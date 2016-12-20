В Москве стартовало мегашоу "Маша и Медведь+Три богатыря"

Мегашоу "Маша и Медведь + Три богатыря" стало самым масштабным за всю историю проектов "Седьмой Радуги" – это своего рода блокбастер в мире новогодних представлений. Высокобюджетное шоу с 380 артистами, 500 красочными авторскими костюмами, передовыми лазерными проекциями и технически сложными трюками.

В центре сюжета – захватывающая история о волшебных часах, которые сломались, и, если их не починить, Новый год не наступит. Маша отправляется на поиски часовщика вместе с любимыми персонажами отечественных мультфильмов. Смелые герои сталкиваются со множеством испытаний: им предстоит сразить хитрых иноземцев, заколдовавших волшебную страну, удалью и силой, умом и смекалкой, добротой и дружбой. Справиться с коварством и кознями недругов непросто, поэтому им потребуется помощь маленьких зрителей, которые принимают активное участие в спектакле.

У новогодних грандиозных проектов "Седьмой Радуги" есть свой узнаваемый стиль – это органичное сочетание бродвейского лоска и русского традиционного искусства, баланс увлекательной истории и зрелищных спецэффектов. Постоянный режиссер Влад Дружинин следит за тенденциями мирового театра и техническими новшествами, чтобы каждый год поражать воображение зрителей.

"Мы делаем большое профессиональное шоу для детей и взрослых", – объясняет секрет популярности своих постановок режиссер Влад Дружинин. - Наша задача – удивлять каждые 5-6 минут. Это обязательный закон шоу. И плох тот режиссер или драматург, который заставит аудиторию скучать".

Частая смена декораций делает представление увлекательным для самых маленьких. Вместе с Машей зритель магически переносится то в декорации шумной ярмарки, то в японский дворец боевых искусств, то погружается в подводный красочный мир. Скоморохи, рыбаки и другие сказочные персонажи выходят в зрительный зал, чтобы каждый ребенок мог почувствовать себя частью происходящего. Кроме того, несколько раз спектакль прерывается на интерактивную подвижную игру с огромными шарами, которая уже стала визитной карточкой шоу.

Яркие сказочные костюмы созданы Любовью Суховой и Сергеем Бурлаковым – художниками, лауреатами международных премий May Fashion, Night Life Awords, Houte Coiffure France, Grand Prix Intersharm 2008 и многих других.

Одну из знаковых ролей шоу (Хроноса) играет Геннадий Ткаченко-Папиж. Лауреат конкурсов в области эстрады и циркового искусства, он – не только признанный характерный артист, комик, вокалист, еще и обладатель уникального дара – звуковой имитации. Музыку к песням написал композитор Игорь Крестовский, лауреат телевизионного конкурса "Песня года" и Петербургской премии.

Дизайнер уникального лазерного шоу – Алексей Панин, лауреат Европейских и Мировых конкурсов. Оригинальные, технически сложные цирковые номера и трюки поставлены "Bastrigin Brothers" – Вадимом и Виталием Бастригиными.