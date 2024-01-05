Жители Подольска начали получать тепло после аварии на котельной

В микрорайоне Климовск Подольска уже к вечеру появились тепло и горячая вода, отключенные после гидравлического удара из-за скачка напряжения на теплосетях котельной патронного завода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.



Авария привела к утечкам в нескольких местах, что в свою очередь вызвало ограничение подачи тепла в 173 многоквартирных дома, а также Подольскую областную клиническую больницу.

В течение ночи шесть аварийных бригад и пять звеньев сварщиков работали на месте происшествия. Специалисты продолжают устранять выявленные технические неполадки и готовят ко второму котлу. Теперь тепло поступает в дома.

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин сообщил, что авария произошла из-за отключения электроснабжения и гидроудара при повторном запуске. Восстановление шло всю ночь, и в настоящее время готовится к запуску второй котел, подытожил он.

В связи с прекращением подачи тепла в городе включили временные отопительные устройства, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного правительства.

В Подольске также развернули оперативный штаб для ликвидации последствий аварии. Глава города Григорий Артамонов сообщил, что для быстрого восстановления теплоснабжения на данный момент принимаются все необходимые меры.

По всем связанным с подачей тепла вопросам для жителей Подольска работает горячая линия: 8 (4967) 50-00-50 или 8 (496) 755-57-98.

Напомним, что из-за аномально низких температур в Подмосковье приняты дополнительные меры для обеспечения стабильной работы топливно-энергетического комплекса.