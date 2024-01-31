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Среда 31 января

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Жителей Подмосковья предупредили об угрозе новых мошеннических схем

Жителей Подмосковья предупредили об угрозе новых мошеннических схем
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В регионе появилась новая схема мошенничества, связанная с фейковым приложением для проверки подлинности банкнот. Преступники через специальное приложение получают полный доступ к личной информации в телефоне потерпевшего. Об этом заявили в пресс-службе Министерства госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Мошенническая схема активизировалась после введения в обращение новых банкнот Центробанком России. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам, предлагая им проверить новые купюры.

Сообщается, что для этого они уговаривают установить на телефон поддельное приложение. После его установки пострадавший предоставляет мошенникам доступ ко всем своим личным данным, включая контакты, пароли и прочую информацию, хранящуюся в смартфоне.

Вследствие этого специалисты рекомендуют людям быть бдительными, избегать перехода по ссылкам, полученным от незнакомых номеров, и не устанавливать подозрительные приложения.

В свою очередь Мингосуправления Московской области советует ознакомиться с памяткой по цифровой безопасности, которая доступна на портале госуслуг Подмосковья, и поделиться ею с родственниками.

31 января 2024, 17:05
Фото: пресс-служба правительства Подмосковья

Губернатор Подмосковья рассказал о выходе более 100 новых автобусов на маршруты с начала года

Губернатор Подмосковья рассказал о выходе более 100 новых автобусов на маршруты с начала года
С начала года "Мострансавто" вывело более 100 новых автобусов на маршруты в Московской области, власти региона намерены каждый год закупать более 1000 таких транспортных средств. Об этом сообщил губернатор Подмосковья во время проверки работы Видновского пассажирского автотранспортного предприятия (ПАТП). «Балашиха, Ленинский, Химки, ряд других городских округов требует усиления по подвижному составу.

Свыше 600 ветеранов блокадного Ленинграда в Подмосковье получили медали и выплаты

Свыше 600 ветеранов блокадного Ленинграда в Подмосковье получили медали и выплаты
Подмосковные ветераны, участвовавшие в обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны и пережившие блокаду, награждены почетными знаками "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады". Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области. При этом ветераны также получили региональную выплату в размере 3 тысячи рублей и федеральную – в размере 50 тысяч рублей, рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

Жители Подольска начали получать тепло после аварии на котельной

Жители Подольска начали получать тепло после аварии на котельной
В микрорайоне Климовск Подольска уже к вечеру появились тепло и горячая вода, отключенные после гидравлического удара из-за скачка напряжения на теплосетях котельной патронного завода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья. Авария привела к утечкам в нескольких местах, что в свою очередь вызвало ограничение подачи тепла в 173 многоквартирных дома, а также Подольскую областную клиническую больницу.

В Башкирии по инициативе БСК откроют образовательную площадку нового формата

В Башкирии по инициативе БСК откроют образовательную площадку нового формата
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Андрей Воробьев: Подмосковье – лидер по применению искусственного интеллекта в России

Андрей Воробьев: Подмосковье – лидер по применению искусственного интеллекта в России
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