Земляная Кристина, ПАО "НК "Роснефть", г. Москва Иванова Ольга, компания "ЭКОПСИ консалтинг", г. Москва Камердинова Адэль, компания "Шоу-балет", г. Астана (Казахстан) Королева Наталья, Пенсионный фонд Российской Федерации, г. Свободный Кучеренко Светлана, Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, г. Тирасполь (Молдова) Ляшко Анна, Группа компаний "OSCAR", г. Калининград Пучка Олеся, компания "Автокарт-Юг", г. Краснодар Романова Наталия, ЗАО "УММ Мосметростроя", г. Реутов Самсонова Ольга, Ассоциация руководителей образовательных организаций (АРОО), г. Рыбинск Сибилева Александра, Центр поддержки молодежных инициатив, г. Челябинска Скибина Татьяна, продюсерский центр "АRS –Альянс", г. Томск Тараненко Дарья, компания "Сибирский провиант", г. Омск Шапошникова Анастасия, компания Vilavi, г. Новосибирск Шацких Юлия, ПАО АКБ "Металлинвестбанк", г. Воронеж Южанина Алина, компания "ФинЭкспертиза", г. Москва Яковлева Анастасия, агентство MB Model Management, г. Уфа Якшанова Юлия, компания "Яблоки Trade In", г. Тверь

В финал прошли участницы из таких городов как: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Барнаул, Челябинск, Вологда, Уфа, Омск, Новосибирск, Свободный, Мытищи, Реутов, Керчь, Краснодар, Томск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Архангельск, Тверь, Саратов, Рыбинск, Казань, Воронеж, Минск (Белоруссия), Тирасполь (Молдова), Астана (Казахстан).

1 декабря 2017 года в Москве в Московском дворце молодежи состоится финальное шоу конкурса красоты "Мисс Офис – 2017", где 30 финалисток будут бороться за роскошную корону Jenavi и главный приз конкурса – 1 000 000 рублей от компании "Комус". Всех финалисток ждут призы от партнеров конкурса: путешествия, гаджеты, косметические наборы, SPA-программы, фитнес-абонементы и многое другое.

Ведущие вечера: Александр Рогов, стилист и ведущий программы "Успеть за 24 часа" на СТС, и Светлана Бобрикова, директор конкурса.

Оценить неповторимый стиль, красоту, грацию и интеллект конкурсанток оргкомитет пригласил компетентное в этой сфере жюри, председателем которого выступит дизайнер Игорь Чапурин, входящий в топ-10 российских дизайнеров и известный на мировом рынке.

В числе приглашенных гостей – руководители и топ-менеджеры крупных компаний, популярные артисты, дизайнеры, политики, спортсмены, блогеры и другие медийные лица.

В программе вечера:

welcome-party с шампанским для всех гостей вечера;

beauty-зоны с мастер-классами;

дефиле и творческие номера финалисток;

выступление артистов и музыкантов;

хедлайнером вечера станет российская музыкальная поп-группа MBAND.

Гостей вечеринки ожидает теплая предновогодняя атмосфера торжества, фуршет, шампанское, выступление cover-групп, множество подарков и сюрпризов. Не пропустите это событие!

Подробности на сайте конкурса.